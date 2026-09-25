Sāp pēc ēšanas? Šie simptomi var liecināt par kuņģa čūlu
Kuņģa čūla ir kuņģa iekšējās sieniņas gļotādas bojājums, ko nevajadzētu atstāt bez ievērības, jo neārstēta tā var kļūt ļaundabīga.
Skaidro Rīgas 1. slimnīcas gastroenteroloģe, endoskopiste Nataļja Šenterjakova.
Vainīga baktērija un pretsāpju zāles
Visbiežāk pie kuņģa čūlas attīstības vainojama helikobaktērija, tomēr tās esamība uzreiz nenozīmē, ka izveidosies čūla. Ļoti bieži cilvēki nemaz nezina, ka viņiem ir šāda baktērija. Helikobaktērija ir tā dēvētā netīro roku infekcija, ar ko var saslimt jau bērnībā, saskaroties ar virsmām, ko aizticis baktērijas nēsātājs, kurš pēc tualetes apmeklējuma nav nomazgājis rokas. To mēdz atrast vienas ģimenes locekļiem, kā arī cilvēkiem, kuri kopīgi lieto vienus traukus vai galda piederumus. Cilvēkam var gadiem būt helikobaktērija, bet kuņģa čūla var attīstīties krietni vēlāk. Šī baktērija dažkārt var radīt vēdersāpes, bet ne kuņģa čūlu.
Otrs lielais vaininieks ir ilgstoša nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana, ko cilvēki bieži dzer pret sāpēm.
Kuņģa čūlas attīstības risku var palielināt smēķēšana un smaga slodze organismam, piemēram, nopietna operācija, trauma vai slimība.
Sāp saules pinumā
Tipiski kuņģa čūlas simptomi ir dedzinošas sāpes saules pinuma apvidū, dažkārt kreisajā paribē aptuveni pusstundu pēc ēšanas. Sāpes var būt nepārtraukti, bet lielākoties tās parādās periodiski. Var būt slikta dūša, vemšana, arī pilnuma sajūta, it kā cilvēks būtu pārēdies, lai gan notiesājis normāla izmēra maltīti.
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Tomēr ārsti izdala arī sarkanā karoga jeb trauksmes simptomus; tos pamanot, mediķu palīdzība jāmeklē nekavējoties. Šie simptomi ir dzelzs deficīta anēmija, kas varētu liecināt par iekšēju asiņošanu.
Arī melna, darvai līdzīga vēdera izeja stāsta tādu pašu stāstu – kuņģa-zarnu trakts asiņo. Trauksmes simptoms ir arī bieža vemšana (katru dienu vai katru otro dienu), tostarp vemšana ar asinīm.
Īpaši vērīgiem jābūt, ja ģimenē kāds ir slimojis ar kuņģa vēzi.
Veic izmeklējumus!
Kuņģa čūlu nav iespējams noteikt konsultācijas laikā, nepieciešams veikt izmeklējumus. Tā kā visbiežāk to izraisa helikobaktērija, parasti noskaidro, vai tā mīt cilvēka kuņģī. To var izdarīt, veicot elptestu vai nododot fēču analīzes.
Ja ir aizdomas, ka čūla varētu asiņot, ieteicams pārbaudīt hemoglobīna līmeni asinīs. Ja rezultāti liecina par mazasinību, noteikti jāveic gastroskopija jeb augšējā endoskopija, kas ir vienīgais izmeklējums, ar kuru var diagnosticēt čūlu, izvērtēt tās izmēru un dziļumu.
Izmeklējuma laikā ārsts paņem biopsiju, lai noskaidrotu, vai pacientam ir helikobaktērija. Tāpat svarīgi paņemt biopsiju no kuņģa čūlas malām, lai pārliecinātos, ka tā nav ļaundabīga.
Gastroskopija notiek vai nu bez anestēzijas, vai arī īslaicīgā anestēzijā. Caur muti ievada endoskopu ar kameru galā un izvērtē barības vadu, divpadsmitpirkstu zarnu un kuņģi. Izmeklējums ilgst aptuveni 7–10 minūtes.
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Ārstē ar diētu un zālēm
Pirmais un galvenais ārsta ieteikums būs ēdienkartes izmaiņas, turklāt pie jaunā uztura režīma vajadzēs pierast, ja negribas piedzīvot atkārtotu kuņģa čūlu. Jāizvairās no trekna un asa ēdiena, citrusaugļiem, gāzētiem dzērieniem, alkohola un citiem produktiem, kas palielina kuņģa skābes daudzumu. Jāierobežo kafijas lietošana.
Ja cilvēks bieži pret sāpēm lieto nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, tad, konsultējoties ar ārstu, tie jāaizstāj ar citām zālēm.
Akūtu kuņģa čūlu ārstē ar medikamentiem – 4–8 nedēļas divas reizes dienā jālieto protonu sūkņa inhibitori, kas samazina kuņģa skābes veidošanos. Tas veicina čūlas dzīšanu. Ja izmeklējumos atrasta helikobaktērija, jālieto arī antibiotikas. Parasti sāk ar divām antibiotikām, kas jādzer divas nedēļas, bet ne visiem izdodas izārstēt helikobaktēriju ar šiem preparātiem. Kad protonu sūkņa inhibitoru un antibiotiku kursi izdzerti, mēnesi nogaida un atkārtoti veic testu, lai pārbaudītu, vai helikobaktērija pazudusi. Ātrāk testu veikt nav jēgas, jo pastāv risks saņemt viltus negatīvu atbildi. Ja helikobaktērija nav izārstēta, lieto citas trīs antibiotikas. Šī iemesla dēļ ir gana daudz cilvēku, kuri atsakās no otrā antibiotiku kursa, bet tad jārēķinās, ka čūla drīz vien var atkārtoties.
Pēc trīs mēnešiem nepieciešams atkārtot gastroskopiju, lai pārliecinātos, vai čūla ir pilnībā sadzijusi. Ja tā dzīst pārāk ilgi, pastāv aizdomas, ka tā ir ļaundabīga.
Neriskē!
Ja kuņģa čūlu neārstē, pastāv iespēja, ka attīstīsies kuņģa vēzis. Bez ievērības atstāta čūla ilgtermiņā var arī kuņģī atstāt perforāciju jeb caurumu, un tā ir dzīvībai bīstama situācija, kas nozīmē nepieciešamību neatliekami veikt operāciju, jo kuņģa saturs var nonākt vēdera dobumā un radīt iekaisumu.
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Pastāvīga pilnuma sajūta, ātra sāta sajūta un atkārtota vemšana var liecināt par traucētu kuņģa iztukšošanos. Čūla, kas atrodas tuvu kuņģa izejai, var traucēt ēdienam nokļūt tievajā zarnā un smagākos gadījumos izraisīt kuņģa izejas nosprostojumu.