Dzer magniju pirms miega? Speciālisti skaidro, kad tas patiesībā nepalīdz
Daudzi pirms gulētiešanas lieto magniju, cerot ātrāk aizmigt un naktī retāk mosties. Taču speciālisti norāda - magnijs nav universāls līdzeklis pret miega problēmām, un dažos gadījumos no tā gaidītā efekta var nebūt vispār.
Ja vakarā ilgi neizdodas aizmigt vai naktī regulāri mostaties, viena no pirmajām domām nereti ir par uztura bagātinātājiem, kas sola labāku miegu. Vieni izvēlas melatonīnu, citi - magniju. Taču šīs vielas organismā darbojas pavisam atšķirīgi, un speciālisti brīdina - magnijs nebūt nepalīdzēs ikvienam, kurš slikti guļ.
Ne magnijs, ne melatonīns nav universāls līdzeklis pret bezmiegu. Melatonīns var būt noderīgāks, ja izjaukts organisma bioloģiskais pulkstenis, savukārt magnijs - ja organismam šī minerālviela patiešām trūkst vai aizmigt traucē muskuļu saspringums, vēsta “Medical News Today”.
Melatonīns palīdz regulēt organisma iekšējo pulksteni
Melatonīns ir hormons, ko organisms ražo dabiski un kas palīdz regulēt diennakts jeb miega un nomoda ritmu. Vakarā melatonīna līmenis paaugstinās, tādējādi dodot nervu sistēmai signālu, ka tuvojas nakts un laiks gatavoties miegam.
Londonas Reģeneratīvās medicīnas institūta gēnu inženiere Šebnema Unlušlere skaidro, ka melatonīns var būt īpaši noderīgs tad, ja problēma nav nespēja atslābināties, bet gan izjaukts gulētiešanas laiks.
Tā var notikt, piemēram, pēc vairāku laika joslu šķērsošanas, strādājot maiņās vai ilgstoši pierodot doties gulēt ļoti vēlu. Šādos gadījumos melatonīns var palīdzēt organismam no jauna noregulēt iekšējo pulksteni.
Ģimenes ārsts Opels Beikers norāda, ka melatonīns vairāk piemērots situācijās, kad miega problēmas saistītas ar bioloģiskā ritma traucējumiem, nevis tikai ar nespēju vakarā nomierināt prātu un “izslēgt” domas.
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Magnijs darbojas citādi
Magnijs nav miega hormons. Tā ir organismam nepieciešama minerālviela, kas piedalās normālā nervu sistēmas un muskuļu darbībā. Tas var veicināt organisma atslābināšanos, taču tā ietekme uz miegu nav tik tieša kā melatonīnam.
Speciālisti norāda, ka magnija preparāti varētu būt noderīgāki cilvēkiem, kuri ar uzturu nesaņem pietiekami daudz magnija vai kuriem aizmigt traucē muskuļu saspringums un fizisks nemiers.
Taču slikts miegs pats par sevi vēl nenozīmē, ka organismam trūkst magnija. Ja ar uzturu šī minerālviela tiek uzņemta pietiekamā daudzumā, papildu magnija lietošana ne vienmēr uzlabos miegu.
Ko rāda pētījumi par magniju un miegu?
Zinātnieki jau vairākus gadus pēta, vai magnija preparāti patiešām palīdz ātrāk aizmigt un uzlabo miega kvalitāti. Līdzšinējie rezultāti nav viennozīmīgi.
2024. gadā publicētā pētījumā piedalījās 80 cilvēki vecumā no 35 līdz 55 gadiem, kuriem bija miega problēmas. Dalībnieki, kuri trīs nedēļas dienā lietoja vienu gramu magnija L-treonāta, novēroja zināmu miega uzlabošanos.
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Savukārt 2025. gadā publicētā pētījumā piedalījās 155 cilvēki vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Aptuveni puse dalībnieku četras nedēļas katru dienu lietoja 250 miligramus magnija bisglicināta, bet pārējie saņēma placebo.
Magniju lietojušo cilvēku miegs uzlabojās, tomēr efekts bija neliels.
Arī 2024. gadā publicētā zinātnisko pētījumu pārskatā, kurā analizētas dažādas magnija formas, secināts, ka līdzšinējo pētījumu rezultāti ir pārāk atšķirīgi. Tāpēc pagaidām nav pietiekami pārliecinošu pierādījumu, ka magnija preparāti spētu būtiski uzlabot miegu visiem cilvēkiem, kuriem ir miega problēmas.
Magnijs vai melatonīns - ko izvēlēties?
Speciālisti uzsver, ka vispirms būtu jāsaprot, kāpēc cilvēks nevar izgulēties. Ja miega režīmu izjaucis nakts darbs, ceļojums pāri vairākām laika joslām vai ieradums doties gulēt ļoti vēlu, piemērotāks var būt melatonīns. Tas organismam dod signālu, ka ir iestājusies bioloģiskā nakts.
Savukārt magnijs var būt aktuālāks tad, ja organismam šīs minerālvielas trūkst vai sliktu miegu pavada muskuļu saspringums un grūtības fiziski atslābināties.
Svarīgi arī atšķirt divas problēmas - grūtības aizmigt un biežu mošanos nakts laikā. To cēloņi var būt ļoti atšķirīgi, tāpēc ne magniju, ne melatonīnu nevajadzētu uzskatīt par universālu risinājumu.
Aiz ilgstošiem miega traucējumiem var slēpties stress, miega apnoja, nemierīgo kāju sindroms, hormonālas pārmaiņas, lietotie medikamenti vai citas veselības problēmas. Tāpēc uztura bagātinātājiem nevajadzētu kļūt par veidu, kā ilgstoši ignorēt nepārejošus simptomus.
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Lielāka deva nenozīmē labāku miegu
Melatonīna gadījumā svarīgs ir ne tikai uzņemtais daudzums, bet arī lietošanas laiks. Lielāka deva nebūt nenozīmē, ka izdosies ātrāk aizmigt. Pārāk liela vai nepiemērotā laikā lietota deva var izraisīt miegainību nākamajā dienā, galvassāpes vai reiboni. Melatonīns var arī mijiedarboties ar atsevišķiem medikamentiem.
Arī magnija preparāti nav pilnīgi nekaitīgi. Pārāk liels magnija daudzums var izraisīt caureju, sliktu dūšu un vēdera krampjus.
Īpaši piesardzīgiem jābūt cilvēkiem ar nieru darbības traucējumiem, jo tieši nieres palīdz izvadīt no organisma lieko magniju. Speciālisti atgādina, ka kvalitatīvs miegs ir atkarīgs no daudz vairāk nekā viena uztura bagātinātāja. Būtiska nozīme ir regulāram gulētiešanas un celšanās laikam, dienas gaismai no rīta, fiziskajām aktivitātēm un mierīgai vakara rutīnai. Tāpat dienas otrajā pusē ieteicams ierobežot kofeīna lietošanu un pirms gulētiešanas atvēlēt laiku mierīgākām nodarbēm. Ja miega problēmas saglabājas ilgstoši vai būtiski ietekmē pašsajūtu ikdienā, to cēloni ieteicams pārrunāt ar ārstu.