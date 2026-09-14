Daži medicīniskie izmeklējumi Latvijā ir bez maksas. Kā tiem pieteikties?
Foto: Kaspars Krafts/LETA
Ilustratīvs attēls.
Esi vesels

Daži medicīniskie izmeklējumi Latvijā ir bez maksas. Kā tiem pieteikties?

Veselības nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Ikvienam pieaugušajam noteiktos vecumos ieteicams veikt profilaktiskās veselības pārbaudes, lai pārliecinātos un gūtu sirdsmieru par to, ka ar veselību viss ir kārtībā, vai savlaicīgi pamanītu nelabvēlīgas izmaiņas.

Šīs valsts apmaksātās pārbaudes pieejamas visiem, kuri vēlas pārbaudīties profilaktiski, un tiek sniegtas ārpus kopējās pieraksta rindas. Kas šīs ir par pārbaudēm un, kā pieteikties to veikšanai?

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir apkopojis informāciju par visām valsts apmaksātajām profilaktiskajām pārbaudēm, kuras ir pieejamas Latvijas iedzīvotājiem.

Nākamā lapa: Profilakse

Tēmas

NVDLatvijaNacionālais veselības dienests

Citi šobrīd lasa