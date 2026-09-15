Cilvēks dzird balsis un jūtas izsekots - kā atpazīt psihozi un pareizi palīdzēt
Ja tuvinieks pēkšņi sāk uzvesties neierasti, dzird balsis, kļūst izteikti aizdomīgs vai ir pārliecināts par lietām, ko citi neuztver kā reālas, tas var radīt apjukumu un bailes. Kā atpazīt psihozi, kādi ir tās simptomi un, pats galvenais, kā šādā brīdī cilvēkam palīdzēt?
Cilvēks pēkšņi sāk apgalvot, ka viņu izseko, dzird balsis, ko citi nedzird, vai saskata īpašus vēstījumus televīzijā un apkārt notiekošajā. Šādas pārmaiņas var liecināt par psihozi – nopietnu psihiskās veselības stāvokli, kurā cilvēkam kļūst grūti atšķirt realitāti no paša prāta radītiem priekšstatiem. Svarīgi zināt – psihoze pati par sevi nenozīmē šizofrēniju, un savlaicīga profesionāla palīdzība var būtiski uzlabot atveseļošanos.
Kas īsti ir psihoze?
Psihoze nav viena konkrēta slimība. Ar šo jēdzienu apzīmē simptomu kopumu, kura laikā cilvēkam daļēji zūd saikne ar realitāti. Var mainīties viņa domāšana un uztvere, un pašam cilvēkam var būt ļoti grūti saprast, kurš no viņa piedzīvotā ir reāls un kurš – ne.
No malas šāds stāvoklis reizēm var šķist nesaprotams vai pat biedējošs. Taču cilvēkam, kurš piedzīvo psihozi, redzētais, dzirdētais vai pārliecība par notiekošo var šķist pilnīgi īsta.
Trīs raksturīgākās psihozes izpausmes ir halucinācijas, maldīgas pārliecības jeb murgi un dezorganizēta domāšana.
Halucinācijas. Cilvēks var dzirdēt, redzēt, sajust, saost vai pat sagaršot to, kam nav ārēja avota. Viena no pazīstamākajām izpausmēm ir balsu dzirdēšana – cilvēks var dzirdēt balsis, kas viņu uzrunā, komentē viņa rīcību, kritizē vai dod norādījumus.
Maldīgas pārliecības jeb murgi. Tā ir ļoti spēcīga pārliecība par kaut ko, kas neatbilst realitātei. Piemēram, cilvēks var būt pārliecināts, ka viņu novēro vai vajā, ka kāds vēlas viņam nodarīt pāri vai ka televīzijā pārraidītā informācija satur īpaši viņam domātus vēstījumus. Citi var mēģināt pierādīt pretējo, taču psihozes laikā argumenti cilvēka pārliecību parasti nemaina.
Dezorganizēta domāšana un runa. Cilvēkam var būt grūti sakārtot domas, sarunā viņš var strauji pārlēkt no viena temata uz citu, runāt citiem grūti saprotami vai veidot šķietami nesaistītus teikumus. Var mainīties arī uzvedība.
Brīdinājuma pazīmes var parādīties jau iepriekš
Psihoze ne vienmēr sākas pēkšņi. ASV Nacionālais psihiskās veselības institūts norāda uz vairākām pārmaiņām, kas dažkārt novērojamas vēl pirms izteiktas psihozes epizodes. Cilvēks var kļūt neparasti aizdomīgs, arvien vairāk izvairīties no citiem, viņam var būt grūtāk skaidri un loģiski domāt vai sazināties.
Var pasliktināties miegs un pašaprūpe, cilvēks sāk mazāk rūpēties par savu izskatu un higiēnu, parādās neparasti intensīvas idejas vai sajūtas. Dažkārt strauji pasliktinās sekmes mācībās vai spēja tikt galā ar darbu un ikdienas pienākumiem.
Viena atsevišķa pazīme vēl nenozīmē, ka cilvēkam sākusies psihoze. Taču vairāku izteiktu pārmaiņu kombinācija – īpaši tad, ja cilvēkam kļūst grūti funkcionēt ikdienā vai atšķirt realitāti no iedomātā – ir nopietns iemesls meklēt profesionālu palīdzību.
Vai psihoze ir tas pats, kas šizofrēnija?
Nē. Šie jēdzieni nav sinonīmi.
Psihoze ir stāvoklis jeb simptomu kopums, savukārt šizofrēnija ir konkrēta psihiska saslimšana, kuras viena no raksturīgajām izpausmēm var būt psihoze.
Psihozes simptomi iespējami arī bipolāru traucējumu, smagas depresijas un citu psihisku saslimšanu gadījumā. Tos var izraisīt vai veicināt arī noteiktu narkotisko vielu vai alkohola lietošana, atsevišķi medikamenti, smags miega trūkums, kā arī dažas fiziskas un neiroloģiskas saslimšanas.
Tādēļ viena psihozes epizode automātiski nenozīmē šizofrēnijas diagnozi.
Arī Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka atsevišķos gadījumos cilvēks šizofrēnijai līdzīgu stāvokli jeb akūtu psihozi var piedzīvot tikai vienu reizi dzīvē un pēc atveseļošanās turpināt pilnvērtīgu dzīvi.
Kādēļ rodas psihoze?
Vienas universālas atbildes nav. ASV Nacionālais psihiskās veselības institūts norāda, ka psihozes attīstībā var mijiedarboties ģenētiska nosliece, smadzeņu attīstības īpatnības, stress un traumatiska pieredze.
Psihozes simptomus var izraisīt arī noteiktas slimības un vielas. Tādēļ ārstam ir svarīgi noskaidrot ne tikai cilvēka psihisko stāvokli, bet arī iespējamos fiziskās veselības cēloņus, lietotos medikamentus, alkohola vai narkotisko vielu lietošanu un citus apstākļus.
Īpaši būtiski tas ir tad, ja psihozei līdzīgi simptomi cilvēkam parādījušies pirmo reizi.
Ko darīt, ja cilvēkam ir psihoze?
Tuviniekiem viena no grūtākajām situācijām var būt saruna ar cilvēku, kurš ir pilnīgi pārliecināts par kaut ko tādu, ko apkārtējie uzskata par nereālu.
Strīdēšanās un mēģinājumi ar spēku pierādīt, ka cilvēka pieredzētais „nav īsts”, parasti nav labākā pieeja. Psihozes laikā cilvēks pats var neapzināties, ka viņa uztvere ir mainījusies, un viņa bailes var būt ļoti reālas. Tieši šā iemesla dēļ cilvēki ar psihozi ne vienmēr paši atpazīst savus simptomus un var nevēlēties meklēt medicīnisku palīdzību.
Svarīgi saglabāt mierīgu balss toni, runāt vienkārši un skaidri un censties mazināt apkārtējos kairinājumus. Nav nepieciešams piekrist maldīgajai pārliecībai, taču var atzīt cilvēka izjūtas – piemēram, pateikt, ka redzat, ka viņš ir nobijies, un vēlaties palīdzēt.
Nevajadzētu cilvēku izsmiet, kaunināt vai agresīvi konfrontēt. Ja iespējams, jāmēģina panākt, lai viņš piekrīt ārsta vai psihiatra palīdzībai. Ja cilvēkam iepriekš bijušas psihozes epizodes un ir zināms viņa ārstējošais ārsts vai psihiskās veselības aprūpes komanda, jāsazinās ar viņiem.
Svarīgi arī parūpēties par drošu vidi. Ja cilvēks ir ļoti satraukts vai neprognozējams, nevajadzētu viņu iespiest stūrī, aizšķērsot izeju vai mēģināt fiziski savaldīt, ja vien nav nepieciešams novērst tūlītēju apdraudējumu.
Kad palīdzība jāmeklē nekavējoties?
Īpaši nopietni jāreaģē, ja cilvēks runā par pašnāvību vai sevis savainošanu, dzird balsis, kas liek kaitēt sev vai citiem, kļūst nekontrolējami satraukts vai agresīvs, nespēj par sevi parūpēties vai viņa uzvedība rada tūlītēju apdraudējumu.
Šādā situācijā prioritāte ir drošība un neatliekama profesionāla palīdzība. Latvijā dzīvībai kritiskā situācijā jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113, bet ārkārtas palīdzību iespējams izsaukt arī pa 112.
Ja situācija nav dzīvībai bīstama, tomēr cilvēks piedzīvo izteiktus psihozes simptomus, palīdzība tik un tā jāmeklē iespējami drīz. Speciālisti uzsver, ka agrīna ārstēšanas sākšana pēc pirmās psihozes epizodes ir nozīmīga atveseļošanās procesā.
Psihoze ir ārstējama
Psihozes ārstēšana ir atkarīga no tās cēloņa. Tajā var izmantot antipsihotiskos medikamentus, psiholoģisku terapiju, ģimenes iesaisti un sociālo atbalstu. Dažkārt nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, bet citos gadījumos ārstēšanu iespējams nodrošināt ambulatori.
Svarīgi ir nevilcināties ar palīdzības meklēšanu. Psihoze nav rakstura vājums, „dīvaina uzvedība” vai automātiski mūža diagnoze. Tas ir veselības stāvoklis, kura cēlonis ir jānoskaidro speciālistam un kuram ir pieejama ārstēšana.
Latvijā emocionālas krīzes situācijā pieaugušie visu diennakti bez maksas var zvanīt uz vienoto krīžu tālruni 116 123, kur palīdzība pieejama latviešu, krievu un angļu valodā. Savukārt bērniem un pusaudžiem visu diennakti pieejams uzticības tālrunis 116 111.