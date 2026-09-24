Galvas smadzeņu aneirisma var plīst bez brīdinājuma, brīdina neiroķirurgi
Galvas smadzeņu asinsvadu aneirisma ilgstoši var neradīt nekādus simptomus, taču tās plīsums var izraisīt dzīvībai bīstamu asinsizplūdumu smadzenēs, smagus veselības traucējumus vai pat nāvi. Latvijas Neiroķirurgu biedrība aicina īpašu uzmanību pievērst ģimenes slimību vēsturei – ja tuviem radiniekiem diagnosticēta aneirisma vai bijis tās plīsums, šo informāciju nevajadzētu ignorēt.
Galvas smadzeņu asinsvadu aneirisma ir lokāls asinsvada sieniņas paplašinājums. Tā var izveidoties dzīves laikā, un tās rašanos un plīsuma risku ietekmē vairāki faktori. Būtiska nozīme ir smēķēšanai un paaugstinātam asinsspiedienam, taču risku var ietekmēt arī iedzimtība un noteiktas slimības.
Eiropas Insulta organizācijas (European Stroke Organisation, ESO) vadlīnijās norādīts, ka neplīsušas galvas smadzeņu asinsvadu aneirismas ir aptuveni 3% pieaugušo. Daudzi cilvēki par tām pat nenojauš, jo īpaši nelielas aneirismas bieži nerada sūdzības un tiek atklātas nejauši, veicot izmeklējumus cita iemesla dēļ.
Ja aneirisma ir bijusi ģimenē
Īpaši svarīgi zināt savu ģimenes slimību vēsturi. Ja aneirisma vai tās plīsums bijis tuviem radiniekiem – vecākiem, brāļiem, māsām vai bērniem –, par šo faktu noteikti jāinformē ārsts. Īpaša uzmanība nepieciešama ģimenēs, kurās aneirisma vai ar tās plīsumu saistīta asiņošana bijusi diviem vai vairākiem pirmās pakāpes radiniekiem. Šādos gadījumos ārsts var izvērtēt, vai nepieciešama galvas smadzeņu asinsvadu pārbaude.
“Ja vairākiem tuvākajiem radiniekiem, piemēram, mammai, tētim, brālim vai māsai, ir bijusi galvas smadzeņu asinsvadu aneirisma vai tās plīsums, šo faktu nedrīkst ignorēt. Cilvēks pats var justies pilnīgi vesels, taču tas nenozīmē, ka aneirismas nav. Zinot ģimenes slimību vēsturi, mēs varam daudz precīzāk izvērtēt risku un nepieciešamību veikt pārbaudes, vēl pirms ir radušās nopietnas veselības problēmas,” uzsver Latvijas Neiroķirurgu biedrības valdes priekšsēdētājs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas neiroķirurgs eksperts, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Kaspars Auslands.
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Vienlaikus viens aneirismas gadījums ģimenē automātiski nenozīmē, ka arī citiem ģimenes locekļiem tā noteikti būs. Tomēr par šādu ģimenes slimību vēsturi ir svarīgi informēt ārstu, lai varētu izvērtēt individuālo risku un nepieciešamību veikt papildu izmeklējumus.
Risks nav tikai iedzimtības jautājums
Paaugstināts aneirismu risks var būt arī cilvēkiem ar noteiktām iedzimtām slimībām. Viena no tām ir autosomāli dominanta policistiska nieru slimība – iedzimta slimība, kuras gadījumā nierēs veidojas daudzas ar šķidrumu pildītas cistas. Paaugstināts risks var būt arī cilvēkiem ar atsevišķām iedzimtām saistaudu slimībām, piemēram, vaskulāro Ēlersa-Danlosa sindromu, kas var ietekmēt asinsvadu sieniņu izturību. Būtiski ir arī riska faktori, kurus iespējams ietekmēt, – īpaši smēķēšana un nekontrolēts paaugstināts asinsspiediens. To kontrole var palīdzēt samazināt aneirismas plīsuma risku.
Izmeklējums var atklāt aneirismu, pirms tā plīst
Galvas smadzeņu asinsvadus iespējams pārbaudīt ar magnētiskās rezonanses angiogrāfiju (MRA) vai datortomogrāfijas angiogrāfiju (CTA). To, kurš izmeklējums konkrētajā situācijā nepieciešams, izvērtē ārsts, ņemot vērā cilvēka vecumu, ģimenes slimību vēsturi, simptomus un citus riska faktorus. MRA un CTA var sniegt informāciju par aneirismas esamību, izmēru, formu un atrašanās vietu.
Svarīgi – aneirismas atklāšana pati par sevi nenozīmē, ka nekavējoties nepieciešama operācija. Ārsti izvērtē aneirismas izmēru, atrašanās vietu un formu, kā arī cilvēka vecumu, veselības stāvokli un citus apstākļus. Daļai cilvēku pietiek ar regulāru novērošanu, bet citos gadījumos speciālisti iesaka aneirismu slēgt, lai mazinātu tās plīsuma risku.
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Aneirismu iespējams ārstēt gan mikroķirurģiski, slēdzot to ar speciālu klipsi, gan endovaskulāri – caur asinsvadiem izmantojot spirāles, stentus un citas tehnoloģijas.
“Aneirismas plīsuma gadījumā mēs vairs nerunājam par profilaksi – tad jācīnās par cilvēka dzīvību un jācenšas mazināt asinsizplūduma radītās sekas. Savukārt, atklājot aneirismu laikus, mums ir iespēja izvērtēt tās plīsuma risku un izlemt, vai nepieciešama novērošana vai ārstēšana. Tāpēc cilvēkiem, kuriem ir zināms paaugstināts risks, ir svarīgi pārbaudes neatlikt,” skaidro Latvijas Neiroķirurgu biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas neiroķirurgs Egils Valeinis.
Pacienti ar plīsušām galvas smadzeņu asinsvadu aneirismām no visas Latvijas tiek ārstēti abu lielāko universitātes slimnīcu – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas – specializētajās komandās.
Pēkšņas un ļoti stipras galvassāpes – signāls nekavējoties rīkoties
Kamēr aneirisma nav plīsusi, cilvēkam var nebūt nekādu simptomu. Taču plīsusi aneirisma parasti izraisa ļoti pēkšņas un stipras galvassāpes. Tām var pievienoties slikta dūša un vemšana, redzes traucējumi, kakla stīvums, reibonis, apjukums, krampji vai samaņas zudums. Šādā situācijā nekavējoties jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – pēkšņas un ļoti stipras galvassāpes var liecināt par dzīvībai bīstamu asiņošanu smadzenēs.