Svarīgas izmaiņas pacientiem: no šodienas darbojas tikai jaunās paaudzes e-nosūtījumi
No šodienas Latvijas veselības aprūpē tiek izmantoti tikai jaunās paaudzes strukturētie e-nosūtījumi, informēja SIA "Latvijas Digitālās veselības centrs" (LDVC).
Jaunās paaudzes e-nosūtījumi lietošanai tika nodoti pērnā gada 20. novembrī. Līdz šim bija spēkā pārejas noteikumi, kas ārstniecības personām ļāva paralēli jaunās formas e-nosūtījumiem izrakstīt arī vecās paaudzes e-nosūtījumus, kuri tika izmantoti kopš 2019. gada.
Ārstniecības personām, kuras ikdienā strādā E-veselības portālā, vecās paaudzes e-nosūtījumu izveide tika pārtraukta jau 28. augustā. Savukārt ārstniecības personām, kuras darbā izmanto ārstniecības iestāžu lokālās informācijas sistēmas jeb privāto komersantu nodrošinātās sistēmas, 15. septembris bija pēdējā diena, kad varēja izrakstīt vecās paaudzes e-nosūtījumus.
Turpmāk e-nosūtījumi jāizveido, izmantojot jaunās paaudzes strukturēto e-nosūtījumu funkcionalitāti. Tā pieejama E-veselības portālā vai ārstniecības iestādes informācijas sistēmā, ja tajā nodrošināta attiecīgā integrācija ar E-veselību.
E-nosūtījumu var izmantot ārstu speciālistu konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, veselības aprūpes mājās, kā arī citu ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.
Izņēmums pagaidām ir laboratoriskie izmeklējumi, kuru pāreja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem vēl turpinās, norāda LDVC.
Saglabājas līdzšinējā kārtība, kas ļauj bez nosūtījuma vērsties pie tiešās pieejamības speciālistiem, piemēram, ginekologa, pediatra un oftalmologa jeb acu ārsta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Visi iedzīvotājam izrakstītie e-nosūtījumi glabājas E-veselības sistēmā, kur tos iespējams apskatīt un izdrukāt. Katram e-nosūtījumam sistēmā tiek piešķirts unikāls numurs, tādējādi nodrošinot, ka ar vienu e-nosūtījumu rindā var pierakstīties uz vienu pakalpojumu.
Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, pacientam 180 dienu laikā pēc e-nosūtījuma izrakstīšanas jāsazinās ar izvēlēto ārstniecības iestādi, skaidro centrā.
Sistēma ļauj pierakstu atcelt un iepriekš izrakstīto e-nosūtījumu izmantot, lai pieteiktos tam pašam pakalpojumam citā ārstniecības iestādē, piemēram, izvēloties iespēju pakalpojumu saņemt ātrāk.
Ja pacients vairāk nekā piecas dienas pirms paredzētās vizītes nolemj atteikties no esošā pieraksta un izvēlēties citu pakalpojuma sniegšanas vietu vai laiku, jaunā ārstniecības iestāde e-nosūtījumu sistēmā pārņems automātiski. Pacientam šādā gadījumā nav jāsazinās ar sākotnēji izvēlēto ārstniecības iestādi, lai atceltu iepriekšējo pierakstu.
Savukārt, ja pacients pierakstu vēlas atcelt piecas dienas pirms ārsta vizītes, viņam jāsazinās ar sākotnējo ārstniecības iestādi un pieraksts jāatceļ, lai jaunā ārstniecības iestāde varētu veikt pierakstu, izmantojot iepriekš izrakstīto e-nosūtījumu.
LDVC ārstniecības personām sagatavojis arī mācību materiālu par jauno e-nosūtījumu izrakstīšanu E-veselības portālā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar E-veselības lietotāju atbalsta dienestu, kas konsultācijas sniedz katru dienu no plkst. 8 līdz 20 pa tālruni 67803300 vai e-pastu "atbalsts@eveseliba.gov.lv".
Kā vēstīts, lai ārstniecības iestādes varētu pakāpeniski pāriet uz jauno e-nosūtījumu funkcionalitāti, līdz 15. septembrim E-veselībā tiks saglabāta arī līdzšinējā e-nosūtījumu funkcionalitāte.
Kopumā no 5. maija pacientu nosūtījumus ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem izsniedz pārsvarā elektroniski, kas saistīts ar pieejas "viens e-nosūtījums - viens pieraksts" ieviešanu. Tā paredz, ka pacients ar vienu konkrētu e-nosūtījumu vienlaikus var būt pierakstīts tikai vienā ārstniecības iestādē, bet, vēloties pierakstīties citur, iepriekšējais pieraksts jāatceļ.