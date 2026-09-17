Kustas zobi un asiņo smaganas - zobārste Anete Vaškevica skaidro, kā nepalaist garām periodontītu
Periodontīts ir hroniska slimība zobus balstošajos audos – smaganās, kaulos un saitēs, kas zobus notur kaulā. Tā attīstās lēni un lielākoties nav sāpīga, tāpēc cilvēks var ilgi dzīvot, pat nenojaušot par problēmu.
Konsultē Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta periodontoloģe un zobārste Anete Vaškevica.
Gēniem ir nozīme
Kādā starptautiskā publikācijā periodontīts nosaukts par imunoloģisku kaujas lauku, un tas ir ļoti precīzi, jo periodontīts ir daudzu faktoru izraisīta slimība. Pamatiemesls ir slikta mutes dobuma higiēna – vietās, kur uz zobiem veidojas aplikums, attīstās iekaisums. Ar laiku šajās vietās parādās zobakmens, un pie tā aplikumam ir vēl vieglāk piesaistīties.
Pie periodontītu veicinošajiem faktoriem jāpieskaita hroniskas saslimšanas, īpaši slikti kompensēts cukura diabēts, un arī dažādu medikamentu lietošana. Vissliktāk zobu veselību ietekmē zāles, kas veicina mutes sausumu un smaganu tūsku. Saslimšanu provocē arī smēķēšana un stress.
Periodontīta gadījumā nozīme var būt iedzimtībai, tāpēc, zinot, ka vecāki agri zaudējuši zobus, ieteicams regulāri pārbaudīties. Ja slimības attīstību nosaka ģenētiski faktori, periodontīts mēdz būt agresīvs.
Slimības uzplaiksnījumus bieži vien novēro hormonālu izmaiņu laikā, visbiežāk, iestājoties grūtniecībai un menopauzei.
Periodontīts var skart tikai dažus zobus, kam ir plombas ar pārkarēm, asām, neapstrādātām malām, veci kroņi vai caurums zoba virsmā, bet nereti slimība ietekmē vairāk nekā 30 % zobu.
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Asiņošana nav normāla
Galvenais periodontīta simptoms ir smaganu asiņošana zobu tīrīšanas un diegošanas laikā. Tas ir pamatsimptoms arī smaganu iekaisumam gingivītam, kas ir izārstējama slimība. Ja to neārstē, attīstās periodontīts, kas ietekmē ne tikai smaganas, bet pakāpeniski noārdās arī kauls, kas zobu notur vietā. Un periodontīts pretēji gingivītam nav izārstējams, to var tikai apturēt. Ja asiņošana ilgstoši nepāriet, 2–3 mēnešu laikā vajadzētu vērsties pie higiēnista. Ja ir sāpes, smaganu tūska, strutošana un temperatūra, tad palīdzība jāmeklē ātrāk. Ja nav iespējams tikt pie periodontologa, jādodas pie zobārsta.
Tipiska periodontīta pazīme ir arī smaganu atkāpšanās, zobam it kā kļūstot garākam. Vienlaikus parādās jutīgums gan uz aukstu, gan karstu. No aplikuma uz zobiem un zem smaganām veidojas slikta elpa. Kaulam noārdoties, zobi var sākt kustēties. Visbiežāk sākumā cilvēks pats to nepamana, tāpēc svarīgi regulāri doties pie higiēnista, kurš to pamanīs un nosūtīs pie periodontologa. Kustīgi zobi mēdz mainīt atrašanās vietu, starp zobiem radot spraugas, kādas iepriekš nav bijušas. Tāpat kustīgi zobi var izkrist.
Pieaudzē kaulu
Konstatējot periodontītu, speciālists sāk ar skaidrojošo darbu, kā pareizi tīrīt zobus, lai, pēc dažiem mēnešiem cilvēku atkārtoti satiekot, varētu secināt, ka situācija ir uzlabojusies. Svarīgi uzskatāmi parādīt, kur veidojas aplikums, jo cilvēks tajās vietās zobus nenotīra pietiekami rūpīgi.
Vizītes laikā periodontologs noņem aplikumu un zobakmeni virs un zem smaganas. Tas notiek anestēzijā, pretējā gadījumā šis process ir pārāk sāpīgs. Visbiežāk nepieciešamas vairākas vizītes, lai notīrītu visus zobus. Ja uzlabojas mutes dobuma higiēna, 2–3 mēnešu laikā smaganu kabatas ap lielāko daļu zobu sadzīst.
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Daļu atlikušo zobu, kas kustas, var ārstēt ķirurģiski. To dara, pieaudzējot mākslīgo kaulu un tādējādi novēršot zobu kustīgumu. Diemžēl visus zobus šādi izārstēt nav iespējams – ja zobam ir tik maz kaula, ka to nevar atjaunot, tad zobs jāizrauj un jāaizstāj.
Ja ir aizdomas par diabētu, jāvēršas pie ģimenes ārsta, lai pārbaudītu glikozes līmeni asinīs un vajadzības gadījumā sāktu diabēta ārstēšanu, pretējā gadījumā periodontologa darbam nebūs cerēto rezultātu. Līdzīga situācija būs, ja cilvēks turpinās smēķēt.
Periodontīts ir hroniska kaite, tāpēc pie speciālista būs jāatgriežas atkal un atkal, lai neļautu slimībai attīstīties.
Kur meklēt palīdzību?
Latvijā ir tikai 23 periodontologi, lielākā daļa speciālistu strādā Rīgā, bet daži pacientus pieņem arī reģionos – Siguldā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī. Speciālistu sarakstu un pieņemšanas vietas var atrast mājaslapā www.periodontologija.lv.
Stomatoloģija nav lēts prieks, tāpēc var apsvērt iespēju doties uz vizīti Stomatoloģijas institūtā pie rezidenta vai pat studenta, kurš strādā sertificēta periodontologa uzraudzībā. Vizīte pie studenta nozīmē pakalpojuma saņemšanu ar 80 % atlaidi, savukārt pie rezidenta studiju pirmajā gadā – ar 20 % atlaidi.