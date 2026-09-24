Ko darīt, lai novecotu lēnāk? Jaunākie pētījumi rāda, kas palīdz un - kam nav jēgas tērēt naudu
Vai iespējams kaut nedaudz piebremzēt organisma novecošanu? Jaunākie pētījumi liecina, ka zināmas iespējas ir, taču brīnumlīdzeklis vēl nav atrasts. Labā ziņa – vairākas noderīgas lietas ir vienkāršas un neprasa daudz naudas.
Vai tiešām var novecot ātrāk vai lēnāk?
Divi cilvēki, kuriem pasē rakstīts viens un tas pats vecums, veselības ziņā var būt ļoti atšķirīgi. Viens 65 gadu vecumā ir aktīvs, sporto un jūtas lieliski, kamēr citam tajā pašā vecumā jau ir vairākas veselības problēmas.
Tāpēc zinātnieki arvien vairāk pēta ne tikai cilvēka vecumu gados, bet arī to, cik “vecs” ir viņa organisms.
2026, gadā žurnālā Nature Medicine publicētā lielā pētījumu analīzē zinātnieki apkopoja 51 iepriekš veikta pētījuma rezultātus, lai noskaidrotu, vai uzturs, fiziskās aktivitātes, uztura bagātinātāji un medikamenti spēj ietekmēt organisma novecošanas pazīmes.
Rezultāti rāda, ka dažas lietas patiešām var radīt labvēlīgas pārmaiņas organismā. Taču vienlaikus pētnieki brīdina – pagaidām nevar apgalvot, ka kāda no tām spēj apturēt novecošanu vai garantēti pagarināt cilvēka mūžu.
Labākās “zāles” ir kustēšanās
Ja gribas izdarīt kaut ko reālu savas veselības un ilgāka mūža labā, viens no labākajiem variantiem ir pavisam vienkāršs – vairāk kustēties. Nature Medicine analizētajos pētījumos fiziskās aktivitātes bija saistītas ar labvēlīgām pārmaiņām vairākos ar organisma novecošanu saistītos rādītājos.
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Turklāt nav obligāti jākļūst par maratonistu vai katru dienu jāsvīst sporta zālē. Regulāras pastaigas, riteņbraukšana, peldēšana, vingrošana un spēka treniņi palīdz uzturēt muskuļus, sirdi un asinsvadus labākā stāvoklī.
Arī Medical News Today, analizējot jaunā pētījuma rezultātus, fiziskās aktivitātes min starp lietām, par kuru iespējamo labvēlīgo ietekmi uz novecošanas procesiem pašlaik ir vieni no pārliecinošākajiem pierādījumiem.
Brīnumdiētas nav
Otra lieta, kam ir nozīme, ir uzturs.
Tas gan nenozīmē, ka jāmeklē kāda īpaša “pretnovecošanas diēta”. Nature Medicine analīzē tika aplūkoti vairāki atšķirīgi ēšanas veidi, un labvēlīgas pārmaiņas tika novērotas ne tikai viena konkrēta uztura gadījumā.
Labi rezultāti bija saistīti, piemēram, ar Vidusjūras tipa uzturu, kurā ir daudz dārzeņu, augļu, pākšaugu, pilngraudu produktu, riekstu, zivju un olīveļļas.
Arī Medical News Today uzsver, ka veselīgs uzturs kopā ar regulārām fiziskajām aktivitātēm pašlaik ir viena no saprātīgākajām izvēlēm cilvēkam, kurš vēlas pēc iespējas ilgāk saglabāt veselību.
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Tātad nav nepieciešams meklēt eksotiskus produktus. Daudz svarīgāk ir ikdienā ēst daudzveidīgi, vairāk izvēlēties dārzeņus un citus mazāk pārstrādātus produktus un mazāk – stipri pārstrādātu pārtiku.
Vai jāēd mazāk, lai dzīvotu ilgāk?
Daudz tiek runāts arī par kaloriju ierobežošanu un periodisku badošanos. Arī šādas metodes bija iekļautas Nature Medicine analizētajos pētījumos, un atsevišķos gadījumos tika konstatētas labvēlīgas pārmaiņas.
Taču no tā vēl nevar secināt, ka badošanās pagarina cilvēka mūžu. Turklāt ilgstoša un pārāk stingra ēšanas ierobežošana var radīt citas problēmas,
piemēram, nepietiekamu uzturvielu uzņemšanu un muskuļu masas samazināšanos. Tāpēc tikai cerībā dzīvot ilgāk sākt badošanos vai ļoti stingru diētu nav nepieciešams.
Ar vitamīniem un “jaunības kapsulām” jābūt piesardzīgiem
Daudz vienkāršāk šķiet nopirkt kapsulu, uz kuras rakstīts “anti-age”, “longevity” vai “šūnu atjaunošanai”. Taču tieši šajā jomā pētījumu rezultāti nav īpaši pārliecinoši.
Nature Medicine analīzē uztura bagātinātāji kopumā neuzrādīja tik pārliecinošus rezultātus kā veselīgs dzīvesveids. Dažos pētījumos kāds rādītājs uzlabojās, taču citos ieguvums nebija redzams vai dažādi rādītāji pat sniedza pretējas atbildes. Arī Medical News Today norāda – pašlaik nav pietiekami pārliecinošu pierādījumu, ka uztura bagātinātāju lietošana veseliem cilvēkiem spētu būtiski palēnināt novecošanu.
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Protams, tas nenozīmē, ka vitamīni un minerālvielas nekad nav vajadzīgi. Ja cilvēkam, piemēram, ir noteiktas vielas trūkums, ārsts var ieteikt to papildus uzņemt.
Taču tas ir pavisam kas cits nekā lietot dažādas kapsulas tikai tādēļ, ka tās tiek reklamētas kā līdzeklis pret novecošanu.
Bet varbūt palīdz zāles?
Dažos pētījumos diezgan izteiktas labvēlīgas pārmaiņas novērotas cilvēkiem, kuri lietojuši noteiktus medikamentus. Nature Medicine analīzē izcēlās, piemēram, diabēta ārstēšanā izmantotais metformīns un atsevišķi medikamenti iekaisuma slimību ārstēšanai. Medical News Today min arī semaglutīdu – aktīvo vielu, ko izmanto diabēta un aptaukošanās ārstēšanā.
Taču ir ļoti svarīga nianse.
Šos rezultātus nevajadzētu uztvert kā ieteikumu veselam cilvēkam sākt lietot recepšu zāles, lai dzīvotu ilgāk. Daudzi pētījumu dalībnieki jau bija slimi. Iespējams, viņu organisma rādītāji uzlabojās tāpēc, ka medikamenti palīdzēja ārstēt diabētu, aptaukošanos vai iekaisumu.
Pagaidām nav pierādīts, ka veselam cilvēkam šādu zāļu lietošana tikai novecošanas palēnināšanai dotu vairāk labuma nekā riska.
Galvenā problēma – vēl nezinām, vai cilvēki tiešām dzīvos ilgāk
Te slēpjas viens no svarīgākajiem jaunā pētījuma ierobežojumiem. Zinātnieki var paņemt asins paraugu un redzēt, ka pēc noteiktām dzīvesveida izmaiņām daži ar novecošanu saistīti rādītāji ir kļuvuši labāki.
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Taču tas vēl nenozīmē, ka 60 gadus vecs cilvēks pēkšņi ir kļuvis par 55 gadus vecu cilvēku vai nodzīvos piecus gadus ilgāk.
Pētnieki uzsver, ka vēl jānoskaidro, vai šādas izmaiņas patiešām nozīmē ilgāku un veselīgāku dzīvi. Un nākamais svarīgais jautājums ir tieši šis – vai cilvēkiem, kuru novecošanas rādītāji uzlabojas, vēlāk patiešām ir mazāk slimību, labāk saglabājas fiziskās un prāta spējas un viņi dzīvo ilgāk.
Tātad – ko darīt un kam netērēt naudu?
Ja mērķis ir pēc iespējas ilgāk saglabāt veselību, pašreizējā zinātne nedod pamatu skriet pakaļ vienam brīnumproduktam.
Vērts darīt: regulāri kustēties, saglabāt muskuļu spēku, ēst daudzveidīgu un pilnvērtīgu pārtiku, nesmēķēt, pietiekami gulēt, uzturēt veselīgu svaru un sekot asinsspiedienam, holesterīnam un cukura līmenim asinīs.
Nav pamata cerēt, ka novecošanu apturēs dārgs uztura bagātinātājs, “jaunības” vitamīnu komplekss, viena īpaša diēta vai internetā slavēta pretnovecošanas metode.