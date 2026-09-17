Kur palicis bērna prieks mācīties?
Vēl pavisam nesen mūsu vasaras rīti sākās rāmi – bez modinātāja, steigas un domām par mājasdarbiem. Bet līdz ar septembri viss mainījās. Mans mazais otrklasnieks Olivers, kurš vasarā bija enerģijas pilns no rīta līdz vakaram, jau pēc pirmajām skolas nedēļām pēcpusdienā bija noguris, viegli aizkaitināms un arvien biežāk paziņoja: “Es negribu pildīt mājasdarbus!”
Sākumā domāju – nekas neparasts. Pēc gandrīz trīs brīviem mēnešiem atkal agri celties, stundām koncentrēties skolas solā, klausīties skolotājā, atcerēties jauno informāciju, pildīt uzdevumus un vakarā vēl ķerties pie mājasdarbiem nav viegli nevienam. Tomēr ar katru dienu kļuva arvien skaidrāk, ka pāreja no brīvā vasaras režīma uz skolas ritmu Oliveram prasa daudz vairāk enerģijas, nekā biju gaidījusi.
No rītiem viņu bija grūti izvilkt no gultas, bet pēc skolas šķita, ka visas enerģijas rezerves jau iztērētas. Pat pavisam vienkāršs mājasdarbs reizēm pārvērtās īstā izturības maratonā. Bērns, kurš parasti ir zinātkārs un grib visu izpētīt, uz jautājumu par skolu atbildēja tikai: “Esmu noguris.”
Tad sapratu, ka septembris mazajam skolnieciņam nav tikai jauns penālis, burtnīcas un tikšanās ar klasesbiedriem, tā ir arī ļoti strauja ikdienas režīma un slodzes maiņa.
Sazvanījos ar ģimenes ārsti un pastāstīju, ka Oliveram pēc vasaras ir grūti ieiet skolas ritmā. Viņa atgādināja, ka šajā periodā īpaši svarīgi ir paskatīties uz bērna ikdienu kopumā – vai viņš pietiekami guļ, regulāri un pilnvērtīgi ēd, pavada laiku svaigā gaisā un pēc skolas atpūšas, nevis uzreiz metas nākamajā nodarbību maratonā.
Runājām arī par uzturvielām, kam augoša bērna organismā ir nozīmīga loma. Ārste īpaši pieminēja omega-3 taukskābes, kā arī D, C, B6 un B12 vitamīnu un cinku. Sākoties skolai, man šis jautājums šķita īpaši aktuāls, jo dēlam taču dienas laikā jāspēj koncentrēties, iegaumēt jaunu informāciju, domāt, būt fiziski aktīvam un vēl pielāgoties jaunajam dzīves ritmam.
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Meklējot vairāk informācijas par ārstes pieminēto krila eļļu, uzdūros interesantam pētījumam par pusaudžiem un skolas vecuma bērniem. Izrādās, tieši šajā vecumā bērna smadzenēs notiek milzīgi “pārbūves darbi” – attīstās tā smadzeņu daļa, kas atbild par uzmanību un atmiņu. Zinātnieki skaidro, ka šī smadzeņu zona ir burtiski atkarīga no omega-3 taukskābēm. Ja to trūkst, bērnam ir grūtāk koncentrēties un apgūt jauno. Krila eļļa pētījumā izvēlēta tāpēc, ka tā satur omega-3 taukskābes fosfolipīdu formā, ko cilvēka organisms – un īpaši smadzenes – atpazīst un kas uzsūcas daudz efektīvāk nekā parastā zivju eļļa.1
Protams, pameklēju informāciju arī par ārstes minētajiem vitamīniem un uzzināju, ka A, B6, B12, C, D vitamīns un cinks ir mūsu imunitātes sargi – tie visi kā viens veicina normālu imūnsistēmas darbību. Rudens mainīgajos laikapstākļos šie ir pirmie vitamīni, ko iztērē bērna organisms. B12 un C vitamīns palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu enerģijas ieguvei. Tas ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai bērns nebūtu kā izlādējusies baterija. Cinks un D vitamīns palīdz uzturēt kaulu veselību, C vitamīns veicina kolagēna veidošanos, kas ļoti nepieciešams smaganu un zobu veselībai. Cinks stimulē arī normālas kognitīvās funkcijas, palīdzot bērnam atkal pieslēgties mācībām bez lieka stresa.
Turpat internetā, meklējot ārstes ieteikto sastāvu, pamanīju pavisam jaunu produktu no Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® – LYL KIDS IQ Krill Oil™️. Pārlasot sastāvu, sapratu, ka tieši ko tādu meklēju! Tās ir košļājamās pastilas ar dabisku augļu garšu, kurās fosfolipīdu formas omega-3 taukskābes apvienotas ar 6 būtiskiem vitamīniem – D3, A, C, E, B6, B12 –, holīnu un cinku. Lielisks smadzeņu, redzes, kaulu, zobu, enerģijas un imunitātes atbalsts ar efektīvu sastāvu!
Priecīga zvanīju ģimenes ārstei, lai pajautātu, vai šie vitamīni būs īstie, uz ko viņa atteica, ka tos noteikti ir vērts pamēģināt. Tas esot jaunums. Un, visticamāk, vērtīgs, jo šī paša ražotāja LYL krila eļļas lācīši bērniem ir ļoti kvalitatīvi un efektīvi, un arī LYLsunD3 sprejs ir ārstes uztura bagātinātāju topa augšgalā.
Aptiekā farmaceite, sniedzot man jauno kārbiņu, pastāstīja vēl kādu svarīgu niansi: šajās pastilās ir 100% dabiska Antarktikas krila eļļa. Pateicoties patentētajai Flexitech™️ tehnoloģijai, tām nav zivju eļļai raksturīgās piegaršas un tās nerada nepatīkamas atraugas. Tas man kā mammai bija milzīgs atvieglojums, jo kurš bērns gribētu lietot kaut ko, kas garšo pēc zivīm?
Zināt, kāds ir rezultāts? Man vairs nav dēlam jāatgādina par vitamīniem. LYL KIDS IQ Krill Oil™️ želejvitamīni Oliveram tik ļoti garšo, ka viņš katru dienu prasa vairāk nekā vienu atļauto pastilu. Un, lai arī sākām tās lietot pavisam nesen, uzlabojums jau ir jūtams. No rītiem dēlam ir vieglāk iekustēties, arī pēcpusdienas mājasdarbu cēlieni vairs nešķiet tik nepārvarami. Jāatzīst, ka ģimenes ārstes ieteiktais lādiņš smadzenēm un enerģijai ir trāpījis tieši mērķī.
Lai jaunais mācību gads nav cīņa par katru mājasdarbu, bet lai jaunais darba cēliens pamazām atgriež bērnos atpakaļ zinātkāri, enerģiju un prieku atklāt ko jaunu!
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1) van der Wurff ISM, von Schacky C, Bergeland T, Leontjevas R Et. al. Effect of 1 Year Krill Oil Supplementation on Cognitive Achievement of Dutch Adolescents: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2019 May 30;11(6):1230.