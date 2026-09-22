Zinātnieki nosauc produktu, kas novecojot palīdz aizsargāt smadzenes - pietiek apēst pavisam nedaudz
Lai samazinātu Alcheimera slimības vai citas demences formas attīstības risku, ikdienas uzturā vērts iekļaut vienu vienkāršu produktu.
Augustā žurnālā "Food & Function" publicētajā pētījumā tika analizēti ilgtermiņa pētījuma dati. Tajā tika novērots 1771 cilvēks, kuru vidējais vecums bija 61 gads.
Dalībnieki aizpildīja detalizētas anketas par saviem uztura paradumiem un veica vairākus testus, lai novērtētu atmiņu, informācijas apstrādes ātrumu un spriešanas spējas.
Lielākā daļa dalībnieku – kopumā 1742 cilvēki – nekad nebija piedzīvojuši insultu, savukārt 29 dalībniekiem insults iepriekš bija bijis. Tieši šī grupa pētniekus īpaši interesēja, jo, pēc viņu teiktā, uztura pētījumos tai līdz šim pievērsts salīdzinoši maz uzmanības, lai gan šiem cilvēkiem ir paaugstināts kognitīvo spēju pasliktināšanās risks.
"Riekstus plaši iesaka iekļaut veselīgā uzturā, un ir labi zināms par to labvēlīgo ietekmi uz sirds un vielmaiņas veselību, taču pierādījumi par to ietekmi uz kognitīvo veselību ir pretrunīgi. Mūs īpaši interesē cilvēki, kuri pārcietuši insultu – šai grupai ir paaugstināts kognitīvo spēju pasliktināšanās risks, taču uztura pētījumos tā joprojām ir salīdzinoši maz pētīta," skaidroja pētījuma līdzautori Barbara Kardoso un Sasans Amanats.
Zinātnieki atklāja, ka starp dalībniekiem, kuri nebija pārcietuši insultu, tie, kuri ēda vairāk riekstu, uzrādīja labākus rezultātus vispārējo kognitīvo spēju un atmiņas testos.
Šāda saistība saglabājās arī pēc tam, kad pētnieki ņēma vērā dalībnieku vecumu, izglītības līmeni, smēķēšanu, fiziskās aktivitātes un uztura kvalitāti.
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Saistība bija vēl izteiktāka cilvēkiem, kuru uzturs kopumā bija mazāk veselīgs, kā arī tiem, kuri bija vismazāk fiziski aktīvi. Tas sniedz papildu norādes, ka sauja riekstu var būtiski ietekmēt veselību, norāda izdevums.
Pētnieki arī noskaidroja, ka riekstu lietošana uzturā bija saistīta ar lielāku kopējo smadzeņu tilpumu, taču tikai fiziski aktīvāko pētījuma dalībnieku vidū.
Cik daudz riekstu būtu jāēd?
Pētnieki nenosauca konkrētu daudzumu, taču norādīja, ka runa nav par lielu riekstu daudzumu. Saskaņā ar analīzi pētījuma dalībnieku mediānais riekstu patēriņš bija tikai 1,3 grami dienā, savukārt standarta uztura ieteikumu – 20 gramus riekstu dienā – ievēroja mazāk nekā 2% dalībnieku.
Kā norādīts publikācijā, cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu, pētījuma rezultāti varētu būt īpaši nozīmīgi. Zinātnieki atklāja, ka lielāks riekstu patēriņš bija saistīts ar augstāku asinsvadu endotēlija augšanas faktora (VEGF) līmeni asinīs. Tas ir signālproteīns, kas, saskaņā ar citu žurnālā "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" publicētu pētījumu, veicina jaunu asinsvadu veidošanos.
"Mēs bijām pārsteigti, atklājot, ka riekstu lietošana uzturā bija saistīta ar asinsvadu endotēlija augšanas faktora līmeni cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu. Lai gan mūsu rezultātus ierobežo nelielais dalībnieku skaits un tāpēc tie vēl jāapstiprina plašākos pētījumos, tie sniedz ieskatu iespējamā mehānismā, ar kura palīdzību konkrēts pārtikas produkts varētu palīdzēt cilvēkiem atgūties pēc insulta," norāda zinātnieki.