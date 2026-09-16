Daudzas sievietes to nezina - vēža riska ģenētisko analīzi iespējams veikt par valsts līdzekļiem
Ja gadās saslimt ar tik nopietnu diagnozi kā ļaundabīgs audzējs, visbiežāk rodas jautājums, kāpēc. Īpaši, ja tuvākā vai tālākā radu lokā nav zināms neviens šāds gadījums. Taču maldīgs ir uzskats, ka šādiem cilvēkiem audzējs nevar būt pārmantots. Profesors Arvīds Irmejs atklāj, ka, piemēram, krūts vai olnīcu vēzi iespējams pārmantot arī no tēva, lai gan pats vīrietis ir tikai šā gēna nēsātājs.
Konsultē Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas krūts ķirurģijas virsārsts, Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas katedras asociētais profesors un Onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūta direktors, asociētais profesors ARVĪDS IRMEJS.
No 25 gadu vecuma analīzes vajag visām
Ik gadu vismaz 5 % jeb katrai 20. krūts vēža pacientei tiek atklātas ģenētiskas izmaiņas, kas saistītas ar ļaundabīga audzēja attīstību. Savukārt olnīcu vēža gadījumā ģenētiski zināmās izmaiņas ir pie vainas četrreiz biežāk. “Un tie nav tikai teorētiski cipari, bet reāli, Latvijā fiksēti skaitļi,” saka profesors Arvīds Irmejs un paskaidro, ka minētās ģenētiskās izmaiņas ir jau ieliktas šūpulī un zināmas vēl pirms bērna piedzimšanas. Labā ziņa ir tāda, ka ar pārmantoto krūts vai olnīcu vēzi bērna vecumā neslimo, tāpēc šāds skrīnings nepilngadīgām personām netiek veikts.
Profesors mudina ģenētiskās pārbaudes veikt visām sievietēm vecumā no 25 līdz vismaz 70 gadiem. Īpaši riskants esot olnīcu vēzis, ko parasti atklāj ļoti vēlīni, kad ļaundabīgais audzējs jau izplatījies, turklāt tas grūtāk padodas ārstēšanai nekā krūts vēzis.
“Veicot speciālu asins analīzi, iespējams noteikt, ir vai nav organismā ģenētiskas izmaiņas. Ja atklājam, ka ir, varam veikt virkni pasākumu, lai šo onkoloģisko problēmu atklātu iespējami agrīni, ja tāda attīstās. Tāpat sieviete, kura ir gatava radikālākai pieejai, var izdarīt risku samazinošu operāciju, piemēram, noņemot abas krūtis un aizstājot tās ar implantiem,” stāsta Arvīds Irmejs.
Nezināmā vēsture
Katru gadu Latvijā ir vismaz 60 krūts vēža gadījumu un 60 olnīcu vēža pacientes, kur pie ļaundabīgā audzēja attīstības vainojama ģenētika. Profesors uzsver, ka ar ģenētiski pārmantotu vēzi biežāk slimo gados jaunas sievietes, īpaši, ja runa ir par krūts ļaundabīgo audzēju:
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“Daļa no viņām ir mammas vēl pavisam maziem bērniem, bet daļa vēl pat nav paguvušas kļūt par mammām, tāpēc ir ļoti svarīgi veikt šo ģenētisko izmeklēšanu. Arī tad, ja nav neviena zināma gadījuma tuvākā vai tālākā radu lokā.”
Arvīds Irmejs skaidro, ka Latvijā pēdējās paaudzēs nav lielu ģimeņu, kā arī ir daudz šķirtu ģimeņu, bijusi emigrācija, imigrācija utt. “Tas viss ietekmējis mūsu zināšanas par to, kāda bijusi slimību vēsture mūsu ģimenēs. Tāpat ģenētiskās izmaiņas var pārmantot no tēva. Var būt tā, ka sieviete mainīto gēnu manto no sava tēva, kurš to arī mantojis no sava tēva. Var būt visas iespējamās kombinācijas, taču minētais piemērs laupa sievietei informāciju par ģimenes vēža vēsturi, jo gēns tiek nēsāts, bet neviens vīriešu kārtas pārstāvis ģimenē neslimo, piemēram, ar krūts vai olnīcu vēzi,” teic onkologs.
Vēža riska reģistrā vairāk kā 1000 sieviešu
Ģenētiski visbiežāk tiek pārmantots jau pieminētais krūts un olnīcu vēzis. Šīs gēnu mutācijas nosaka ar BRCA1 un BRCA2 gēnu testu, taču, kā uzsver profesors, liela nozīme ir ģimenes vēža vēsturei.
Ja zināmi, piemēram, vairāki kolorektālā jeb resnās un taisnās zarnas vēža gadījumi ģimenē, tad ģenētiķa apmeklējumu nevajadzētu atlikt. Sevišķi, ja kāds no tuviniekiem saslimis līdz 50 gadu vecumam. Tas pats ir sakāms par dzemdes ķermeņa vēzi (nejaukt ar dzemdes kakla vēzi, ko pārsvarā izraisa cilvēka papilomas vīruss – aut.). Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs ierindojas vienā gēnu grupā ar resnās un taisnās zarnas vēzi. Tas ir tā sauktais Lynch sindroms. “Piemēram, ja ģimenē zināms kaut viens resnās un taisnās zarnas vēža gadījums 55 gadu vecumā un dzemdes ķermeņa vēzis 45 gados, tad šo cilvēku pēcnācējam vai tuvam radiniekam arī būtu nepieciešama ģenētiķa konsultācija, lai apsvērtu, vai nepieciešama ģenētiska izmeklēšana,” pauž Arvīds Irmejs. RSU pašreiz piedalās starptautiskā pētījumā, kurā Lynch sindroma gadījumā būs iespējams pielietot indivīdam saudzīgākas un draudzīgākas vēža agrīnas noteikšanas metodes jeb tā sauktās šķidruma biopsijas. Sīkāk par pētījumu var lasīt https://www.rsu.lv/projekts/predi-lynch.
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Profesors atklāj, ka pašlaik pārmantotā vēža riska reģistrā ir vairāk nekā 1000 sieviešu, kurām atklātas BRCA1, BRCA2 gēnu ģenētiskas izmaiņas: “Daļa šo sieviešu ir veselas, daļa jau ir saslimušas, taču veselās tiek iekļautas ikgadējā magnētiskās rezonanses skrīningā, ko var saukt par personalizēto skrīningu. Saslimšanas gadījumā tas palīdz atklāt vien dažus milimetrus lielu audzēju, ko nevarētu redzēt ne ultrasonogrāfijas izmeklējumā, ne mamogrāfijā. Tāpēc ideālā gadījumā ģenētisko testu, nosakot biežākās gēnu izmaiņas, vajadzētu veikt ikvienai sievietei 25 gadu vecumā.”
Arvīds Irmejs uzskata, ka šo testu vajadzētu iekļaut vēža skrīninga programmā, tāpat kā, piemēram, mamogrāfiju. “Jātestē būtu apmēram 10 000 sieviešu gadā, un tā mēs uzzināsim, kurām 50–100 sievietēm (mutācijas biežums 1:100–200) ir šīs ģenētiskās izmaiņas un tāpēc nepieciešama personalizēta pieeja,” savu viedokli pamato profesors.
Jāpiebilst gan, ka arī tagad jebkura sieviete var veikt vienkāršākās ģenētiskās analīzes par valsts līdzekļiem ar ginekologa izsniegtu nosūtījumu. Savukārt visām krūts un olnīcu vēža pacientēm ģenētiskie izmeklējumi tiek veikti diagnozes un ārstēšanas procesā.