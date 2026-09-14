“Izpirkuši visu aptieku, bet iemesls slēpjas citur.” Ārste nosauc biežu vēdera problēmu vaininieku
Vēdera burbuļošana, spazmas un caureja ir simptomi, kuru cēloni ne vienmēr izdodas noskaidrot uzreiz. Dr. Vilkoites Vēdera klīnikas vadītāja, gastroenterologs Ilona Vilkoite TV24 raidījumā “Ārsts atbild” norāda, ka atsevišķos gadījumos atbildi var palīdzēt rast izelpas tests.
Uz jautājumu, ko var noteikt ar izelpas testu, Vilkoite atbild: “Ļoti labi var noteikt helikobaktēriju un tagad ļoti populāru lietu kā SIBO. Ko tas nozīmē? Tas ir tāds sindroms, kad baktērijas no resnās zarnas migrē uz tievo zarnu, tur savairojas un pacients var sūdzēties par spazmām, burbuļošanu, caureju… Ļoti dažādi ir šie simptomi. Un vēl trešā lieta, ko var noteikt ar izelpas testu, ir laktozes nepanesība.” Lai gan garstroenteroloģijā ir zināmas daudz un dažādas baktērijas, ārste uzsver helikobaktērijas nozīmi.
“Helikobaktērija ir klusa un par sevi neziņo, tā var gadiem dzīvot kuņģī, bet helikobaktērija ir galvenais kuņģa vēža attīstības sindroms, no tās attīstās arī lielākā daļa gastrītu, kuņģa iekaisumu, liela daļa čūlu…” Tāpēc svarīgi ir šīs baktērijas klātbūtni organismā laicīgi noteikt.
Savukārt, ja pacientam ir tādas sūdzības kā vēdera burbuļošana, pūšanās, spazmas, ja viņš ir izmeklēts, bet nevar atrast iemeslu, Vilkoite teic, ka nereti gadās tā, ka īstais iemesls ir SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) jeb tievo zarnu baktēriju pāraugšanas sindroms, kas ir stāvoklis, kad tievajā zarnā pastiprināti svešas baktērijas savairojas pārmērīgā daudzumā, traucējot normālus gremošanas procesus. Un to var labi konstatēt ar elptestu. Un tālāk arī labi ārstēt. “Ir pacienti, kas gadiem meklē iemeslu savām vēdera problēmām, izpirkuši visu aptieku, bet ar šo testu mēs viņiem varam ļoti atvieglot nepatīkamās sajūtas.”
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Kā jāgatavojas izelpas testiem? “Testi ir ārkārtīgi jūtīgi, tāpēc tiem ir nopietni jāsagatavojas pretējā gadījumā testi var uzrādīt viltus pozitīvu vai viltus negatīvu rezultātu. Piemēram, pirms helikobakērijas noteikšanas, pacients tiks informēts, ka viņš noteiktu laiku nedrīkst lietot antibiotikas, skābi bloķējošus medikamentus, ka jānāk tukšā dūšā, nedrīkst smēķēt… Šiem testiem ir specifiska gatavošanās.”