Kad ar parastām brillēm vairs nepietiek? 7 jautājumi par jauniešu redzi
Jaunieša redzei šodien jāspēj daudz vairāk nekā tikai skaidri saskatīt tāfeli vai ceļa zīmi. Dienas laikā skatiens nepārtraukti maina attālumu, stundām strādā tuvumā un pielāgojas atšķirīgam apgaismojumam. Rezultātā pat ar pareizi koriģētu redzi dienas beigās var parādīties acu nogurums, saspringums vai galvassāpes.
Arī briļļu lēcu tehnoloģijas ir mainījušās līdzi mūsu ikdienai. Eyezen™ lēcas ir radītas, lai mazinātu redzes slodzi, īpaši ilgstoši strādājot tuvumā, savukārt Transitions® tehnoloģija ļauj lēcām automātiski pielāgoties mainīgam apgaismojumam. Abas tehnoloģijas iespējams apvienot vienās brillēs.
1. Redze ir asa, bet acis vakarā nogurušas – kāpēc?
Tāpēc, ka redzes asums ir tikai viena daļa no tā, kā jūtas acis. Lai skaidri saskatītu objektus tuvumā, acs izmanto akomodāciju – dabisku fokusēšanās mehānismu, kurā iesaistās acs ciliārais muskulis un dabiskā lēca. Jo ilgāk skatiens tiek noturēts tuvumā, jo ilgāk šim mehānismam jāstrādā. Ja šāda slodze turpinās vairākas stundas, var parādīties digitālais acu nogurums jeb digitālā astenopija: saspringums acīs, galvassāpes, īslaicīgi neskaidra redze, sausuma vai kairinājuma sajūta.
2023. gadā publicētā sistemātiskā pārskatā, kurā analizēti desmit pētījumi ar 2365 jauniem cilvēkiem, ilgāks ekrānu lietošanas laiks – vairāk nekā četras līdz piecas stundas dienā – bija saistīts ar izteiktākiem digitālā acu noguruma simptomiem.
Tātad jaunietim svarīgi ir ne vien redzēt skaidri, bet arī saglabāt redzes komfortu visas dienas garumā.
2. Ko briļļu lēca var izdarīt, lai acīm būtu vieglāk?
Eyezen™ ir uzlabotas vienas zonas briļļu lēcas, kuru optiskais dizains veidots, ņemot vērā intensīvu redzes izmantošanu tuvumā. Lēcas apakšējā daļā ir papildu optiskais atbalsts, kas palīdz samazināt akomodācijas piepūli, skatoties tuvumā. Vienkārši sakot: brīdī, kad skatiens tiek vērsts lejup un tuvumā, lēca daļu no fokusēšanās slodzes palīdz uzņemties pati.
Tieši tāpēc Eyezen™ nav tikai vēl viena lēca ar pareizajām dioptrijām. Tās konstrukcija paredzēta arī redzes komfortam ikdienā.
3. Cik lielu atšķirību jaunietis var sajust ikdienā?
To var novērtēt ne tikai teorijā. Klīniskā pētījumā, kurā piedalījās 20–34 gadus veci cilvēki, kas pie datora pavadīja vairāk nekā četras stundas dienā, pēc četrām Eyezen™ lēcu lietošanas nedēļām tika konstatēts statistiski nozīmīgs acu noguruma simptomu samazinājums.
Vairāk nekā 90% pētījuma dalībnieku pozitīvi novērtēja arī redzes komfortu, lietojot digitālās ierīces. Ikdienā tas ir būtiski tieši tajos brīžos, kad redzei ilgstoši jāstrādā tuvumā – lasot, rakstot, mācoties, strādājot ar dokumentiem vai digitālajām ierīcēm. Eyezen™ mērķis nav mainīt jaunieša paradumus, bet palīdzēt acīm ar tiem labāk tikt galā.
4. Vai Eyezen™ nozīmē, ka jaunietim jau vajadzīgas “progresīvās brilles”?
Nē. Eyezen™ nav progresīvās lēcas un nav arī lasāmbrilles. Tās ir vienas zonas briļļu lēcas ar papildu optisko atbalstu apakšējā lēcas zonā. Tas nozīmē, ka tās paredzētas ikdienas lietošanai – skatoties tālumā, pārvietojoties, mācoties, lasot vai strādājot tuvumā. Tieši tāpēc Eyezen™ var būt piemērots risinājums arī jaunam cilvēkam: lēcas konstrukcija nav saistīta ar presbiopiju vai vecuma izmaiņām redzē, bet gan ar mūsdienu redzes slodzi.
5. Vienas brilles telpām un ārā – vai tas tiešām strādā?
Transitions® ir fotohromās briļļu lēcas, kuru molekulas reaģē uz gaismu. Telpās tās ir dzidras, bet ārā automātiski kļūst tumšākas, savukārt, atgriežoties telpās, atkal kļūst dzidras.
Jaunākās paaudzes Transitions® GEN S™ lēcas bloķē 100% UVA un UVB starojuma. Ražotāja laboratorijas testos pelēkās GEN S™ lēcas noteiktos apstākļos sasniedz 3. saulesbriļļu kategorijas tumšumu aptuveni 25 sekundēs un atkal kļūst dzidras mazāk nekā divās minūtēs. Faktiskais reakcijas ātrums var atšķirties atkarībā no temperatūras, lēcas materiāla, izvēlētās krāsas un citiem apstākļiem.
Praksē galvenā priekšrocība ir vienkārša – nav ikreiz jāmaina korekcijas brilles pret saulesbrillēm, mainoties videi.
6. Kāpēc Eyezen™ un Transitions® kombinācija jaunietim ir īpaši veiksmīga?
Tāpēc, ka katra tehnoloģija risina savu uzdevumu. Eyezen™ rūpējas par optisko komfortu un palīdz samazināt slodzi, strādājot tuvumā. Transitions® reaģē uz apkārtējās gaismas intensitāti, kļūst tumšākas ārā un nodrošina pilnvērtīgu UVA un UVB aizsardzību.
Apvienojot abas tehnoloģijas vienās lēcās, tiek iegūtas brilles, kas nav paredzētas tikai vienai konkrētai aktivitātei. Tās pielāgojas gan tam, kur skatāmies, gan tam, kādā apgaismojumā atrodamies.
Jaunieša ikdienā tā ir ļoti praktiska kombinācija: viena briļļu pāra ietvaros tiek apvienota redzes korekcija, papildu atbalsts darbam tuvumā un automātiska pielāgošanās gaismai.
7. Vai brilles šodien vispār būtu jāizvēlas tikai pēc dioptrijām?
Ar recepti sākas briļļu lēcu izvēle, taču ar to tai nevajadzētu beigties. Diviem jauniešiem ar vienādu korekciju var būt pilnīgi atšķirīga ikdiena un līdz ar to arī atšķirīgas prasības pret brillēm. Tāpēc, izvēloties lēcas, svarīgi novērtēt ne tikai redzes asumu, bet arī darba attālumu, slodzi tuvumā, laiku, ko acis pavada intensīvā fokusēšanā, un apgaismojuma apstākļus, kuros brilles tiek lietotas.
Tieši šeit mūsdienu briļļu lēcas ļauj pāriet no vienkāršas redzes korekcijas uz individuāli piemērotu redzes risinājumu.
Fielmann optikās iespējams veikt redzes pārbaudi un kopā ar speciālistu izvēlēties briļļu lēcas atbilstoši jaunieša redzei un ikdienas vajadzībām. Ja svarīgs ir gan komforts intensīva darba laikā tuvumā, gan ērta pielāgošanās mainīgam apgaismojumam, jautājiet Fielmann speciālistiem par Eyezen™ briļļu lēcām ar Transitions® tehnoloģiju – diviem risinājumiem vienā briļļu pārī.