Kas notiks ar organismu, ja cukura vietā kafijai pievienos saldinātāju: zinātnieku skaidrojums
Pasaulē pazīstams zinātnieks un ārsts paziņojis, ka ir pierādījumi – mākslīgie saldinātāji, kurus izmanto daudzos pārtikas produktos un bezalkoholiskajos dzērienos, kā arī pievieno tējai un kafijai, var "izjaukt" organisma darbību.
Kā raksta "The Mirror", profesors Tims Spektors atsaucās uz pētījumu ar cilvēku līdzdalību, ko veica Veizmana institūta Elinava laboratorija. Pētnieku komandā darbojas imunologi, onkologi, vielmaiņas speciālisti, ārsti un datu analītiķi.
Pētījumam zinātnieki atlasīja 120 cilvēkus, kuri, pēc pētnieku teiktā, rūpīgi izvairījās no pārtikas produktiem un dzērieniem ar mākslīgajiem saldinātājiem. Dalībniekus sadalīja sešās grupās. Četras grupas saņēma pa vienam plaši izmantotam saldinātājam daudzumā, kas nepārsniedza pieļaujamo diennakts devu. Tie bija saharīns, sukraloze, aspartāms un stēvija. Savukārt divas pārējās bija kontroles grupas un saldinātājus nesaņēma.
Pētnieki konstatēja, ka visu četru saldinātāju lietošana divu nedēļu garumā mainīja zarnu mikrobioma sastāvu un darbību, kā arī ietekmēja nelielas molekulas, ko zarnu mikroorganismi izdala cilvēka asinīs. Turklāt katrs saldinātājs izraisīja atšķirīgas izmaiņas.
Zinātnieki arī atklāja, ka divi saldinātāji – saharīns un sukraloze – būtiski ietekmēja glikozes toleranci jeb organisma spēju pareizi pārstrādāt glikozi. Pēc pētnieku teiktā, šādas izmaiņas potenciāli var veicināt vielmaiņas slimību, tostarp 2. tipa cukura diabēta, aptaukošanās un podagras, attīstību. Kopumā runa ir par traucējumiem, kuru gadījumā patoloģiskas ķīmiskās reakcijas organismā kavē normālu pārtikas pārvēršanu enerģijā.
"Mūsu pētījums parādīja, ka bezkaloriju saldinātāji var pasliktināt organisma reakciju uz glikozi, mainot zarnu mikrobiomu. Turklāt tas notiek ļoti individuāli, proti, katru cilvēku tie ietekmē atšķirīgi," norādīja pētījuma autori.
Vienlaikus viņi uzsvēra, ka šo izmaiņu ietekme uz cilvēka veselību vēl ir jānoskaidro, un tam nepieciešami jauni ilgtermiņa pētījumi.
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Tas nenozīmē, ka cukurs ir labāka izvēle
"Ir svarīgi uzsvērt, ka mūsu pētījuma rezultāti nekādā gadījumā nenozīmē, ka cukura lietošana ir labāka par bezkaloriju saldinātāju lietošanu. Daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka cukurs negatīvi ietekmē cilvēka veselību," norādīja pētnieki.
Komentējot pētījuma rezultātus podkāstā "Zoe Science and Nutrition", profesors Spektors par vienu no tā "galvenajiem atklājumiem" nosauca secinājumu, ka saharīns un sukraloze, kas atrodami daudzos plaši lietotos pārtikas produktos un dzērienos, laika gaitā var palielināt diabēta attīstības risku.
"Vēl viens atklājums bija tas, ka visi četri saldinātāji ietekmēja zarnu mikrobiomu un izraisīja to, ko mēs saucam par disbiozi. Proti, tie mainīja zarnu mikroorganismus tādā veidā, ko pētnieki kopumā uzskata par negatīvu," viņš sacīja.
Pēc Spektora teiktā, pētījums liecina par divām lietām – daži saldinātāji var uzreiz radīt problēmas ar glikozes vielmaiņu, savukārt visi pētītie saldinātāji vienā vai otrā veidā maina zarnu mikrofloru. "Tie visi potenciāli var nodarīt kaitējumu, taču katrs no mums uz tiem reaģēs atšķirīgi," piebilda zinātnieks.
Saldinātāji – gandrīz visur
Viņš arī vērsa uzmanību uz to, ka pārtikas ražotāji arvien biežāk vienā produktā izmanto vairākus saldinātājus vienlaikus.
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"Tāpēc ir ļoti grūti izvairīties no kāda konkrēta saldinātāja, jo tie nelielā daudzumā ir sastopami gandrīz visur," norādīja Spektors. Pēc viņa teiktā, šis un vairāki citi pētījumi liecina, ka šīs vielas nav bioloģiski neitrālas.
"Mums tika stāstīts, ka šie saldinātāji ir inerti un tūkstoš reižu saldāki par cukuru, tāpēc tiem vajadzēja kļūt par ideālu veidu, kā palīdzēt mums mazāk lietot cukuru. Taču izrādījās, ka nekas nenāk par velti – mēs uzņemam šīs ķīmiskās vielas, un mūsu organisms uz tām reaģē. Turklāt šīs reakcijas var būt visai neparedzamas," viņš skaidroja.
Profesore Sāra Berija, vadošā uztura pētniece un uzturzinātnes profesore Londonas Karaliskajā koledžā, tajā pašā podkāstā norādīja, ka cilvēki var uzņemt ievērojamu daudzumu saldinātāju, paši to pat neapzinoties, jo tie "ir sastopami tik daudzos produktos". Turklāt daudzi cilvēki saldinātājus pievieno arī tējai un kafijai.
Ko saka Lielbritānijas veselības aprūpes sistēmas speciālisti
Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests (NHS) norāda, ka visi saldinātāji Lielbritānijā tiek pakļauti stingram drošības novērtējumam, pirms tos atļauj izmantot pārtikas produktos un dzērienos. NHS uzsver, ka visi apstiprinātie saldinātāji tiek uzskatīti par drošiem un pieņemamu alternatīvu cukuram.
Vienlaikus pētījumu rezultāti par saldinātāju ietekmi uz veselību joprojām ir neviennozīmīgi. Saskaņā ar NHS datiem īstermiņa pētījumi par dzērieniem ar bezkaloriju saldinātājiem liecina, ka to lietošana cukurotu dzērienu vietā var palīdzēt samazināt uzņemto kaloriju daudzumu un svara pieaugumu.
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Savukārt ilgtermiņa novērojumu pētījumu rezultāti par ietekmi uz ķermeņa svaru ir pretrunīgi, turklāt šāda veida pētījumiem ir savi ierobežojumi, tāpēc iegūtos rezultātus nevar tieši saistīt ar saldinātāju lietošanu.
Džonsa Hopkinsa Universitātes Medicīnas skolā norāda, ka lielākā daļa mākslīgo saldinātāju tiek radīti laboratorijās no ķīmiskām vielām. Tie nesatur kalorijas vai cukuru, taču tajos nav arī organismam vērtīgu uzturvielu, piemēram, vitamīnu, šķiedrvielu, minerālvielu vai antioksidantu.
Daži eksperti uzskata, ka mākslīgie saldinātāji var radīt veselības riskus – sākot no svara pieauguma līdz pat onkoloģiskām slimībām. Tomēr pētījumi šajā jomā joprojām turpinās.
Džonsa Hopkinsa Universitāte norāda, ka pētījumi ar cilvēku līdzdalību kopumā liecina par šo produktu drošumu, ja netiek pārsniegta katram konkrētajam saldinātājam noteiktā pieļaujamā diennakts deva.
Vai cukurs ir kaitīgs?
"Cukurs pats par sevi nav kaitīgs," skaidro Džonsa Hopkinsa Universitātes Medicīnas skolas speciālisti. Pēc mediķu teiktā, cukurs organismam ir nepieciešams, jo tas kalpo kā enerģijas avots.
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Vienlaikus atteikšanās no dabīgiem cukura un citu ogļhidrātu avotiem – augļiem, piena produktiem un graudaugiem – nav veselīgs risinājums. Tomēr pastāv būtiska atšķirība starp pievienoto cukuru un cukuru, kas pārtikas produktos atrodams dabiski.
Pārstrādātiem pārtikas produktiem tiek pievienots ievērojams daudzums cukura, tāpēc daudzi cilvēki to uzņem lielā daudzumā, negūstot būtisku uzturvērtību. Pārmērīga pievienotā cukura lietošana var izraisīt veselības problēmas, tostarp paaugstinātu cukura līmeni asinīs, insulīna rezistenci, metabolisko sindromu, zobu problēmas, tostarp kariesu, paaugstinātu triglicerīdu līmeni, aptaukošanos un 2. tipa cukura diabētu, teikts rakstā.
Atgādinām, ka stabila cukura līmeņa uzturēšanai asinīs speciālisti iesaka vakariņās izvēlēties nelielas porcijas ar olbaltumvielām, veselīgajiem taukiem un šķiedrvielām. Savukārt vakarā labāk izvairīties no ēdieniem, kuros ir daudz rafinētu ogļhidrātu. Tas saistīts ar to, ka dienas otrajā pusē organisms glikozi pārstrādā mazāk efektīvi, tāpēc produkti ar augstu ogļhidrātu saturu var izraisīt izteiktākas un ilgstošākas cukura līmeņa svārstības asinīs.