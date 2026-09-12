"Liktenis lēma citādi" - Edija Pipara ģimeni skāris traģisks zaudējums
Smaga traģēdija notikusi labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" vadītāja Edija Pipara ģimenē. Tā arī nesagaidot sava pirmdzimtā nākšanu pasaulē, 43 gadu vecumā mūžībā devies Edija brālis Sandis.
"Viņš bija dēls, brālis, vīrs un topošais tēvs. Viņš ar nepacietību gaidīja sava pirmdzimtā nākšanu pasaulē… Diemžēl liktenis lēma citādi, un savu bērniņu viņš nesagaidīja," sēru ziņu pavēstījis Pipars.
Sandis Mežvietis bija Edija vecākais brālis un cieta smagā negadījumā. Viņam bija smaga galvas trauma un smadzeņu tūska, un Sandis reanimācijā bija cīnījās par savu dzīvību. Kamēr brālis bija mākslīgajā komā un tika mākslīgi elpināts, ģimenei atlika turēties tikai pie cerības. Edijs tuvinieku vārdā no sirds lūdza savus domubiedrus un sekotājus aizlūgt par Sandi vai vismaz domās būt kopā.
"Mēs kā ģimene esam gatavi darīt visu, absolūti visu, kas ir mūsu spēkos, lai viņam palīdzētu. Taču ir brīži dzīvē, kad mēs saprotam, cik ļoti maz ir mūsu pašu spēkos. Ir lietas, kuras var uzticēt tikai Dievam. Tāpēc es šoreiz lūdzu no jums pavisam vienkāršu, bet mums neizmērojami svarīgu lietu. Ja Tu tici Dievam - lūdzu, aizlūdz par manu brāli Sandi. Un tiem, kuri netic Dievam - vienkārši, lūdzu, domās esi kopā ar mums. Nosūti viņam savu labo domu, savu spēku, savu cerību. Šobrīd mēs dzīvojam gaidīšanas laikā. Stundas šķiet bezgalīgas, bet mēs turamies pie vienas lietas - cerības. Mēs ticam, ka arī šajā brīdī ir spēks, kas ir lielāks par mūsu bailēm. Lūdzu, šovakar atcerieties viņu savās lūgšanās un domās," vēl pirms dažām dienām aicināja Edijs.
Diemžēl cerības nepiepildījās un piektdien, 11. septembrī, Sandis savu cīņu zaudēja.
"Viņa dzīve bija pārāk īsa, bet viņa vieta mūsu sirdīs paliks uz mūžu. Lai arī viņa vairs nav mums līdzās, viņš vienmēr būs daļa no mūsu ģimenes, mūsu atmiņām un mūsu mīlestības," ģimenes vārdā raksta viņa brālis.
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Sanda Mežvieta izvadīšana notiks 20. septembrī plkst. 13.00 Liepas pagastā, Liepas kapu kapličā, pēc tam viņš tiks apbedīts Liepas kapos.
Edijs Pipars saka paldies ikvienam, kurš šajā smagajā laikā ir kopā ar viņa ģimeni ar savu klātbūtni, vārdiem un atbalstu.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Edija Pipara tuviniekiem, no brāļa Sanda atvadoties.