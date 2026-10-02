Gastroenteroloģe nosauc augli labākai zarnu darbībai: cik daudz to vajadzētu ēst
Cilvēkiem, kuri periodiski saskaras ar vēdera pūšanos un palēninātu gremošanu, tā vietā, lai mocītu organismu ar stingrām diētām, iesaka izmantot dabisko enzīmu spēku.
Tiek norādīts, ka uzturā vērts iekļaut kivi, kas uz zarnu darbību iedarbojas efektīvāk un saudzīgāk nekā populārie šķiedrvielu preparāti. Par to raksta "Portal.abczdrowie.pl".
Izdevums uzsver, ka lielākā daļa cilvēku uzturā uzņem nepietiekami daudz šķiedrvielu, un tas ātri vien var ietekmēt gremošanas sistēmas darbību un pašsajūtu. Šķiedrvielas no citām uzturvielām atšķiras ar to, ka caur gremošanas trakta augšējo daļu iziet gandrīz nemainītā veidā. Nonākot resnajā zarnā, tās kļūst par lielisku barības avotu tur mītošajiem labvēlīgajiem mikroorganismiem.
"Šķiedrvielu fermentācijas procesā zarnu mikrobioms ražo tā dēvētās īso ķēžu taukskābes, kurām piemīt pretiekaisuma iedarbība. Tās stiprina zarnu aizsargbarjeru un veicina normālu zarnu muskuļu saraušanos," skaidro raksta autors.
Āboli, bumbieri un žāvētas plūmes jau daudzus gadus tiek uzskatīti par pārbaudītiem mājas līdzekļiem pret aizcietējumiem, taču kivi īpaši piesaistījis gastroenterologu un pētnieku uzmanību.
Kā kivi iedarbojas uz zarnu darbību
- Spēja aizturēt ūdeni. Kivi sastāvā esošās šķiedrvielas aktīvi uzsūc šķidrumu zarnās, tādējādi mīkstinot izkārnījumus un palielinot to apjomu, raksta izdevums.
- Aktinidīna klātbūtne. Raksta autors pievērš uzmanību unikālam augu fermentam, kas palīdz šķelt olbaltumvielas, atvieglo gremošanas procesu un stimulē dabisku gremošanas trakta darbību.
- Saudzīga iedarbība. Atšķirībā no dažiem sintētiskiem līdzekļiem vai uztura bagātinātājiem, kuru pamatā ir ceļtekas sēklu sēnalas (psilijs), kivi retāk izraisa tādas blakusparādības kā sāpīga vēdera pūšanās vai pārmērīga gāzu veidošanās, teikts rakstā.
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Cik daudz kivi vajadzētu apēst
Klīnisko pētījumu rezultāti liecina, ka optimālu efektu var sniegt divu kivi apēšana katru dienu. Kā norādīts rakstā, šāds daudzums ievērojami uzlabo vēdera izejas regularitāti un var sniegt atvieglojumu cilvēkiem, kuriem ir gausa zarnu darbība.
"Klīniskie pētījumi liecina, ka divu kivi apēšana dienā var uzlabot vēdera izeju un palīdzēt mazināt aizcietējumus," saka gastroenteroloģe un Hārvarda Medicīnas skolas pasniedzēja Triša Pasriča (Trisha Pasricha).
Augli var ēst nomizotu, taču, apēdot rūpīgi nomazgātu kivi kopā ar mizu, organisms uzņem vēl vairāk vērtīgo šķiedrvielu un folātu, norāda izdevums.
Kas vēl jāņem vērā, ēdot kivi
Kivi iekļaušana uzturā var sniegt labākus rezultātus, ja vienlaikus ievēro vairākus nosacījumus. Izdevums skaidro, kam jāpievērš uzmanība.
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- Pietiekama šķidruma uzņemšana. Šķiedrvielām nepieciešams ūdens, lai tās uzbriestu. Ieteicams izvēlēties ar magniju bagātu minerālūdeni, jo magnijs papildus palīdz atslābināt zarnu muskulatūru un veicina zarnu satura virzību.
- Daudzveidīgs uzturs. Lai gan kivi iedarbojas īpaši efektīvi, zarnu veselībai nepieciešams daudzveidīgs uzturs ar dažādiem dārzeņiem, augļiem un pilngraudu produktiem, kas palīdz uzturēt zarnu mikrofloras daudzveidību.
Vienlaikus rakstā uzsvērts, ka regulāru vai ilgstošu aizcietējumu gadījumā, kā arī tad, ja tos pavada sāpes, vienmēr jākonsultējas ar ārstu, lai izslēgtu nopietnākas gremošanas trakta slimības.