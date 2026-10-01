Pēc 50 gadiem pastāvīgi trūkst enerģijas? Iemesls var slēpties vienā uztura kļūdā
Pēcpusdienas miegainība pēc 50 gadu vecuma var būt jūtama pavisam citādi. Bieži vien tas nav tikai īslaicīgs noguruma vilnis – tas var būt smags, nomācošs spēku izsīkums, ko pavada smaguma sajūta ķermenī un miglaina galva, padarot pat vienkāršus ikdienas darbus par īstu pārbaudījumu.
Saskaroties ar šādu enerģijas izsīkumu, pirmā doma varētu būt, ka pie vainas ir dabiska novecošana, slikts miegs vai vielmaiņas palēnināšanās, raksta "Parade".
Baidoties līdz ar vecumu pieņemties svarā, cilvēki mēdz arī krasi samazināt ogļhidrātu daudzumu ikdienas uzturā, cenšoties enerģiju uzturēt ar intensīviem treniņiem, melnu kafiju un maltītēm ar zemu ogļhidrātu saturu.
Tomēr uztura speciālisti brīdina – tieši ēšanas paradumi, ko esat ieviesuši, lai pēc 50 gadu vecuma saglabātu slaidumu un veselību, var būt iemesls, kāpēc pastāvīgi jūtaties noguruši. Laikā, kad popularitāti ieguvušas diētas ar zemu ogļhidrātu saturu, nepārtraukta glikozes līmeņa uzraudzība un bažas par graudaugiem un cieti saturošiem produktiem, miljoniem cilvēku pēc 50 gadu vecuma neapzināti var atņemt savam organismam tik nepieciešamo enerģiju.
Pilnībā izslēdzot ogļhidrātus no ikdienas uztura, lai kontrolētu svaru, cilvēki pusmūžā var neapzināti atņemt organismam vienu no galvenajiem enerģijas avotiem. Lai pēc 50 gadu vecuma atgūtu enerģiju un izturību, nav nepieciešamas radikālas diētas pārmaiņas, dārgas bioloģiskās optimizācijas metodes vai riskantas uztura bagātinātāju lietošanas shēmas – pietiek pārstāt baidīties no noteiktiem pārtikas produktiem un gudri izvēlēties organismam nepieciešamos enerģijas avotus.
Bīstamās bailes no ogļhidrātiem, kas pēc 50 gadu vecuma atņem enerģiju
Viena no lielākajām uztura kļūdām, ko cilvēki pieļauj, cenšoties pēc 50 gadu vecuma saglabāt enerģiju un izturību, ir krasa ogļhidrātu ierobežošana vai pilnīga izslēgšana no uztura. Organismā notiek dabiskas hormonālas pārmaiņas un pakāpeniski samazinās muskuļu masa, tāpēc svara kontrolēšana pēc 50 gadu vecuma patiešām var kļūt sarežģītāka.
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Tas daudzus mudina ķerties pie ļoti stingras ogļhidrātu ierobežošanas. Tomēr sertificēti uztura speciālisti uzsver, ka ogļhidrāti nav ienaidnieks – tie ir viens no galvenajiem organisma enerģijas avotiem.
Sertificēta uztura speciāliste Džesika Kordinga norāda, ka ogļhidrātu samazināšana uzturā var tieši ietekmēt enerģijas līmeni un ikdienas izturību. "Ogļhidrāti ir mūsu organisma iecienītākais enerģijas avots, tostarp galvenais enerģijas avots smadzenēm," skaidro Kordinga. "Es redzu cilvēkus, kuri domā, ka ogļhidrāti liks viņiem pieņemties svarā, tāpēc baidās tos ēst. Taču rezultātā viņi jūtas noguruši."
Ja ogļhidrātu uzņemšana tiek būtiski ierobežota, organismam var pietrūkt glikozes, kas nepieciešama šūnu darbībai un normālai smadzeņu funkcionēšanai.
Sertificēta uztura speciāliste Sonja Andželone piebilst, ka tieši no ogļhidrātiem iegūtā glikoze ļauj šūnām ražot ikdienā nepieciešamo enerģiju. Ja tās trūkst, organisms ir spiests darboties ar ļoti ierobežotām enerģijas rezervēm.
Problēma kļūst vēl izteiktāka, ja cilvēks cenšas saglabāt fiziski aktīvu dzīvesveidu – un tas pēc 50 gadu vecuma ir īpaši svarīgi. Fizisko aktivitāšu laikā organisms izmanto no ogļhidrātiem uzkrāto glikogēnu. Ja šo rezervju nav pietiekami, slodze var veicināt izteiktu muskuļu nogurumu un spēku izsīkumu.
Kā izvēlēties pareizos ogļhidrātus ilgstošai enerģijai
Tas, ka no ogļhidrātiem nevajadzētu pilnībā atteikties, nenozīmē, ka uzturā jāatgriež saldi konditorejas izstrādājumi, baltmaize vai rūpnieciski pārstrādātas uzkodas, kas var izraisīt straujas cukura līmeņa svārstības asinīs. Lai pēc 50 gadu vecuma ilgāk saglabātu vienmērīgu enerģijas līmeni, priekšroka būtu jādod saliktajiem ogļhidrātiem, kas bagāti ar šķiedrvielām.
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Atšķirībā no vienkāršajiem, rafinētajiem ogļhidrātiem saliktie ogļhidrāti gremošanas procesā sadalās lēnāk, tāpēc glikoze asinīs nonāk pakāpeniski, palīdzot nodrošināt vienmērīgāku un ilgstošāku enerģijas pieplūdumu.
Andželone uzsver, ka, izvēloties saliktos ogļhidrātus, piemēram, pupiņas, pilngraudu produktus, lēcas un svaigus dārzeņus, organisms enerģiju saņem pakāpeniski. Tas palīdz uzturēt stabilāku cukura līmeni asinīs un izvairīties no noguruma dienas vidū.
Savukārt Kordinga iesaka izvēlēties šķiedrvielām bagātus augļus, piemēram, ogas, ābolus un bumbierus, un kombinēt tos ar veselīgajiem taukiem un liesām olbaltumvielām. Katrā ēdienreizē apvienojot uzturvielām bagātus saliktos ogļhidrātus ar olbaltumvielām un taukiem, cilvēki pēc 50 gadu vecuma var mazināt pēcpusdienas nogurumu un ilgāk saglabāt stabilu enerģijas līmeni.