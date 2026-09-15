Visdziļākā līdzjūtība. Mūžībā devusies piecgadniece Paula
Zaudējot cīņā ar smagu slimību, 11. septembrī mūžībā devusies piecus gadus vecā Paula, organizācijas "Palīdzēsim viens otram" vārdā ziņo tās vadītājs Edijs Pipars. Vēl nesen tika lūgts sabiedrības atbalsts, lai Pauliņai palīdzētu, taču nu viņas cīņa diemžēl ir beigusies.
"Ar lielām skumjām paziņojam, ka 11. septembrī mazā Pauliņa devās mūžībā. Ir ziņas, kuras ir tik grūti uzrakstīt, jo sirds vienkārši atsakās pieņemt to, kas noticis. Mēs tik ļoti cerējām, ticējām un vēlējāmies, lai Pauliņa uzvarētu šo smago cīņu. Diemžēl liktenis ir bijis nežēlīgs, un mazās meitenītes cīņa ir noslēgusies.
No visas sirds izsakām visdziļāko līdzjūtību Paulas vecākiem, ģimenei un visiem, kuri viņu mīlēja. Nav tādu vārdu, kas spētu mazināt šīs sāpes. Mēs tikai varam būt līdzās domās un sūtīt jums visu savu mīlestību un spēku šajā neiedomājami smagajā laikā. Pauliņa vienmēr paliks mūsu sirdīs. Viņas stāsts, drosme un cīņa neaizmirsīsies. Vēlamies pateikt milzīgu paldies ikvienam, kurš iesaistījās, ziedoja un bija kopā ar mums, cerot palīdzēt Pauliņai. Jūsu atsaucība, sirds siltums un vēlme palīdzēt nozīmēja ļoti daudz.
Ņemot vērā notikušo, Pauliņas labdarības izsole nenotiks.
Visi šīs labdarības akcijas ietvaros saziedotie līdzekļi tiks novirzīti onkoloģijas pacientu atbalstam, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri šobrīd cīnās ar šo smago slimību. Ja kāds no ziedotājiem vēlas atgūt savu ziedojumu, lūdzu, sazinieties ar mani privāti. Ar sapratni izturēsimies pret ikviena vēlmi un individuāli vienosimies par turpmāko rīcību.
Šobrīd mūsu domas un sirdis ir kopā ar Paulas ģimeni. Lai Pauliņai viegls un mierīgs mūžības ceļš.
Paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums ar ģimeni un Pauliņu šajā ceļā."