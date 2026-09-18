Rehabilitācija. Vai pacientam tai ir viegli piekļūt?
Vai pēc traumas, operācijas vai smagas slimības rehabilitācija pacientam patiešām ir pieejama laikā, kad tā visvairāk nepieciešama? Lai gan rehabilitācijas nozīmi neviens vairs neapšauba, ceļš līdz valsts apmaksātiem pakalpojumiem nereti izrādās sarežģīts – ar garām rindām, ierobežotu finansējumu un sistēmu, kuru pacientiem nav viegli izprast.
Konsultē Inta Kezika, Cēsu klīnikas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, un Evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.
Lienei ir 52 gadi. Pēc pleca operācijas ķirurgs saka – rehabilitācija jāsāk pēc iespējas ātrāk. Taču vispirms jāpierakstās pie rehabilitologa. Pirmā pieejamā vizīte – pēc četriem mēnešiem. Līdz tam plecs kļūst arvien stīvāks, un atgriešanās darbā tiek atlikta. Lienes stāsts nav izņēmums. Ar līdzīgu situāciju saskaras daudzi pacienti Latvijā.
Kāpēc pacientam jāgaida?
Pacienta ceļš līdz valsts apmaksātai rehabilitācijai ne vienmēr ir tik vienkāršs, kā varētu šķist. Lai gan daudzi uzskata, ka rehabilitāciju pilnā apjomā var nozīmēt ģimenes ārsts, patiesībā ceļš līdz nepieciešamajam pakalpojumam iet cauri vairākiem posmiem – ģimenes ārstam vai speciālistam, nosūtījumam, rehabilitācijas ārsta konsultācijai, gaidīšanas rindai un valsts finansējuma pieejamībai konkrētā ārstniecības iestādē. Katra no šīm darbībām atsevišķi ir pamatota, tomēr kopumā šī ķēde pacientam var kļūt sarežģīta un laikietilpīga. Jo īpaši situācijās, kad rehabilitācija nepieciešama pēc traumas, operācijas vai smagas saslimšanas, katra kavēšanās diena var ietekmēt atveseļošanās rezultātu.
Kā skaidro Cēsu klīnikas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inta Kezika, ģimenes ārsts vai cits speciālists var nosūtīt pacientu pie fizioterapeita, ergoterapeita vai audiologopēda, taču valsts apmaksātas ir tikai piecas nodarbības. Ja ar to nepietiek un nepieciešams ilgāks rehabilitācijas kurss vai ārstēšana dienas stacionārā vai stacionārā, pacientam obligāti jākonsultējas ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu. “Ja funkcionēšanas traucējumi ir būtiski un jau sākotnēji ir skaidrs, ka ar piecām nodarbībām nepietiks, nepieciešama fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija. Tikai šis speciālists var nozīmēt plašāku valsts apmaksātu rehabilitācijas kursu, izvērtējot katra pacienta individuālās vajadzības. Tas nozīmē, ka pacientam bieži vien vispirms jāgaida rindā pie rehabilitologa un tikai pēc tam iespējams saņemt nosūtījumu uz nepieciešamajiem rehabilitācijas pakalpojumiem,” skaidro Inta Kezika.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Situāciju vēl sarežģītāku padara valsts finansējuma jeb kvotu sistēma. Katrai ārstniecības iestādei ir noteikts valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu apjoms, un, tiklīdz piešķirtās kvotas ir izsmeltas, pacientiem jāmeklē cita ārstniecības iestāde vai jāgaida nākamais finansējuma periods. Tas nozīmē, ka pat ar derīgu nosūtījumu rehabilitāciju ne vienmēr iespējams sākt uzreiz, jo pakalpojuma pieejamību nosaka ne tikai medicīniskā nepieciešamība, bet arī finansējuma pieejamība konkrētajā ārstniecības iestādē.
Būtisks faktors – laiks
Rehabilitācijas efektivitāti lielā mērā nosaka ne tikai tās saturs, bet arī tas, cik ātri tā tiek sākta. Speciāliste uzsver, ka pēc akūtiem veselības traucējumiem katra diena var būt nozīmīga pacienta atveseļošanās procesā. “Piemēram, pēc traumas, operācijas vai insulta rehabilitācija jāsāk pēc iespējas ātrāk. Tā saīsina imobilizācijas laiku, uzlabo atveseļošanās potenciālu, samazina komplikāciju un invaliditātes risku, kā arī stacionārā pavadīto laiku. Ja pacients rehabilitācijas pasākumus saņem laikus, ieguvējs ir ne tikai viņš pats, bet arī valsts, jo ārstēšanas izmaksas ilgtermiņā būtiski samazinās,” uzsver Inta Kezika.
Latvijas stacionāros agrīnās rehabilitācijas nozīme pēdējos gados tiek arvien vairāk apzināta. Tāpēc daudzviet rehabilitācijas komanda, kas ir fizioterapeiti, ergoterapeiti un audiologopēdi, pacientu sāk aktivizēt jau pirmajās dienās pēc operācijas, ārstēšanās intensīvās terapijas nodaļā vai insulta vienībā. Šāda pieeja palīdz saglabāt pacienta funkcionālās spējas un paātrina atgriešanos ikdienas dzīvē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr izaicinājumi bieži sākas brīdī, kad pacients tiek izrakstīts no stacionāra un rehabilitācija jāturpina ambulatori. Lai gan medicīniski nepārtrauktība šajā posmā ir ļoti svarīga, praksē pacienti nereti sastopas ar garām gaidīšanas rindām, speciālistu trūkumu un ierobežotu valsts finansējumu. Rezultātā rehabilitācija ne vienmēr tiek turpināta laikā, kad tā būtu visefektīvākā, un tas var negatīvi ietekmēt ārstēšanas rezultātu un pacienta iespējas pilnvērtīgi atgūt zaudētās funkcijas.
Kāpēc rehabilitācija kavējas?
Viens no iemesliem, kāpēc rehabilitācija var kavēties, ir neprecīzi sagatavoti nosūtījumi un prioritāšu nenorādīšana. Akūtu veselības traucējumu gadījumos – pēc traumām, operācijām, insulta vai citiem nopietniem notikumiem – nosūtījumā jābūt atzīmei CITO. Tas nozīmē, ka pacientam rehabilitācijas pakalpojums prioritārā kārtībā būtu jāsaņem divu nedēļu laikā. Taču, ja šī atzīme nosūtījumā nav norādīta, pacients automātiski tiek iekļauts kopējā gaidīšanas rindā, kur rehabilitācijas sākšana var aizkavēties par vairākiem mēnešiem vai pat ilgāk. Diemžēl šādās situācijās var rasties neatgriezeniski funkcionāli traucējumi un funkciju zudumi, kurus, laikus sākot rehabilitāciju, būtu bijis iespējams novērst vai būtiski samazināt.
Ārste Inta Kezika uzsver, ka tikpat svarīga ir arī ārstniecības iestāžu spēja pareizi organizēt pacientu plūsmu. Viņasprāt, rehabilitācijas pakalpojumi vispirms jānodrošina pacientiem ar akūtiem veselības traucējumiem, pēc tam pacientiem subakūtā periodā (sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas) un tikai tad tiem, kuriem rehabilitācija nepieciešama hronisku saslimšanu dēļ. Šāda prioritāšu ievērošana ļautu efektīvāk izmantot pieejamos resursus un nodrošinātu, ka rehabilitāciju vispirms saņem tie pacienti, kuriem kavēšanās var radīt visnopietnākās sekas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Taču gaidīšanas laiku nosaka ne tikai nosūtījumi. To būtiski ietekmē arī valsts finansējuma modelis. Valsts līdzfinansētus rehabilitācijas pakalpojumus speciālists var nozīmēt tikai valsts apmaksātas konsultācijas laikā, savukārt šo konsultāciju pieejamība ir tieši atkarīga no ārstniecības iestādei piešķirtā kvotu skaita. Kā norāda Inta Kezika, daudzviet kvotu nepietiek, tādēļ rindas pie speciālistiem ir garas – valsts apmaksāta konsultācija nereti jāgaida no diviem līdz pat deviņiem mēnešiem, bet pēc tam pacientam vēl jāgaida rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana.
Jāņem vērā arī tas, ka ne visas rehabilitācijas procedūras tiek finansētas no valsts budžeta. No šā gada valsts līdzfinansējums vairs nav pieejams bērnu masāžām, bērnu fizikālajām procedūrām un ūdens procedūrām, savukārt pieaugušajiem šie pakalpojumi jau ilgāku laiku ir pieejami tikai par maksu.
Vienlaikus Inta Kezika uzsver, ka ārstnieciskās masāžas un fizikālās procedūras drīkst nozīmēt ne tikai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, bet arī citi ārsti speciālisti. Tomēr tas iespējams tikai tad, ja ārsts spēj pamatoti izvērtēt pacienta vajadzības, precīzi norādot gan procedūras mērķi, gan ķermeņa zonu, kurai tā paredzēta, piemēram, sāpju samazināšanai, audu trofikas uzlabošanai vai muskulatūras stimulācijai.
Kam būtu jāmainās?
Pēc ārstes Intas Kezikas domām, rehabilitācijas pieejamību Latvijā nevar uzlabot ar vienu risinājumu. Problēmu veido vairāku faktoru kopums – ierobežots valsts finansējums, kvotu sistēma, speciālistu trūkums un pieaugošā birokrātija. Tomēr ne mazāk svarīga ir arī efektīvāka esošo resursu izmantošana. Šis ir piemērs, kur birokrātija nav tikai dokumentu kārtošana – tā tieši ietekmē cilvēka iespēju laikus saņemt ārstēšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ārste norāda, ka praksē pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nereti nonāk pacienti, kuriem šāda konsultācija nemaz nav nepieciešama. Piemēram, stājas traucējumu gadījumā daudzos gadījumos pietiek ar ģimenes ārsta nosūtījumu uz piecām valsts apmaksātām fizioterapijas nodarbībām. Savukārt ārstnieciskās masāžas un fizikālās procedūras drīkst nozīmēt arī citi ārsti speciālisti, ne tikai rehabilitācijas ārsts. “Rehabilitācijas ārstam būtu jākoncentrējas uz pacientiem ar sarežģītiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem nepieciešama multiprofesionālas komandas iesaiste. Savukārt vienkāršākos gadījumos daudzus jautājumus iespējams atrisināt arī bez rehabilitologa konsultācijas. Tas palīdzētu samazināt rindas un nodrošināt ātrāku palīdzību tiem pacientiem, kuriem tā patiešām nepieciešama,” uzsver Inta Kezika. Vienlaikus viņa norāda, ka rehabilitācijas pieejamību būtiski ietekmē nepietiekamais valsts finansējums. Kvotu skaits daudzviet nav pietiekams, bet valsts apmaksas tarifi rehabilitācijas ārstiem gadiem nav pārskatīti. Rezultātā speciālisti biežāk izvēlas strādāt maksas medicīnā, savukārt valsts sektorā pieaug gan ārstu, gan ergoterapeitu un audiologopēdu trūkums.
Papildu slogu rada arī arvien pieaugošais dokumentācijas apjoms, kas samazina laiku, ko ārsts var veltīt pacientam. “Ideālā situācijā finansējumam būtu jāseko pacientam, nevis jābūt piesaistītam konkrētai ārstniecības iestādei. Tas ļautu cilvēkiem daudz elastīgāk saņemt nepieciešamos pakalpojumus un efektīvāk izmantot pieejamos resursus,” uzskata ārste.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr, runājot par rehabilitācijas rezultātiem, Inta Kezika uzsver, ka ne viss ir atkarīgs no veselības aprūpes sistēmas. Liela nozīme ir arī paša pacienta iesaistei: “Rehabilitācijas uzdevums nav tikai nodrošināt noteiktu skaitu procedūru. Mēs pacientam iedodam ceļa karti – iemācām vingrojumus, sniedzam rekomendācijas un palīdzam pielāgot ikdienu. Taču rezultāts būs tikai tad, ja cilvēks pats turpinās strādāt pie savas veselības, mainīs paradumus un ievēros ieteikumus. Bez pacienta līdzestības ilgtermiņa rezultātu nebūs.”
Pēc ārstes domām, sabiedrībā joprojām valda priekšstats, ka rehabilitācija nozīmē noteiktu skaitu valsts apmaksātu nodarbību, taču patiesībā tās galvenais mērķis ir palīdzēt pacientam ilgtermiņā atgūt un saglabāt funkcionālās spējas, nevis atrisināt veselības problēmu tikai dažu vizīšu laikā.
NVD: rehabilitācijas pieejamību nosaka pacienta vajadzības
Lai gan pacientiem nereti šķiet, ka rehabilitācija pēc traumas, operācijas vai smagas saslimšanas jāsaņem nekavējoties, Nacionālais veselības dienests (NVD) uzsver, ka katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Rehabilitācijas sākšanas laiks un veids ir atkarīgs no pacienta veselības stāvokļa, funkcionālajiem traucējumiem, saslimšanas vai traumas rakstura, kā arī rehabilitācijas potenciāla. Ne visos gadījumos nepieciešama ārstēšanās rehabilitācijas stacionārā – daudzos gadījumos efektīvākais risinājums ir ambulatora rehabilitācija, piemēram, fizioterapeita vai citu funkcionālo speciālistu nodarbības. Par piemērotāko rehabilitācijas veidu un vietu lemj fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot pacienta individuālās vajadzības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
NVD norāda, ka rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami gan bērniem, gan pieaugušajiem, tostarp senioriem, ja tam ir medicīniskas indikācijas. Vienlaikus dienests atzīst, ka pakalpojumu pieejamība dažādos Latvijas reģionos nav vienāda. Piemēram, gaidīšanas laiks valsts apmaksātai otrā etapa rehabilitācijai pieaugušajiem diennakts stacionārā Rīgā un Pierīgā sasniedz vidēji 16 nedēļas, Vidzemē –27 nedēļas, savukārt citviet Latvijā tas ir ievērojami īsāks.
Pēc NVD novērojumiem, pacientu biežākās sūdzības saistītas tieši ar gaidīšanas rindām un nosūtījumu noformēšanu. Dienests norāda, ka problēmas rodas arī situācijās, kad ārstējošais ārsts pacientam mutiski uzsver rehabilitācijas steidzamību, taču nosūtījumā nav norādīta atzīme CITO. Šādā gadījumā pacients tiek iekļauts kopējā gaidītāju rindā, kas var būtiski pagarināt rehabilitācijas uzsākšanas laiku.
Vienlaikus NVD uzsver, ka rehabilitācijas pieejamības uzlabošana nav atkarīga tikai no administratīvo procesu pilnveides. To ietekmē arī ārstniecības personu pieejamība, pakalpojumu organizēšana un veselības aprūpei pieejamais finansējums. Dienests regulāri izvērtē rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu, lai nodrošinātu pacientiem nepieciešamo palīdzību atbilstoši medicīniskajām indikācijām un iespējami efektīvā veidā.
Kā saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju?
• Kam pienākas valsts apmaksāta rehabilitācija?
Valsts apmaksāta medicīniskā rehabilitācija ir pieejama pacientiem, kuriem tā nepieciešama medicīnisku indikāciju dēļ. Par rehabilitācijas nepieciešamību un piemērotāko veidu lemj ārstējošais ārsts vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, funkcionālos traucējumus un rehabilitācijas potenciālu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
• Kādi nosūtījumi nepieciešami?
Uz ambulatorām fizioterapeita, ergoterapeita vai audiologopēda nodarbībām (līdz 5 reizēm) nosūtījumu var izrakstīt ģimenes ārsts vai cits ārsts speciālists.
Ja nepieciešams plašāks rehabilitācijas kurss, rehabilitācija dienas stacionārā vai stacionārā, nepieciešama fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija, kurš izvērtē pacienta vajadzības un nepieciešamības gadījumā nozīmē tālāku rehabilitāciju.
Akūtu stāvokļu gadījumā svarīgi pārliecināties, ka nosūtījumā norādīta atzīme CITO, kas paredz prioritāru pakalpojuma saņemšanu.
• Kur meklēt rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējus?
Valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā sadaļā “Medicīniskā rehabilitācija”, kur iespējams atrast ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar valsti.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
• Kā pārbaudīt gaidīšanas rindas?
Aktuālā informācija par gaidīšanas laikiem pie rehabilitologiem un citiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem pieejama vietnē www.rindapiearsta.lv. Datus ārstniecības iestādes atjauno reizi mēnesī, tāpēc pirms pieraksta ieteicams salīdzināt vairākas ārstniecības iestādes. Gaidīšanas laiks dažādos reģionos var būtiski atšķirties.
• Kur vērsties, ja rodas jautājumi?
Ja nav skaidrs, kā saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju, rodas neskaidrības par nosūtījumu vai ir grūtības atrast pakalpojuma sniedzēju, konsultāciju var saņemt Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Dati
• 2025. gadā Latvijā iedzīvotājiem kopumā sniegti valsts apmaksāti 1,4 miljoni medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
• Bērnu veselības aprūpe – 2025. gadā Latvijā pakalpojumu ir saņēmuši 19 tūkstoši bērnu.
Vai zināji?
• Valsts apmaksātas pirmās piecas fizioterapijas nodarbības var nozīmēt arī ģimenes ārsts.
• Rehabilitācija nav tikai fizioterapija. Tajā var iesaistīties ergoterapeits, audiologopēds, rehabilitācijas ārsts, psihologs un citi speciālisti.
• Dažādās Latvijas vietās rindas var atšķirties pat vairākas reizes.
• Rehabilitācijas mērķis nav tikai samazināt sāpes, bet palīdzēt cilvēkam atgriezties ikdienas dzīvē.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ko darīt, ja:
… rehabilitologa rindā jāgaida vairāki mēneši?
Nepaliec pie pirmās ārstniecības iestādes. Pārbaudi gaidīšanas laikus arī citviet Latvijā vietnē rindapiearsta.lv vai sazinies ar Nacionālo veselības dienestu.
… nesaproti, kāds nosūtījums tev nepieciešams?
Vispirms konsultējies ar savu ģimenes ārstu vai ārstējošo speciālistu. Daudzos gadījumos pietiek ar nosūtījumu pie fizioterapeita, ergoterapeita vai audiologopēda, bet sarežģītākās situācijās nepieciešama fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija.
… šķiet, ka rehabilitācija nepieciešama steidzami?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pārrunā ar ārstējošo ārstu, vai nosūtījumā jānorāda atzīme CITO. Akūtu veselības traucējumu gadījumā tā ļauj rehabilitācijas pakalpojumu saņemt prioritārā kārtībā.
… pēc izrakstīšanās no slimnīcas neviens nav paskaidrojis, kas jādara tālāk?
Pirms došanās mājās noskaidro:
• vai nepieciešama rehabilitācija,
• kurš izrakstīs nosūtījumu,
• pie kura speciālista jāpierakstās,
• cik ātri rehabilitācija jāsāk.
… piecas valsts apmaksātās nodarbības nav pietiekamas?
Ja veselības stāvoklis nav uzlabojies un nepieciešama plašāka rehabilitācija, konsultējies ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu. Viņš izvērtēs, vai nepieciešams turpināt rehabilitāciju dienas stacionārā, stacionārā vai nozīmēt papildu pakalpojumus.
… ārstniecības iestāde paziņo, ka kvotas ir beigušās?
Tas nenozīmē, ka rehabilitāciju nevar saņemt citur. Pajautā, kurās ārstniecības iestādēs vēl ir pieejams valsts finansējums, vai arī pārbaudi informāciju NVD mājaslapā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
… nezini, kur vispār pieejama valsts apmaksāta rehabilitācija?
Valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams NVD mājaslapā. Tur var atrast ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar valsti.
… rehabilitācijas laikā nevari ierasties uz vizīti?
Laikus atcel pierakstu. Tas dos iespēju pakalpojumu saņemt citam pacientam un palīdzēs samazināt gaidīšanas rindas.
… pēc rehabilitācijas beigām joprojām ir sūdzības?
Nepārtrauc vingrojumus un ievēro speciālista ieteikumus. Ja veselības stāvoklis neuzlabojas vai pasliktinās, atkārtoti konsultējies ar savu ārstējošo ārstu vai rehabilitologu.
… uzskati, ka tev nepamatoti atteikts valsts apmaksāts pakalpojums?
Lūdz ārstniecības iestādei paskaidrojumu. Ja rodas aizdomas, ka pakalpojums nav nodrošināts atbilstoši normatīvajiem aktiem, iespējams vērsties Nacionālajā veselības dienestā ar iesniegumu vai sazināties ar klientu apkalpošanas centru pa bezmaksas tālruni 80001234.
Kāpēc garas rindas izmaksā dārgi?
Ja rehabilitācija netiek sākta laikā:
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
• pieaug komplikāciju risks,
• cilvēks ilgāk nevar atgriezties darbā,
• palielinās invaliditātes iespējamība,
• nepieciešama ilgāka ārstēšana,
• valstij pieaug veselības aprūpes un sociālās izmaksas.
Zināji?
Pēc Pasaules Veselības organizācijas aplēsēm, aptuveni trešajai daļai cilvēku dzīves laikā kādā brīdī var būt nepieciešama rehabilitācija. Tas nozīmē, ka rehabilitācija nav nišas pakalpojums – tā ir viena no būtiskākajām veselības aprūpes sastāvdaļām.
Daudzi domā, ka rehabilitācija nepieciešama tikai pēc lūzuma vai operācijas, taču praksē tā bieži nepieciešama arī pēc:
• insulta,
• onkoloģiskas ārstēšanas,
• sirds operācijām,
• neiroloģiskām saslimšanām,
• smagām plaušu slimībām,
• locītavu endoprotezēšanas.
Birokrātijas remonts: kā rehabilitācijas ceļu padarīt vienkāršāku?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
• Vienkāršot pacienta ceļu līdz rehabilitācijai.
• Samazināt liekas konsultācijas gadījumos, kad pietiek ar ģimenes ārsta nosūtījumu.
• Nodrošināt, lai finansējums sekotu pacienta vajadzībai, nevis tikai konkrētas iestādes kvotām.
• Padarīt informāciju par rindām un pieejamajiem pakalpojumiem vieglāk pieejamu.
• Nodrošināt pacientam skaidru informāciju par nākamajiem soļiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Latvijas ārsti izdeg darbā, taču vaina nav pacientos – problēma ir krietni dumjāka un atrisināma" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.