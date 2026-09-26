Operējot degunu, bojātas smadzenes - slimnīcu Lietuvā vaino pacienta nāvē
Lietuvā Šauļu Republikāniskā slimnīca nonākusi uzmanības centrā pēc pacienta nāves - deguna polipu operācijas laikā vīrietim tika bojātas galvas smadzenes, kā rezultātā viņš piedzīvoja hemorāģisku insultu.
Lietuvas sabiedrisko mediju portālam LRT.lt par traģēdiju pastāstījusi mirušā pacienta meita Indre. Viņas tēvs pagājušajā vasarā devies uz deguna polipu plānveida operāciju, bet mājās tā arī vairs nav atgriezies. Pēc slimnīcā pavadītām 17 dienām viņš nomira.
Meita apgalvo, ka slimnīca arī izvairījusies ar tuviniekiem komunicēt par pacienta veselības stāvokli. Ģimenei neesot izskaidrots, kāpēc pēc salīdzinoši vienkāršas deguna operācijas tētis nokļuvis reanimācijā.
Saistībā ar vīrieša nāvi ģimene vērsusies Lietuvas Valsts veselības aprūpes darbības akreditācijas dienestā. Izskatot sūdzību, dienests konstatējis pārkāpumu, izteicis ārstniecības iestādei brīdinājumu un sniedzis ieteikumus pakalpojumu uzlabošanai. Slimnīca portālam LRT.lt solījusi, ka īstenos dienesta rekomendācijas.
Mirušā vīrieša ģimene plāno iesniegt dokumentus Pacientu veselībai nodarītā kaitējuma noteikšanas komisijā. Atkarībā no komisijas secinājumiem ģimene plāno vērsties arī pie instancēm saistībā ar morālā kaitējuma atlīdzināšanu.