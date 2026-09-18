Greipfrūts un zāles - kombinācija, kas var sagādāt problēmas. Skaidro ģimenes ārste Signe Novika
Vai tiešām pēc citrusaugļu ēšanas zāles labāk nedzert? Ģimenes ārste Signe Novika skaidro, no kā patiesībā jāuzmanās, lietojot medikamentus, un nosauc trīs lietas, kas ar tiem var veidot nevēlamu kombināciju.
Tablete vai glāzīte, nevis kopā
Varētu domāt, ka tas ir pašsaprotami – ja dzer zāles, alkoholu lietot nedrīkst. Īpaši tas attiecas uz psihiatrijā lietotajiem medikamentiem, piemēram, antidepresantiem, trauksmes mazinātājiem un citiem. Bīstams nav pats alkohols, bet gan alkohola noārdīšanās produkti, kas toksiski ietekmē šūnas. Turklāt medikamenti savienojumā ar alkoholu var pastiprināt viens otra iedarbību – cilvēks var kļūt pārāk miegains vai agresīvs. Šis savienojums ir toksisks gan smadzeņu audiem, gan aknām.
Greipfrūti un tos saturoši preparāti
Kopā ar zālēm neiesaka lietot greipfrūtu sulu, greipfrūtus vai preparātus, kas ražoti no šiem augļiem, jo tie bloķē fermentu sistēmu, kas piedalās medikamentu noārdīšanā. Greipfrūti satur aknām smagas molekulas. Visu, ko uzņemam, pārstrādā fermentatīvā sistēma, visas potenciāli toksiskās vielas tiek izārdītas aknās, tāpēc iesaka lietot vai nu medikamentus, vai greipfrūtus, bet ne abus kopā.
Nomierinošā asinszāle
Lai nomierinātu prātu un labāk iemigtu, cilvēki mēdz dzert asinszāļu tēju, tomēr, ja pastāvīgi jālieto zāles, to darīt neiesaka. Tas pats attiecas uz asinszāli saturošiem preparātiem. Asinszāles sastāvā ir 23 dažādi ķīmiski savienojumi, un daļa no tiem smagi noslogo aknu fermentus.