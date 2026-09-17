Kardiologs Andrejs Ērglis: “Cilvēkam Latvijā infarkta risks var būt lielāks nekā Francijā vai Itālijā”
Sirds veselību nenosaka tikai holesterīns, asinsspiediens un tas, ko liekam uz šķīvja – nozīme var būt arī stresam un pat tam, kā raugāmies uz dzīvi. Kardiologs Andrejs Ērglis skaidro, kas patiesībā palielina infarkta risku, kā atpazīt sirds raidītos brīdinājuma signālus un kāpēc daļa ierasto priekšstatu par sirds veselību ir mīti.
Sirds veselība ir viens no galvenajiem rādītājiem, kas nosaka mūsu dzīves kvalitāti un ilgumu. Tomēr daudzi no mums nenovērtē tās nozīmi līdz brīdim, kad parādās pirmās sirds problēmas. Kas ir patiesais sirds slimību risks? Kā pazīt bīstamus simptomus, un, galvenais, ko darīt, lai tos novērstu? Saruna ar Dr. med. ANDREJU ĒRGLI, kardiologu, Latvijas Universitātes profesoru, Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošo pētnieku, Latvijas Kardiologu biedrības prezidentu.
Cilvēki bieži saka: “Man sāp sirds.” Vai sirds vispār var sāpēt?
Jā, sirsniņa var sāpēt, un sāpes galvenokārt rodas, ja sirdij nepietiek skābekļa. Sirds tiek apasiņota ar koronārajām artērijām (sirds vainaga artērijām). Ja šie asinsvadi ir bloķēti, sašaurināti vai traucēti, sirds muskuļi nesaņem pietiekami daudz asiņu un skābekļa, īpaši fiziskas slodzes laikā. Tomēr tipiskas sirds sāpes parasti nav asas vai durstošas. Tās vairāk atgādina žņaugšanas sajūtu aiz krūšu kaula. Sāpes var izstaroties uz žokli, uz kreiso roku, lāpstiņu, retos gadījumos arī uz abu roku plaukstu locītavām. Īpaši uzmanīgām jābūt sievietēm, jo, kā zināms, sievietes var paciest sāpes ilgāk un atpazīt simptomus ir grūtāk. Sievietēm sirds problēmas var izpausties arī netipiski, piemēram, kā slikta dūša, nepamatots nogurums vai nespēks.
Ja cilvēkam parādās šādas sāpes, cik tas ir bīstami? Kad jāzvana neatliekamajai palīdzībai?
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Te vienmēr jāskatās konteksts. Cilvēks pats sevi parasti diezgan labi pazīst. Ja tās ir īstas sirds sāpes, organisms bieži pasaka priekšā: tās nāk kopā ar trauksmi, bailēm, sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā. To nevajag ignorēt. Ja runājam par infarktu, tad aina parasti ir diezgan raksturīga. Tās ir stipras, spiedošas vai plēsošas sāpes, kas nepāriet. Cilvēkam bieži ir grūti precīzi norādīt, kur tieši sāp, diskomforts bieži ir plašā apvidū pa visu krūšu kurvi. Un šīs sāpes nepazūd, pat ja cilvēks apsēžas vai apguļas. Bieži ir arī svīšana, elpas trūkums, vājums, trauksme, tam var sekot reibonis un pat samaņas zudums. Tādā situācijā nav jādomā – nekavējoties jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.
Bet ja sāpes parādās, piemēram, pie slodzes un pēc tam pāriet?
Tad jau ir cits scenārijs. Ja sāpes rodas pie fiziskas slodzes un pāriet miera stāvoklī, tas nav tik akūti, bet joprojām ir nopietni. Tādā gadījumā jāgriežas pie ģimenes ārsta, kas izvērtēs situāciju, nosūtīs uz analīzēm un, ja nepieciešams, uz izmeklējumiem. Bieži tie ir slodzes testi – tie parāda, kā sirds darbojas pie slodzes. Arī ehokardiogrāfija, kas ļauj novērtēt sirds struktūru un vārstuļus. Un, ja nepieciešams, tiek veikti arī padziļinātāki izmeklējumi.
Taču ideālā gadījumā mums vispār nevajadzētu nonākt līdz sirds sāpēm. Un tas lielā mērā ir iespējams, ja mēs laikus pievēršam uzmanību savam veselības stāvoklim. Ikvienam no mums būtu jāzina savi veselības rādītāji – holesterīna, glikozes līmenis, asinsspiediens. Jāapzinās savi ieradumi – vai smēķējam, vai pietiekami nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, kāds ir mūsu uzturs, vai nav liekais svars.
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Daudzi paļaujas uz ķermeņa masas indeksu. Vai ar to pietiek?
Ķermeņa masas indekss (ĶMI) var kalpot kā viens no orientieriem, taču tas nav pilnīgs rādītājs veselībai. ĶMI nenorāda uz tauku sadalījumu organismā un tādēļ nav pilnīgi precīzs, lai noteiktu veselības riskus. Vidukļa apkārtmērs un viscerālie tauki, kas uzkrājas ap iekšējiem orgāniem, tiek uzskatīti par svarīgākiem indikatoriem veselības stāvokļa novērtēšanai. Viscerālie tauki ir īpaši bīstami, jo tie ir saistīti ar palielinātu sirds un asinsvadu slimību, otrā tipa diabēta un citu veselības problēmu risku.
Tomēr, lai saprastu, kā mēs varam uzlabot veselību un novērst potenciālos riskus, jāņem vērā, ka veselība ir ilgtermiņa pieeja, kas sākas jau no bērnības. Lai nepieļautu, ka problēmas attīstās vēlāk dzīvē, vecākiem ir jāpievērš uzmanība savu bērnu veselīgām rutīnām un paradumiem, piemēram, sabalansētam uzturam, fiziskām aktivitātēm un emocionālajai labklājībai. Ja mēs gribam novērst nopietnākas slimības, piemēram, sirds un asinsvadu slimības vai pat vēzi, mums jādomā par šiem jautājumiem jau pašā sākumā. Neviens nav pasargāts no veselības problēmām, taču, ja rūpējamies par sevi, mēs varam novērst daudzus riskus.
Jo dzīvesveidam un profilaksei ir liela nozīme…
Tieši tā. Ja paskatāmies uz šodienas 70–75 gadus veciem cilvēkiem, viņi ir auguši pavisam citos apstākļos – pēckara laikā, ar nepietiekamu uzturu, sliktāku veselības aprūpi un augstu smēķēšanas līmeni. Tas viss atstāj sekas arī vēlāk dzīvē.
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Vai citām valstīm ir izdevies šo situāciju mainīt?
Jā, labs piemērs ir Somija. 70. gados viņi uzsāka Karēlijas projektu – mērķtiecīgu programmu, lai samazinātu sirds un asinsvadu slimības. Galvenais uzsvars bija uz uzturu, holesterīnu un dzīvesveidu. Un rezultāti bija ļoti labi – viņi būtiski uzlaboja sabiedrības veselību.
Ko mēs no tā varam mācīties?
Ļoti vienkāršas lietas. Pirmkārt, par uzturu. Ir jāsamazina piesātināto tauku daudzums un, otrkārt, sāls. Mēs bieži pat nepamanām, cik daudz sāls patērējam. Piemēram, restorānos ēdiens nereti ir pārsālīts. Ir pat novērojums – ja pavārs smēķē, viņš sliktāk jūt garšu un pievieno vairāk sāli. Bet labā ziņa – pie mazāka sāls daudzuma var pierast diezgan ātri, apmēram divu līdz trīs nedēļu laikā.
Kā ir šobrīd, vai Latvijā situācija uzlabojas?
Jā, un tas ir pozitīvi. Jaunākās paaudzes jau aug ar citādu izpratni par veselību. Viņiem šīs lietas tiek mācītas agrāk. Bet nenoliedzami – joprojām izjūtam pagātnes sekas. Mēs joprojām redzam ietekmi no iepriekšējām paaudzēm, īpaši no tiem, kuri ir 60–80 gadu vecumā. Tas ir “mantojums”, ko nevar uzreiz izlabot, bet ko var pakāpeniski mainīt.
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Vai sabiedrībai vajadzētu vairāk mudināt cilvēkus dzīvot veselīgi?
Es būtu uzmanīgs ar spiedienu. Ja cilvēkus pārāk spiež, rodas pretreakcija, un tas var ietekmēt arī mentālo veselību. Svarīgāk ir veidot izpratni, ka rūpēties par sevi ir normāli un nepieciešami. Tomēr nevajag arī kļūt par hipohondriķi un dzīvot pastāvīgās bailēs, ka ar mani kaut kas var notikt. Ir jāatrod līdzsvars. Lai gan ir svarīgi sekot līdzi savai veselībai, tas nenozīmē, ka katru gadu vai katru mēnesi jāveic izmeklējumi bez reāla iemesla. Daudz efektīvāk ir pievērst uzmanību profilaksei un sekot līdzi veselības stāvoklim tikai tad, kad tas tiešām ir nepieciešams.
Piemēram, sievietes regulāri apmeklē ginekologu vai veic mamogrāfiju, un tas ir ļoti pareizi. Tāpat ir svarīgi veikt arī sirds veselības pārbaudes, taču tas nedrīkst pārsniegt nepieciešamo. Pārbaudēm jābūt pietiekami regulārām, bet ne pārmērīgām – reizi gadā vai divos gados, ja nav konkrētu simptomu vai cita iemesla. Valsts atbildība ir nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama veselības aprūpe, kas ir sabalansēta, nevis pārmērīga vai nevajadzīga.
Mēs nedrīkstam nokļūt situācijā, kur visi tiek pakļauti nevajadzīgiem izmeklējumiem tikai tāpēc, ka tas ir kļuvis par ieradumu, nevis īstu vajadzību. Visam jābūt pārdomātam, lai mēs saglabātu veselību ilgi un efektīvi, bez pārmērīga stresa vai riska.
Viens no sirds riskiem ir paaugstināts holesterīns, bet daudziem joprojām ir aizspriedumi pret holesterīna zālēm…
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Jā, tā ir. Daudziem ir sava veida pretestība pret statīniem un citiem medikamentiem. Godīgi sakot, tas ir mazliet paradoksāli – šīs zāles pasaulē tiek lietotas ļoti plaši un ir pierādījušas savu efektivitāti. Tās var būtiski samazināt sirds un asinsvadu slimību risku.
Cilvēki bieži baidās no zāļu blaknēm, īpaši par ietekmi uz aknām…
Jā, tomēr šīs aknu blaknes ir ļoti reti sastopamas – apmēram vienam no miljoniem cilvēku. Latvijā tas nozīmētu, ka tās skartu tikai divus vai, maksimāli, desmit cilvēkus. Tomēr citas blaknes, piemēram, muskuļu vājums, ir daudz biežāk sastopamas. Par to ir jārunā ar ārstu, jo katram cilvēkam var būt atšķirīga reakcija uz medikamentiem. Katram jāatrod sev piemērots medikaments, jo ir pieejami dažādi varianti.
Tas ir ļoti svarīgi – nevajadzētu pārtraukt ārstēšanu, ja pirmais medikaments nepalīdz. Jāmeklē alternatīvas un jāpieņem lēmumi kopā ar ārstu. Turklāt medicīna, tai skaitā farmācija, nepārtraukti attīstās. Jau tagad ir pieejami ļoti efektīvi medikamenti, tostarp injekcijas, bet diemžēl dārgas. Īpaši smagiem pacientiem Latvijā valsts kompensē šos medikamentus, kas ir labs solis, taču tas vēl būtu jāuzlabo, lai vairāk cilvēku varētu saņemt nepieciešamo ārstēšanu un samazinātu invaliditāti.
Bieži dzirdam, ka infarkti kļūst “jaunāki”. Vai tā tiešām ir?
Patiesībā – nē. Pareizāk būtu teikt, ka mēs tos vienkārši labāk diagnosticējam. Agrāk daļa gadījumu palika neatklāti vai tika skaidroti citādi. Mūsdienu medicīnas tehnoloģijas un diagnostikas iespējas ļauj labāk identificēt un diagnosticēt infarktus arī agrākajos posmos. Tādējādi tas var radīt iespaidu, ka infarkti ir kļuvuši “jaunāki”, bet patiesībā tas ir saistīts ar uzlabotu diagnostiku.
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Kā ar “kritisko vecumu” – 40 vai 50 gadiem?
Arī tas lielā mērā ir mīts. Protams, var atrast sakritības, bet nav tāda viena vecuma, kad visiem pēkšņi sākas problēmas. Tie ir vairāk kā vispārīgas norādes, nevis konkrēti noteikti vecumi, kuros visiem cilvēkiem sākas veselības problēmas.
Kas tad patiesībā nosaka risku?
Jau iepriekš minētie – paaugstināts asisnspiediens, holesterīns, diabēts, kaitīgie ieradumi – smēķēšana, palielināts alkohola patēriņš –, protams, novecošana, ģenētika un iedzimtība. Taču mēs arvien vairāk runājam par tā sauktajiem jaunajiem riska faktoriem. Iedzimtība, protams, ir svarīga, bet tās loma nav tik liela, apmēram 10–11 procenti. Daudz lielāka nozīme ir videi, kurā dzīvojam. Un tas nav tikai par gaisu vai klimatu. Tas ir par sociālo vidi. Par stresu, drošības sajūtu, dzīves kvalitāti. Piemēram, cilvēkam ar līdzīgiem riska faktoriem, dzīvojot Latvijā, var būt lielāks infarkta risks nekā Francijā vai Itālijā.
Tas izklausās paradoksāli…
Jā, bet tas parāda, cik liela nozīme ir stresam. Ja paskatāmies vēsturē, redzam, ka krīžu laikā mirstība pieaug: 90. gadu pārmaiņas, Covid periods – tie ir piemēri. Cilvēki jūtas nedroši, mentāli slikti, un tas atspoguļojas veselībā. Stress ietekmē visu organismu – miegu, vielmaiņu, asinspiediena rādītājus, atstāj iespaidu uz holesterīna un cukura līmeni. Arī nervu sistēmu. Ja cilvēks visu laiku ir saspringts, arī sirdsdarbība ir ātrāka un organisms “strādā uz paātrinājuma”, kas var novest pie veselības problēmām.
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Vai ir arī kādi pozitīvi faktori?
Jā. Viens no interesantākajiem – optimisms. Dati liecina, ka optimisms sirds slimību attīstības relatīvo risku samazina par 35 procentiem. Visi pārējie psihosociālie riska modifikatori sirds slimību attīstības risku palielina par 1,19 (dusmas/naidīgums) līdz 2,70 (nelabvēlīga bērnības pieredze) reizēm. Tas parāda, ka svarīgs ir ne tikai tas, ko mēs darām, bet arī tas, kā mēs uztveram dzīvi un ko piedzīvojam dzīves laikā.
Kā Latvija izskatās sirds veselības ziņā kopumā?
Kopējā tendence patiesībā ir pozitīva. Ja paskatāmies uz datiem, īpaši vecuma grupā līdz 64 gadiem, redzam, ka gan saslimstība, gan mirstība no sirds un asinsvadu slimībām būtiski samazinās. Tātad situācija nevis pasliktinās, bet uzlabojas. Un te nostrādā vairāku faktoru kopums: jau pieminētā medicīnas attīstība – diagnostika, ārstēšana, pieejamība. Bet ļoti svarīga ir arī sabiedrības izglītošana. Cilvēki vairāk zina, vairāk pārbauda veselību, vairāk pievērš uzmanību riskiem.
Vai situācija visur Latvijā ir vienāda?
Nē, ir atšķirības. Piemēram, Rīgā un Pierīgā rādītāji ir ļoti labi, pat salīdzināmi ar Skandināvijas valstīm. Savukārt Latgalē situācija joprojām ir sarežģītāka.
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Taču kopumā dzīvildze palielinās. Ja paskatāmies, cik Latvijā bija cilvēku vecumā virs 80 gadiem, piemēram, 2000. gadu sākumā un cik ir tagad, šis skaits ir vairāk nekā dubultojies. Tas ir objektīvs rādītājs, kas parāda, ka dzīvojam ilgāk. Bet tas arī nozīmē, ka mums jādomā ne tikai par to, cik ilgi dzīvojam, bet kā dzīvojam. Jo ar ilgāku dzīvi vien nepietiek, svarīga ir arī dzīves kvalitāte. Turklāt, ja mēs spējam saglabāt cilvēku veselību darbspējīgā vecumā, uzlabojas arī demogrāfiskā situācija. Nevar būt tā, ka sabiedrībā veidojas liels disbalanss, piemēram, būtiski vairāk sieviešu nekā vīriešu. Tas ietekmē visu – gan ģimenes, gan sabiedrību kopumā. Tāpēc ļoti svarīga ir grupa ap 35–50 gadiem. Ja mēs spējam šajā vecumā novērst riskus un saglabāt veselību, tad ieguvums ir milzīgs – gan pašam cilvēkam, gan valstij kopumā.
Kā vērtējat Latvijas veselības aprūpes sistēmu?
Situācija uzlabojas. Mēs neesam ideālā stāvoklī, tas jāatzīst. Bet mēs arī neesam sliktākajā. Kopumā situācija veselības aprūpes jomā uzlabojas, un mēs labi apzināmies, kas vēl mums trūkst. Nav tā, ka mēs būtu sasnieguši nirvānu, bet esam uz pareizā ceļa. Mums galvenokārt trūkst sistēmiskuma un finanšu līdzekļu. Tāpat ir jādomā par to, kā šie līdzekļi tiks izmantoti, lai nodrošinātu adekvātu atalgojumu un uzlabotu darba vidi veselības aprūpes sistēmā. Tas ir īpaši svarīgi, lai veicinātu sabiedrības attiecības starp privāto un publisko medicīnu, kā arī nodrošinātu līdzsvaru starp dažādām medicīnas specialitātēm, māsām un ārstiem. Šīs problēmas ir jārisina, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Lai to panāktu, viss ir jāorganizē vienotā sistēmā, saskaņojot medicīniskās prioritātes un virzoties uz konkrētiem mērķiem. Esmu pārliecināts, ka tas ir pilnīgi iespējams, un mēs jau esam uz pareizā ceļa.
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Kas vēl ir svarīgi sistēmas attīstībā?
Dialogs. Starp ārstiem, pacientiem un politikas veidotājiem. Tas ir nepārtraukts process. Un, protams, sabiedrības izglītošana – bez tās sistēma nevar strādāt pilnvērtīgi. Bet mēs esam ceļā uz to. Ir skaidrs, kas jādara, un daudz kas jau ir izdarīts. Bet darbs vēl turpinās.
Taču, kas attiecas uz konkrēta cilvēka veselību, ļoti liela nozīme ir paša atbildībai. Un tā nav tikai atbildība pret sevi, tā ir arī atbildība pret tuviniekiem. Cilvēki bieži iedomājas, ka viss notiks viegli – mierīgi aizmigs, un viss. Bet realitāte bieži ir citāda. Un reti kurš aizdomājas, kā jūtas tie, kas paliek blakus. Jo rūpes par savu veselību nav egoisms. Tā ir atbildība arī pret citiem. Ja tu rūpējies par sevi, tu rūpējies arī par savu ģimeni. Un tā izpaužas ar ļoti vienkāršām lietām. Piemēram, ar elementāru higiēnu, kas, kā izrādās, ne vienmēr visiem ir pašsaprotama. Ar uzturu – Latvijā mēs ēdam labi, bet pārāk daudz. Ar kustībām – regulāra fiziskā aktivitāte ir nepieciešama visiem. Tas ietekmē ne tikai ķermeni, bet arī mentālo veselību. Ja cilvēks visu laiku ir stresā, netrenēts, uztraucas, tad sirdsdarbība ir augstāka – 80–90 sitieni minūtē, paaugstinās asinsspiediens, un ilgtermiņā tas vienkārši nolieto organismu.
Kā jūs pats rūpējaties par savu sirds veselību?
Jau vairāk nekā 20 gadus nesmēķēju. Ja es pats nebūtu kardiologs un nezinātu par tās kaitīgo ietekmi uz sirdi, iespējams, turpinātu smēķēt, jo man patika tas process. Otrs – cenšos labi izgulēties, lai gan pie mana intensīvā dzīvesveida tas nav viegli izdarāms. Treškārt, vakarā cenšos nepārēsties un, ceturtkārt, regulāri sportoju. Pēdējos gados mana galvenā fiziskā aktivitāte ir teniss, bet jau no bērnības spēlēju basketbolu un turpinu to darīt arī tagad. Ja neesmu prom no Latvijas, tad cenšos pasportot vismaz četras reizes nedēļā. Kopš konstatēja, ka man ir paaugstināts asinspiediens un holesterīna līmenis, lietoju arī medikamentus.
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Kāds būtu jūsu galvenais vēstījums lasītājiem?
Viss sākas ar vienkāršām lietām. Ar attieksmi pret sevi, ar ikdienas paradumiem, ar spēju ieklausīties savā ķermenī. Un ar sapratni, ka veselība nav kaut kas abstrakts – tā veidojas katru dienu, un daudz ko varam ietekmēt paši.