“Svars smuki gāja nost” - Kristīne Beitika atklāti par cīņu ar lieko svaru un dzīvi jaunā ķermenī
Blogere un influencere Kristīne Beitika atklāti dalās pieredzē par svara zaudēšanu, emocionālo ēšanu un gadiem veidotu paradumu maiņu. Viņa stāsta, kā regulāras fiziskās aktivitātes, pilnvērtīgs uzturs un disciplīna palīdzējuši ne tikai mainīt augumu, bet arī justies enerģiskāk un labāk.
KRISTĪNE BEITIKA, blogere, influencere, veselīga un laimīga dzīvesveida entuziaste, divu bērnu mamma un uzņēmēja, kura palīdz citiem attīstīt sociālos medijus.
"Pirmais posms, kad pa īstam izjutu liekā svara problēmas, bija mans aktīvākais darba laiks – vecumā ap 20–25 gadiem. Svars sāka pieaugt nemanāmi, jo tā bija pilnīgi neapzināta dzīve. Es esmu diezgan liela darbaholiķe, ja esmu iekšā darbos, tad ar visu sirdi un dvēseli.
Mans ritms toreiz bija tik piesātināts, ka ēdienam vienkārši nepievērsu uzmanību, ēdu visu, kas pagadās, kad vien bija brīvs brīdis. Man jau no dabas ir tendence uz lieko svaru, un tajā laikā arī brīvdienas nebija nekāda atslodze – mēs daudz tusējāmies, lietojām alkoholu, uzkodas vienmēr bija neveselīgas. Dzīves ritms bija haotisks, un svars vienkārši nāca klāt.
Lielais pagrieziena punkts bija brīdī, kad zaudēju darbu. Tā nebija mana izvēle, jo tas bija mans sapņu darbs – es biju apģērbu zīmola vadītāja. Bet zīmols aizgāja no Latvijas tirgus. Tajā brīdī, kad viss apstājās, es pēkšņi “atvēru acis” un ieraudzīju, kur esmu un kā izskatos… Tad arī kopā ar vīru pievērsāmies sportam. Sākām regulāri trenēties, skriet, vēlāk nodarbojāmies ar CrossFit. Mēs kopā sākām mainīt dzīves ieradumus. Interesanti, ka uztura ieradumus es pat īsti nemainīju – turpināju našķēties ar visu, ko kārojās, bet, tā kā slodze bija liela, vielmaiņa kļuva “veiklāka” un svars smuki gāja nost. Mums arī tuvojās kāzas, un tā bija papildu motivācija atgūt formu.
Otrais vilnis atnāca līdz ar bērniņa gaidīšanu. Pārstāju sportot, un bez kustībām pazuda arī disciplīna. Mans ķermenis uz to reaģēja tūlītēji – svars ļoti veikli atnāca atpakaļ. Tajā brīdī sapratu, ka man neder īslaicīgas kampaņas, ka man nepieciešama sistēma. Pēc bērniņa piedzimšanas atkal saņēmos un mainīju savu dzīvi, atgriežoties pie regulāriem treniņiem.
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Šodien esmu nonākusi pie atziņas, ka mans ideālais ritms ir izkustēties katru dienu, un mana ideālā formula ir kustību dažādība. Tie ir spēka treniņi un individuālās nodarbības ar treneri, lai strādātu pie formas, tie ir pārgājieni dabā, tā ir skriešana pa meža takām “Stirnu bukā” kopā ar vīru un padel teniss kopā ar draudzenēm, kas savukārt ir tīrs prieks un enerģija.
Jā, fiziskās aktivitātes ir mana prioritāte un ne tikai tādēļ, lai es būtu labā formā. Kustības man liek justies labi šeit un tagad – uzreiz pēc treniņa saņemu enerģijas devu visai dienai. Turklāt esmu pamanījusi, ka pēc laba treniņa man ir žēl ēst kaut ko savam ķermenim nevēlamu. Sports mani disciplinē rūpīgāk izvērtēt savas maltītes, un es teiktu, ka tieši šī saikne starp kustībām un apzinātu ēšanu ir mana “zelta atslēga”.
Esmu arī sapratusi, ka liekais svars ir sava veida aizsardzība. Mana draudzene, geštaltterapeite Līva Spurava man reiz jautāja: “Ko tu vēl turi, turot lieko svaru?” Tas ir jautājums, par ko ir vērts padomāt.
Man ir raksturīga emocionālā ēšana, un tā ieslēdzas brīžos, kad esmu pārstrādājusies un jūtos nogurusi, kad kaut ko nesaprotu no dzīves vai jūtos vainīga, ka neesmu bērniem bijusi pietiekami laba mamma. Saprotu, ka tad vajadzētu atpūsties, bet roka stiepjas pēc “mierinājuma”. Tagad šos brīžus mēģinu fiksēt: “Hei, kas ar mani notiek? Vai esmu pilnvērtīgi paēdusi?”
Pēdējā pusgada laikā man ir lieliska atbalsta komanda. Mana uztura un dzīves trenere Madara Meiere TV3 projektā “Izrāviens” man pacietīgi un disciplinēti atgādina par pilnvērtīgām maltītēm: vai esmu paēdusi brokastis, vai tajās ir pietiekami daudz olbaltumvielu, vai esmu paēdusi pusdienas, vakariņas… Un ticiet vai ne, kad esmu pilnvērtīgi paēdusi, knakstīšanās ap neveselīgo ir daudz mazāka.
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Tagad mans lielākais našķis ir vājpiena biezpiens ar divām karotēm grieķu jogurta, tējkaroti zemesriekstu sviesta, augļiem un kanēli. Vienkārši dievīgi! Un pats labākais – to ar gardu muti ēd arī mani bērni.
Kas mani motivē, lai tas būtu ilgtermiņa stāsts, nevis kampaņa? Tie ir mani bērni. Es no sirds nevēlos viņiem nodot savus neveselīgos ieradumus. Negribu rādīt, ka vakariņās ir normāli apēst paku čipsu vai pārtikt no saldumiem. Es ārkārtīgi priecājos, ka viņi kopā ar mums labprāt ēd griķus, vistiņu un salātus. Mēs ieviešam šos veselīgos paradumus jau no mazotnes – es veidoju viņiem to pamatu, kura man pašai bērnībā ļoti pietrūka.
Nevaru noliegt, ka mainīt ieradumus, kas piekopti daudzus gadus, ir ārkārtīgi grūti. Iebraukt degvielas uzpildes stacijā pēc našķa tikai tāpēc, ka braukt ir garlaicīgi, – tās man ir ērtas, pazīstamas un mīļas sajūtas, no kurām bija grūti atradināties.
Viss jaunais sākumā nav ērts, bet, ja vēlies kaut ko būtiski mainīt, ir vajadzīga apzinātība, sistēma un disciplīna. Man šajā ceļā ir milzīga atbalsta komanda – treneri, uztura koučs un cilvēki, kuri jau dzīvo tādu dzīvesveidu, pēc kāda tiecos.
Es ļoti piedomāju pie tā, kam sekoju sociālajos tīklos. Izvēlos saturu, kas mani motivē un iedvesmo, nevis liek salīdzināties. Arī pati mēģinu veidot savu saturu tā, lai tas citiem nāktu par labu, lai tas “pavelk” uz priekšu un iedvesmo rīkoties.
Es esmu publisks cilvēks un vienmēr esmu rādījusi sevi tādu, kāda esmu. Man nav problēmu runāt Instagram “storijos” (@kristine_beitika) bez kosmētikas vai ar “otrās dienas” matiem, kas saņemti copē. Es sevi pieņemu, taču jāatzīst, ka šobrīd vērot savu ķermeni, kad tam izdodas nomest lieko, ir daudz patīkamāk. Es to burtiski izbaudu! Jaunā forma liek justies tik labi, ka beidzot gribas piemeklēt apģērbu, kas to izceļ. Dzīve jaunā ķermenī katru dienu padara priecīgāku un enerģijas pilnu, un tas viss noteikti ir katra treniņa vērts!