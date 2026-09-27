Organisms var brīdināt par insultu jau mēnesi iepriekš - šos 10 signālus nedrīkst ignorēt
Insults bieži šķiet pēkšņs un negaidīts, tomēr atsevišķos gadījumos pirms tā var parādīties simptomi, kas liecina par smadzeņu asinsrites traucējumiem.
Dažkārt tie ir īslaicīgi un šķietami nenozīmīgi, tādēļ cilvēks tos var nepamanīt vai tiem nepievērst pietiekamu uzmanību. Tomēr šādas pazīmes nevajadzētu ignorēt.
Kā raksta “Welltica”, ir vairāki simptomi, kuriem vērts pievērst īpašu uzmanību. Daļa no tiem var būt saistīti arī ar citām veselības problēmām, taču pēkšņas neiroloģiskas izmaiņas var liecināt par pārejošiem smadzeņu asinsrites traucējumiem jeb tā dēvēto mikroinsultu vai insultu.
Neparastas un stipras galvassāpes
Galvassāpes ir izplatīta problēma, un daudzi cilvēki cieš arī no migrēnas. Taču uzmanība jāpievērš pēkšņām, neparastām un ļoti stiprām galvassāpēm, īpaši tad, ja tās būtiski atšķiras no iepriekš piedzīvotajām.
Reibonis un līdzsvara traucējumi
Pēkšņs reibonis, grūtības saglabāt līdzsvaru vai koordinēt kustības var būt saistītas ar smadzeņu darbības traucējumiem. Īpaši uzmanīgiem jābūt, ja šie simptomi parādās kopā ar citām neiroloģiskām pazīmēm.
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Neskaidra vai dubultojusies redze
Pēkšņas redzes pārmaiņas - piemēram, miglaina redze, redzes dubultošanās vai redzes pasliktināšanās vienā vai abās acīs - ir simptomi, kurus nevajadzētu ignorēt.
Nejutīgums vai vājums vienā ķermeņa pusē
Pēkšņa sejas, rokas vai kājas tirpšana, nejutīgums vai vājums, īpaši vienā ķermeņa pusē, ir viena no raksturīgākajām insulta pazīmēm. Piemēram, cilvēkam var pēkšņi kļūt grūti pacelt vienu roku vai viena sejas puse var noslīdēt.
Grūtības runāt vai saprast teikto
Ja cilvēks pēkšņi sāk runāt neskaidri, nespēj atrast vārdus vai viņam rodas grūtības saprast apkārtējo sacīto, tas var liecināt par smadzeņu asinsrites traucējumiem. Šādos gadījumos palīdzība jāmeklē nekavējoties.
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Pēkšņs apjukums
Neizskaidrojams apjukums, grūtības koncentrēties vai pēkšņas problēmas ar atmiņu arī var būt saistītas ar smadzeņu darbības traucējumiem. Īpaša uzmanība nepieciešama, ja šādas izmaiņas radušās pēkšņi.
Neparasts nogurums un vājums
Izteiktam nogurumam var būt ļoti daudz iemeslu, tāpēc tas pats par sevi nav specifiska insulta pazīme. Tomēr pēkšņs, neizskaidrojams vājums kopā ar citiem neiroloģiskiem simptomiem ir iemesls rīkoties nekavējoties.
Grūtības staigāt un koordinēt kustības
Ja cilvēkam pēkšņi kļūst grūti staigāt, koordinēt soļus vai kontrolēt kustības, arī tā var būt neiroloģiska problēma. Dažkārt var rasties sajūta, ka viena kāja neklausa vai tiek vilkta līdzi.
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Pēkšņs redzes zudums
Īslaicīgs vai pēkšņs redzes zudums, īpaši vienā acī, var būt saistīts ar asinsrites traucējumiem un prasa medicīnisku izvērtēšanu. Arī tad, ja redze pēc neilga laika atjaunojas, simptomu nevajadzētu ignorēt.
Neregulāra sirdsdarbība
Neregulāra sirdsdarbība pati par sevi nenozīmē, ka tuvojas insults. Tomēr daži sirds ritma traucējumi, piemēram, priekškambaru mirdzēšana, var palielināt asins recekļu veidošanās un līdz ar to arī insulta risku.
Svarīgi atcerēties - nav droša simptomu kopuma, pēc kura varētu paredzēt, ka pēc mēneša cilvēku piemeklēs insults. Turklāt vairākas no iepriekš minētajām pazīmēm var rasties arī citu slimību dēļ.
Taču, ja pēkšņi noslīd viena sejas puse, parādās vājums vai nejutīgums vienā ķermeņa pusē, rodas runas, redzes, līdzsvara vai koordinācijas traucējumi, nevajadzētu gaidīt, vai simptomi pāries. Arī tad, ja tie pēc dažām minūtēm izzūd, nepieciešama steidzama medicīniska palīdzība, jo tie var liecināt par pārejošiem smadzeņu asinsrites traucējumiem un paaugstinātu insulta risku.