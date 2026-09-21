Atklāts slēpts augsta asinsspiediena cēlonis, kuru bieži nepamana
Viens no bieži nepamanītiem augsta asinsspiediena cēloņiem varētu kļūt vieglāk atklājams. Šim nolūkam izstrādāta valkājama ierīce, kas dienas un nakts laikā seko līdzi hormonu līmeņa izmaiņām.
Jaunais pētījums pievēršas primārajam aldosteronismam – hormonāliem traucējumiem, kas var skart līdz pat vienam no pieciem cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu. Šī slimība saistīta ar lielāku sirds un asinsvadu slimību, insulta, diabēta un citu nopietnu veselības problēmu risku, raksta "ScienceDaily".
Zinātnieki atklājuši, ka cilvēkiem ar primāro aldosteronismu var novērot hormonu izdalīšanās pieaugumu gan dienas laikā, gan nakts miega laikā. Īpaši svarīgi ir tieši nakts hormonu līmeņa kāpumi, jo asins analīzes miega laikā parasti netiek veiktas.
Lai sekotu līdzi šīm izmaiņām, zinātnieki izstrādājuši portatīvu ierīci, kas ļauj pacientiem nepārtraukti kontrolēt hormonu līmeni, vienlaikus turpinot ierasto ikdienas dzīvi. Šāda nepārtraukta uzraudzība var palīdzēt atklāt novirzes, kuras tradicionālo izmeklējumu laikā var palikt nepamanītas.
"Primārais aldosteronisms ir būtisks augsta asinsspiediena cēlonis un visbiežāk sastopamais sekundārās hipertensijas iemesls, ar kuru mēs saskaramies mūsu hipertensijas ārstēšanas klīnikā. No šīs slimības Apvienotajā Karalistē varētu ciest miljoniem cilvēku. Tomēr, ņemot vērā hormonu līmeņa svārstības diennakts laikā un mūsdienu diagnostikas procesa sarežģītību, diagnoze bieži tiek noteikta novēloti vai arī vispār netiek noteikta," sacīja pētījuma līdzautors, Bristoles Universitātes doktors Tomass Aptons.
Zinātnieks norādīja, ka pētījuma laikā pacienti tika novēroti mājas apstākļos, veicot savas ierastās ikdienas aktivitātes. Tas ļāva izsekot, kā hormonu līmenis mainās laika gaitā reālos dzīves apstākļos.
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Kā noritēja eksperiments
Pētnieki 24 stundu laikā novēroja 60 pacientus Bristolē, Bergenā, Stokholmā un Atēnās. Hormonu līmenis tika mērīts ik pēc 20 minūtēm, izmantojot aptuveni mobilā tālruņa izmēra valkājamu ierīci, kas piestiprināta pie jostasvietas.
Ierīce caur ādu paņēma hormonu paraugus, ļaujot pētījuma dalībniekiem turpināt ierasto dzīves ritmu, tostarp naktī gulēt, kamēr pētnieki apkopoja detalizētus datus par hormonu izmaiņām.
"Pateicoties nepārtrauktai hormonu līmeņa uzraudzībai 24 stundu garumā, mums izdevās atklāt iepriekš nepamanītu nakts hormonu līmeņa kāpuma likumsakarību. Tas sniedz daudz skaidrāku izpratni par šo slimību un nākotnē var palīdzēt ārstiem to atklāt agrīnākās stadijās un efektīvāk ārstēt pacientus," pastāstīja pētījuma vadošā autore, doktore Edera Zavala.
Kas izraisa augstu asinsspiedienu
Iepriekš kardiologi skaidroja, kas visbiežāk izraisa paaugstinātu asinsspiedienu. Viņi īpaši minēja pārāk lielu pārstrādātu produktu lietošanu uzturā. Tāpat kardiologi neiesaka regulāri lietot alkoholiskos dzērienus. Vēl viens augsta asinsspiediena iemesls var būt nepietiekama fiziskā aktivitāte.