Kas notiek ar tavu holesterīnu, ja katru dienu dzer kefīru?
Kefīrs bieži tiek slavēts par tā labvēlīgo ietekmi uz zarnu darbību, taču izrādās, ka šis raudzētais piena dzēriens varētu ietekmēt arī holesterīna līmeni.
Pētījumi liecina – regulāra kefīra lietošana dažiem cilvēkiem var palīdzēt samazināt tā dēvētā sliktā jeb ZBL holesterīna līmeni, tomēr rezultāti nav vienādi visos pētījumos.
Kefīrs un sliktais holesterīns
Holesterīns organismam ir nepieciešams, taču pārāk augsts zema blīvuma lipoproteīnu jeb ZBL holesterīna līmenis ir saistīts ar lielāku sirds un asinsvadu slimību risku. Savukārt augsta blīvuma lipoproteīnus jeb ABL mēdz dēvēt par labo holesterīnu, jo tie palīdz nogādāt holesterīnu prom no audiem.
Medical News Today norāda, ka ir pierādījumi par kefīra iespējamo spēju palīdzēt samazināt holesterīna līmeni. Viens no skaidrojumiem varētu būt kefīrā esošās probiotiskās baktērijas – tās var ietekmēt to, cik daudz holesterīna organisms uzsūc no pārtikas, kā arī procesus, kuros holesterīns tiek ražots un izmantots organismā.
Tomēr nepieciešami plašāki pētījumi, lai šo ietekmi apstiprinātu.
Ko parādīja pētījumi?
2017. gadā publicētā pētījumā piedalījās 75 sievietes ar lieko svaru vai aptaukošanos vecumā no 25 līdz 45 gadiem. Astoņu nedēļu laikā vienai grupai uzturā tika iekļauts kefīrs, otrai – piens, bet trešā bija kontroles grupa.
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Kefīra grupā pēc astoņām nedēļām kopējais holesterīns un ZBL holesterīns bija būtiski zemāks nekā kontroles grupā. Tomēr līdzīgu uzlabojumu novēroja arī dalībniecēm, kuras lietoja papildu porcijas piena, un būtiska atšķirība starp kefīra un piena grupām netika konstatēta. Tas nozīmē, ka rezultātus nevar vienkāršoti skaidrot tikai ar kefīra probiotiku iedarbību.
Interesantus rezultātus sniedza arī 2023. gadā publicēts neliels pētījums ar vīriešiem, kuriem bija paaugstināts ZBL holesterīns. Dalībnieki četras nedēļas dienā lietoja 350 gramus kefīra. Pētnieki salīdzināja tradicionālu kefīru, kurā bija tradicionālie kefīra mikroorganismi, ar komerciālu kefīru bez šāda mikroorganismu sastāva.
Tradicionālā kefīra lietošanas laikā samazinājās ZBL holesterīns un vairāki iekaisuma marķieri. Pētnieki secināja, ka kefīra mikroorganismu sastāvam varētu būt būtiska nozīme tā iespējamajā ietekmē uz vielmaiņas un sirds veselību. Vienlaikus pētījumā piedalījās tikai 21 cilvēks, tādēļ nepieciešami daudz plašāki pētījumi.
Ne visi pētījumi atklāj šādu efektu
Ir arī pētījumi, kuros kefīra spēja pazemināt holesterīnu nav apstiprinājusies.
Pētījumā ar vīriešiem, kuriem bija nedaudz paaugstināts holesterīns, četras nedēļas ilga kefīra lietošana būtiski nemainīja ne kopējā, ne ZBL un ABL holesterīna, ne triglicerīdu līmeni salīdzinājumā ar pienu.
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Pētnieki toreiz secināja, ka iegūtie rezultāti neatbalsta kefīra izmantošanu kā līdzekli paaugstināta holesterīna ārstēšanai.
Arī pētījumā ar cilvēkiem, kuriem bija metaboliskais sindroms, 180 ml kefīra lietošana dienā 12 nedēļas deva dažus daudzsološus rezultātus. Cilvēkiem, kuriem sākotnēji ZBL holesterīns bija paaugstināts, tas kefīra grupā samazinājās par 7,6%, salīdzinot ar sākotnējo līmeni. Taču, salīdzinot kefīra grupu ar piena grupu, šī atšķirība nebija statistiski nozīmīga.
Kāpēc rezultāti var atšķirties?
Viens no iemesliem varētu būt tas, ka ne visi kefīri ir vienādi. Tajos esošo baktēriju un raugu sastāvs var ievērojami atšķirties atkarībā no izmantotā piena, ierauga un fermentācijas procesa.
Medical News Today norāda, ka tieši atšķirīgais mikroorganismu sastāvs dažādos kefīra produktos apgrūtina to ietekmes salīdzināšanu.
Kefīrs parasti satur vairākus baktēriju veidus un arī raugus, taču konkrētais sastāvs dažādiem produktiem var būt ļoti atšķirīgs.
Vai ir vērts dzert kefīru katru dienu?
Kefīru var iekļaut sabalansētā uzturā, un tas ir olbaltumvielu, kalcija un kālija avots. Turklāt tas satur dzīvus mikroorganismus, kas var būt labvēlīgi zarnu mikrobiomam. Ja izvēlas kefīru ikdienai, priekšroka dodama nesaldinātam produktam bez pievienota cukura.
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Tomēr nevajadzētu gaidīt, ka glāze kefīra pati par sevi atrisinās paaugstināta holesterīna problēmu. Pašreizējie pētījumi rāda iespējamu labvēlīgu efektu, taču tas nav pietiekami konsekvents, lai kefīru uzskatītu par holesterīna līmeni pazeminošas ārstēšanas aizstājēju.
Holesterīna kontrolei daudz lielāka nozīme ir kopējam uzturam – dārzeņiem, augļiem, pilngraudu produktiem, veselīgajiem taukiem un liesiem olbaltumvielu avotiem,
vienlaikus ierobežojot piesātinātos taukus un stipri pārstrādātus produktus. Ja holesterīna līmenis ir paaugstināts un ārsts ir nozīmējis medikamentus, kefīrs tos neaizstāj.