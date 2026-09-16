Asinsvadiem tas var patikt - kas mainās, ja regulāri ēd sarkanās bietes
Sarkanās bietes ir viens no produktiem, kas var labvēlīgi ietekmēt asinsvadus un asinsspiedienu. Taču ir cilvēki, kuriem ar biešu daudzumu uzturā nevajadzētu pārspīlēt.
Kas īsti notiek ar asinsvadiem?
Viena no vērtīgākajām biešu īpašībām ir to dabiski augstais nitrātu saturs. Nonākot organismā, šīs vielas tiek pārveidotas tā, ka galu galā palīdz veidoties slāpekļa oksīdam. Nosaukums izklausās sarežģīts, taču tā darbība ir pavisam vienkārša – tas palīdz asinsvadiem atslābt un paplašināties.
Iedomājies dārza šļūteni. Ja tā ir saspiesta, ūdenim izspraukties cauri ir grūtāk. Ja šļūtene ir brīva un plata, ūdens plūst vieglāk. Kaut kas līdzīgs notiek ar asinsvadiem – jo vieglāk tie spēj paplašināties, jo brīvāk pa tiem var plūst asinis.
Pētījumos novērots, ka pēc biešu vai biešu sulas lietošanas asinsvadi var labāk paplašināties. Par šādu ietekmi ziņots arī zinātniskajā izdevumā "The Journal of Nutrition".
Var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu
Tieši biešu iespējamā ietekme uz asinsspiedienu zinātniekus interesējusi īpaši.
2024. gadā žurnālā "Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease"s publicētā vairāku pētījumu analīzē tika aplūkoti 349 cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu. Rezultāti parādīja, ka ar nitrātiem bagāta biešu sula var nedaudz pazemināt augšējo asinsspiedienu.
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Tas nenozīmē, ka glāze biešu sulas var aizstāt ārsta izrakstītās zāles. Turklāt ne visos pētījumos iegūti vienādi rezultāti. Taču kopumā zinātnieku secinājumi liecina, ka bietes var būt labs papildinājums sirdij un asinsvadiem draudzīgam uzturam.
Vai tas nozīmē, ka bietes “iztīra” asinsvadus?
Nē. Internetā mēdz apgalvot, ka konkrēti produkti spēj “iztīrīt” asinsvadus, taču uz bietēm šādu solījumu attiecināt nevar.
Bietes neizšķīdina asinsvados uzkrājušos nogulsnējumus. To iespējamais ieguvums ir cits – tās satur vielas, kas palīdz asinsvadiem atslābt un labāk pielāgoties asins plūsmai.
Regulāra dārzeņu, tostarp biešu, ēšana var būt daļa no veselīga uztura, taču neviens atsevišķs produkts nevar pasargāt no sirds un asinsvadu slimībām.
Bietes vai biešu sula – kas labāks?
Daudzos pētījumos izmantota tieši biešu sula, jo ar to pētniekiem ir vieglāk noteikt precīzu uzņemto nitrātu daudzumu. Tādēļ nevajadzētu pieņemt, ka viena vārīta biete radīs tieši tādu pašu efektu kā pētījumos izmantotā koncentrētā biešu sula. Taču ikdienas ēdienkartē parastām bietēm ir savas priekšrocības. Tās satur ne tikai nitrātus, bet arī šķiedrvielas, kāliju, folātus un citas organismam nepieciešamas uzturvielas.
Turklāt nav nepieciešams bietes ēst katru dienu. Daudz svarīgāk ir uzturā regulāri iekļaut dažādus dārzeņus.
Kam ar sarkanajām bietēm jāuzmanās?
Lielākajai daļai cilvēku bietes ir pilnīgi normāla un veselīga ēdienkartes sastāvdaļa. Tomēr dažos gadījumos jāievēro piesardzība.
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Ja tev mēdz būt ļoti zems asinsspiediens. Tā kā bietes un īpaši koncentrēta biešu sula var veicināt asinsspiediena pazemināšanos, cilvēkiem, kuriem tas jau tā ir zems, ar lieliem biešu sulas daudzumiem nevajadzētu aizrauties.
Ja lieto zāles pret paaugstinātu asinsspiedienu. Tas nenozīmē, ka bietes jāizslēdz no ēdienkartes. Tomēr, ja regulāri vēlies dzert lielu daudzumu biešu sulas, drošāk to pārrunāt ar ārstu, jo gan zāles, gan bietes var ietekmēt asinsspiedienu.
Ja tev mēdz veidoties nierakmeņi. Bietēs ir daudz oksalātu – vielu, kas dažiem cilvēkiem var veicināt noteikta veida nierakmeņu veidošanos. "National Kidney Foundation" norāda, ka cilvēkiem, kuriem veidojas kalcija oksalāta nierakmeņi, dažkārt nepieciešams ierobežot produktus ar lielu oksalātu daudzumu.
Tas gan nenozīmē, ka ikvienam, kuram kādreiz bijis nierakmens, bietes ir aizliegtas. Nierakmeņi ir dažādi, tādēļ piemērotākais uzturs atkarīgs no konkrētā cilvēka veselības stāvokļa.
Pēc bietēm urīns var kļūt sarkans – vai jāuztraucas?
Šī parādība mēdz nobiedēt. Pēc biešu ēšanas dažiem cilvēkiem urīns, bet reizēm arī vēdera izeja, var kļūt rozā vai sarkanīga. Parasti iemesls ir pavisam nekaitīgs – biešu sarkanais pigments. Šo parādību dēvē par beetūriju, un tā pati par sevi nav slimības pazīme.
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Tomēr nevajadzētu automātiski pieņemt, ka sarkans urīns vienmēr ir no bietēm. Ja tās pēdējā laikā nav ēstas, neparastā krāsa nepāriet vai parādās sāpes un citi simptomi, jākonsultējas ar ārstu.
Tātad – vai bietes ir vērts ēst biežāk?
Ja nav veselības problēmu, kuru dēļ bietes būtu jāierobežo, tās noteikti var regulāri iekļaut ēdienkartē. Zinātniskie pētījumi liecina, ka tajās esošie nitrāti var palīdzēt asinsvadiem atslābt un paplašināties, tā atvieglojot asins plūsmu un dažiem cilvēkiem nedaudz pazeminot asinsspiedienu.
Tomēr bietes nav brīnumlīdzeklis. Asinsvadu veselībai daudz svarīgāks ir uzturs kopumā – pietiekami daudz dārzeņu un augļu, fiziskās aktivitātes, nesmēķēšana un citi veselīgi ikdienas paradumi.