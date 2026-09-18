Tas, par ko tiek noklusēts pirms plānotām operācijām - prehabilitācija
Kūrorta rehabilitācijas centra (KRC) “Jaunķemeri” speciālisti uzsver – ja vairāk pacientu zinātu par prehabilitāciju pirms plānotām operācijām, tad ievērojami varētu mazināt gan pēcoperāciju un komplikāciju riskus, gan arī būtiski saīsināt atveseļošanās periodu un ātrāk atgriezties pilnvērtīgā ikdienas dzīvē. Latvijā par prehabilitāciju aizvien tiek runāts par maz.
Atslēga uz ātru atveseļošanos
Kad ārsts paziņo par nepieciešamību veikt kādu plānveida operāciju (locītavas endoprotezēšana, mugurkaula operācija vai cita ķirurģiska iejaukšanās), pacients visu savu uzmanību velta gaidāmajam ķirurģijas procesam un sāk domāt arī par to, kas notiks rehabilitācijas periodā pēc tam. Turklāt bieži valda uzskats, ka pirms operācijām nevajag pārpūlēties, sevi jāsaudzē un jātaupa spēki, bet patiesībā šāds pasīvs gaidīšanas periods tikai mazina muskuļu spēku, kas nekādi nenāks par labu pēcoperācijas periodam.
Sabiedrībā un medicīniskajā aprūpē līdz šim nepelnīti maz tiek runāts par posmu, kas arī ir ļoti būtisks ķirurģisku operāciju veiksmīgam iznākumam – par prehabilitāciju jeb mērķtiecīgu sagatavošanos operācijai. “Prehabilitācija ir visaptverošs pasākumu kopums, kas tiek veikts pirms gaidāmās operācijas ar mērķi uzlabot pacienta fizisko un psiholoģisko stāvokli. Var arī teikt, ka tā ir organisma funkcionālo rezervju palielināšana, lai ķermenis spētu vieglāk izturēt operācijas izraisīto stresu, slodzi un būtu gatavs atgriezties pēc iespējas ātrāk atpakaļ ierastajā dzīvē,” izskaidro KRC “Jaunķemeri” fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Tatjana Ivanovska.
Kāpēc prehabilitācija jeb rehabilitācija pirms operācijas ir svarīga:
- Lai būtu īsāks un vieglāks atveseļošanās periods: Cilvēks, kurš pirms operācijas ir nostiprinājis muskuļus un aguvis pareizas kustības, vingrojumus, pēc operācijas daudz ātrāk un drošāk spēj nostāties uz kājām.
- Mazāks komplikāciju risks: Speciāli vingrinājumi uzlabo asinsriti, sirds un asinsvadu sistēmas darbību, kā arī elpošanu, mazinot plaušu komplikāciju un trombozes riskus pooperācijas periodā.
- Psiholoģiskā gatavība un drošības sajūta: Ja cilvēks jau iepriekš zina, kā pēc operācijas varēs pārvietoties, kā lietot palīglīdzekļus (piemēram, elkoņa balsta spieķus) un kādus vingrinājumus drīkstēs veikt, tas mazina neziņu un bailes.
Kā notiek prehabilitācija KRC "Jaunķemeri"?
KRC "Jaunķemeri" prehabilitācijas process balstās uz starpdisciplināru pieeju un individuāli izstrādātu plānu katram pacientam. Rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” pacients nonāk pieredzējušu rehabilitācijas speciālistu rokās. Ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti un citi speciālisti strādā vienā komandā, lai pacientam nodrošinātu drošu, pakāpenisku un atbilstošu pirmsoperācijas rehabilitācijas programmu. Nereti pacienti pēc operācijas atgriežas rehabilitācijas centrā sev jau pazīstamā vidē, pie speciālistiem, kuri pārzina viņa ķermeņa īpatnības, tādējādi nodrošinot pēctecīgu un nevainojamu atveseļošanās gaitu. “Sagatavoties operācijai nozīmē ietaupīt laiku un spēkus pēc tās. Prehabilitācija dod drošības sajūtu un ļauj pacientam kļūt par aktīvu sava atveseļošanās procesa dalībnieku,” uzsver ārste Tatjana Ivanovska.
- Fizioterapija un mērķtiecīgi vingrinājumi: nodarbībās tiek stiprināta atbilstošā muskuļu grupa (piemēram, kāju muskuļi pirms gūžas vai ceļa locītavas endoprotezēšanas), tiek strādāts pie tā, lai uzlabojas locītavu kustīgums un vispārējā izturība.
- Ergoterapeita konsultācija: šis speciālists iemāca, kā droši piecelties, sēdēt, ģērbties un pielāgot mājas vidi periodam pēc operācijas.
- Procedūras ar dabas dziednieciskajiem faktoriem: ja vien pacienta veselības stāvoklis to pieļauj, prehabilitācijā var tikt izmantotas arī dabas faktoru sniegtās priekšrocības – minerālūdens vannas un dūņu procedūras, kas palīdz mazināt hroniskas sāpes un muskuļu saspringumu pirms gaidāmās operācijas.
Jāņem vērā!
Latvijā prerehabilitācija šobrīd lielākoties ir maksas pakalpojums un netiek apmaksāta no valsts budžeta kā obligāta sagatavošanās daļa pirms plānveida operācijām. “Tomēr ilgtermiņā tas noteikti atmaksājas – labāk ieplānot rehabilitāciju un sagatavoties operācijai, nekā pavadīt ilgāku laiku slimnīcā atveseļošanās periodā vai sliktākajā gadījumā – radušos komplikāciju dēļ,” teic KRC “Jaunķemeri” fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Tatjana Ivanovska.
6 operācijas pirms kurām prehabilitāciju noteikti jāieplāno
1. Muguras operācija – mikrodiskektomija (mugurkaula operācija, ko pielieto diska trūces gadījumā, lai atbrīvotu nervu saknīti, kas tiek nospiesta starpskriemeļu diska protrūzijas dēļ, izraisot sāpes, tirpšanu).
Prehabilitācija palīdzēs ktivizēt un nostiprināt muguras un vēdera jeb korsetes daļas muskuļus un iemācīties tos aktivizēt bez papildu slodzes uz mugurkaulu, sagatavoties, lai pēc operācijas būtu viegāk celties un atsākt staigāt, uzlabot mugurkaula stabilitāti, samazināsi slodzi uz operējamo zonu.
2. Locītavu endoprotezēšana (gadās arī tā, ka pēc rehabilitācijas kursa pacients konstatē, ka sāpes ir mazinājušās, kustību amplitūda uzlabojusies un galu galā arī ārsts secina, ka ar endoprotezēšanu šobrīd var nesteigties – pagaidām tā nav nepieciešama).
Prehabilitācija palīdzēs stiprināt muskuļus ap operējamo locītavu, uzlabot kustību apjomu, iemāca, kā pareizi sadalīt slodzi brīdī, kad varēs atsākt kustēties, sagatavos ķermeni implantam un atvieglos atveseļošanos pēcoperācijas posmā.
3. Ceļa locītavas krustenisko saišu operācija (sportistu vidū krustenisko saišu plīsums ir labi zināma trauma. Šeit rehabilitācija pirms operācijas ir uzskatāms teju vai par zelta standartu).
Prehabilitācija palīdzēs nostiprināt muskuļus, lai mazāk izjustu muskuļu vājumu pēc operācijas, kā arī palīdz apgūt vingrinājumus, ko būs jāsāk pildīt jau pirmajās dienās pēc operācijas.
4. Hallux valgus jeb lielā pirksta kauliņa operācija (pēc šīs operācijas mainīsies pacienta gaita un līdzsvars, tāpēc prehabilitācija ir kritiski svarīga).
Prehabilitācija palīdzēs nodrošināt, lai pacients var ātrāk atgriezties pie fiziskajām aktivitātēm pēc operācijas, uzlabos asinsriti un locītavu kapsulu elastību. Jo elastīgāki būs mīkstie audi (saites, cīpslas), jo mazāka būs tūska pēc operācijas. Nostiprinās apakšstilba muskuļi un uzlabojas pēdas biomehāniku.
5. Plānveida amputācijas (jo labāk sagatavoti būs audi un muskuļi, jo veiksmīgāk noritēs gan pati operācija, gan vieglāks būs atveseļošanās un pielāgošanās periods).
Prehabilitācija palīdzēs nostiprināt muskuļus amputācijas zonā, uzlabos asinsriti un audu stāvokli, samazinās iespējamo komplikāciju risku kā arī sagatavos pacientu protēzes lietošanai nākotnē.
6. Estētiskās ķirurģijas operācija liposakcija (ieteicams ieplānot limfodrenāžas un vakuummasāžu kursu, kas palīdzēs sasniegt labāku operācijas rezultātu un vizuālo efektu).
Prehabilitācija palīdzēs iekustināt limfu, mīkstināt taukaudus, padarot to evakuāciju operācijas laikā saudzīgāku un vieglāku. Pēc operācijas āda ātrāk kļūs tvirta, atgūs turgoru (elasību) un labāk pielāgojas jaunajām ķermeņa aprisēm.
Ja paredzēta operācija:
- Konsultējies: Tiklīdz uzzini operācijas datumu, piesakies pie fizioterapeita vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta.
- Esi disciplinēts: Prehabilitācija prasa pacietību – tie ir vingrinājumi, masāžas un citas procedūras, kas prasa fizisku izturību un neatlaidību.
- Koncentrējies uz rezultātu: Atgādini sev, ka to dari, lai pēc operācijas ātrāk atgrieztos pie normālas dzīves, nevis lai vienkārši "izpildītu plānu".
Sagatavojies operācijai “Jaunķemeros”!
Plānojot operāciju var ieplānot arī atbilstošu sagatavošanos tai, lai sev nodrošinātu veiksmīgu pēcoperācijas periodu. Izmantojiet prehabilitācijas sniegtās priekšrocības!
Pieteikšanās: +371 26386222, +371 67733242