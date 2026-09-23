Tauki aknās var uzkrāties nemanāmi: ko vajadzētu mainīt uzturā
Taukainā aknu slimība ilgstoši var attīstīties bez pamanāmiem simptomiem. Tās rašanos ietekmē ķermeņa masa, vielmaiņas traucējumi un alkohola lietošana, taču būtiska nozīme ir arī uzturam.
Austrālijas labdarības organizācija "Hepatitis NSW" norāda, ka saistība starp uzturu un aknu darbību ne vienmēr ir acīmredzama. Par to raksta "Rynek Zdrowia".
Starp izplatītākajiem faktoriem, kas veicina tauku uzkrāšanos aknās, ir liekais ķermeņa svars, īpaši vēdera apvidū, cukura vielmaiņas traucējumi, tostarp insulīna rezistence un 2. tipa cukura diabēts, paaugstināts lipīdu līmenis asinīs, kā arī pārmērīga alkohola lietošana.
Uzturs var gan pasliktināt problēmu, gan veicināt aknu veselības uzlabošanos. Tāpēc ir vērts rūpīgāk pievērst uzmanību tam, ko ikdienā liekam uz šķīvja.
Runa nav par stingrām diētām, bet gan par pārdomātu produktu izvēli un pakāpenisku veselīgāku paradumu veidošanu. Pat nelielas pārmaiņas ar laiku var pozitīvi ietekmēt veselību.
Ko ieteicams ēst taukainās aknu slimības gadījumā
Ikdienas uzturā ieteicams iekļaut produktus, kas palīdz uzturēt normālu aknu darbību. Tie ir piens, jogurts, biezpiens, gaļa, zivis, olas, tofu, rieksti un sēklas, augļi, dārzeņi, pupiņas un citi pākšaugi, kā arī pilngraudu produkti – maize, pārslas, rīsi un makaroni.
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Daži no šiem produktiem ir īpaši vērtīgi aknu veselībai. Ar antioksidantiem bagāti produkti, tostarp ogas un lapu dārzeņi, palīdz aizsargāt šūnas. Tādi dārzeņi, kā, piemēram, brokoļi, ziedkāposti un kāposti, veicina organisma dabiskos attīrīšanās procesus. Savukārt treknās zivis nodrošina organismu ar omega-3 taukskābēm, kurām piemīt pretiekaisuma iedarbība.
No kādiem produktiem vajadzētu izvairīties
Svarīgi ierobežot tādu produktu lietošanu, kas var kaitēt aknām. Īpaši pārstrādāti pārtikas produkti, tostarp gatavie ēdieni, sāļās uzkodas un saldumi, bieži satur daudz neveselīgu tauku un cukura. Arī saldināti dzērieni var veicināt tauku uzkrāšanos aknās.
Ne mazāk svarīgi ir ierobežot vai pilnībā pārtraukt alkohola lietošanu, jo tas traucē aknu darbību un ilgtermiņā var izraisīt nopietnus to bojājumus. Uzmanība jāpievērš arī rafinētajiem ogļhidrātiem, piemēram, baltmaizei un baltajiem rīsiem, jo to pārmērīga lietošana tiek saistīta ar paaugstinātu taukainās aknu slimības risku.
Ķermeņa masas kontrolei ir būtiska nozīme profilaksē. Pārmērīgs taukaudu daudzums veicina tauku uzkrāšanos aknās, turklāt šis process ilgstoši var noritēt bez pamanāmiem simptomiem. Vienlaikus tas var izraisīt nopietnas sekas veselībai, tostarp aknu cirozi vai vēzi.
Regulāra ķermeņa svara kontrole un pakāpeniskas dzīvesveida izmaiņas, tostarp sabalansēts uzturs un fiziskās aktivitātes, ir galvenie pasākumi, kas var labvēlīgi ietekmēt aknu veselību.
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Smagākos slimības gadījumos ar paradumu maiņu vien var nepietikt. Tad nepieciešama ārsta konsultācija un atbilstoša ārstēšana.