Ne visu bērnam svarīgo var ielikt skolas somā
Augusta beigās man prātā bija tikai gatavošanās skolai – Elīzas pirmajam 1. septembrim! Soma ir, burtnīcas ir, zīmuļi, pildspalvas un penālis – viss ir sarūpēts. Vēl tikai meita jāpieradina pie domas, ka vasara ir beigusies un no rītiem vairs nevarēs gulēt līdz deviņiem. Bet – vai mana septiņgadniece ir gatava rudenim?
Lai cik grūti man pašai tam noticēt, bet vasara jau atkāpjas, un priekšā ir tumšāki un vēsāki rīti, mazāk saules un... aukstā sezona. Nu jau Elīza sākusi skolas gaitas, viņai apkārt ir daudz citu bērnu, ir jauni iespaidi un arī pavisam cits dienas ritms. Bet vai meitas organisms ir gatavs tām pārmaiņām, ko nes rudens? Es domāju – jā. Vasara taču bija saulaina, Elīza daudz laika pavadīja ārā, spēlējās un peldējās, tāpēc domāju, ka saules enerģijas un D vitamīna viņai noteikti netrūkst. Jautājums tikai, cik ilgi organisms spēs saglabāt vasarā iegūto D vitamīnu? To uzdevu mūsu ģimenes ārstei, un viņa ieteica pārbaudīt D vitamīna līmeni asinīs.
Biju pārliecināta, ka meitai analīzes būs labas, taču, kad saņēmu rezultātu, biju nepatīkami pārsteigta – D vitamīna līmenis bija zems! Kā tā?! Es tiešām domāju, ka pēc vasaras ar D vitamīnu viss būs kārtībā.
Ģimenes ārste man izskaidroja, ko līdz tam kaut kā biju palaidusi garām: Latvijā vasaras beigās, bet jo īpaši tumšajā gada periodā, saules starojums vairs nenodrošina pietiekamu D vitamīna veidošanos ādā. Turklāt septembrī, kad bērns sāk iet skolā, viņa ikdiena mainās gandrīz pilnībā: ir agrāki rīti, garākas dienas, daudz jaunu kontaktu, mazāk laika ārā, arvien vairāk laika telpās. Un bērnam ar to visu vēl jāiemācās tikt galā.
Pēc sarunas ar ārsti uz D vitamīnu sāku skatīties citādi. Nevis kā uz kaut ko, par ko jāatceras tikai ziemā, kad ārā jau ir tumšs četros pēcpusdienā, bet kā uz vienu no lietām, par ko vērts padomāt jau rudens sākumā. D vitamīns zīdaiņiem un bērniem īpaši nepieciešams kaulu normālai augšanai un attīstībai, zobu un muskuļu veselībai, tas palīdz uzturēt kalcija līmeni asinīs, veicina normālu imūnsistēmas darbību un ir nepieciešams šūnu dalīšanās procesā.
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Protams, es negribēju pati uz savu galvu izvēlēties ne produktu, ne devu. Ja analīzes parāda un rezultātos pat pasvītrots, ka D vitamīna ir par maz – Elīzai uzrādīja tikai 11 ng/ml –, man šķiet tikai loģiski to pārrunāt ar ārstu. Arī ģimenes ārste uzsvēra, ka D vitamīna papildu lietošana bērnam jāizvērtē individuāli – nepieciešamais daudzums katram bērnam var būt atšķirīgs. Izvērtējot analīžu rezultātus, to var noteikt tikai ģimenes ārsts vai pediatrs.
Mums ģimenes ārste ieteica bērniem paredzēto D3 produktu – LYL sunD3 KID 1000 SV. Tas ir izsmidzināms, augstas absorbcijas D3 vitamīns uz eļļas bāzes ar dabisku zemeņu garšu. Ja jums ir bērns, jūs droši vien zināt, cik svarīgs dažkārt ir tieši tāds “sīkums” kā garša. Tas, kas pieaugušajam šķiet pilnīgi nebūtisks, bērnam var būt izšķirošs – to pieņemt un lietot vai ne.
LYL sunD3 KID 1000 SV ir drošs, paredzēts zīdaiņiem no dzimšanas un bērniem optimāla D vitamīna līmeņa asinīs uzturēšanai un deficīta mazināšanai. Tas ir viegli un ērti dozējams. Ražotājs norāda, ka produkts ātri paaugstina kopējo D vitamīna līmeni asinīs un garantē ilgstošu kopējā D vitamīna līmeņa noturību un drošu šī produkta lietošanu.
Kad aptiekā prasīju farmaceitei pēc šī produkta, man par prieku viņa pastāstīja, ka LYL sunD3 KID 1000 SVnav pievienots cukurs, saldinātāji un krāsvielas. Turklāt tam ir piešķirts The Good Pill Co™ sertifikāts, kas apstiprina, ka produkta sastāvs ir neatkarīgi pārbaudīts un garantē uz iepakojuma norādītās devas atbilstību, kvalitāti un drošību. Piedevām es pati par to varu pārliecināties, noskenējot QR kodu, kas ir uz iepakojuma.
Pērkot LYL sunD3 KID 1000 SV, nopriecājos, ka ar vienu iepakojumu meitai D vitamīna pietiks veseliem 4 mēnešiem, jo lietosim 2 pūtienus dienā. Ātri parēķināju, ka sanāk aptuveni 3 EUR mēnesī. Tas taču ir izdevīgi!
Šī pieredze ar Elīzas analīžu rādītājiem un saruna ar ģimenes ārsti lika man saprast, ka D vitamīns ir vienkārši jāiekļauj bērna ikdienas rutīnā, nemēģinot sevi mānīt, ka bija taču saulaina vasara…
Šodien mums tas ir tikai mazs ikdienas rituāls, bet man tas nozīmē ļoti daudz. Jo, kamēr mana Elīza izdzīvo savu pirmo skolas rudeni, iepazīst jaunu pasauli un kļūst arvien patstāvīgāka, mana sirds ir mierīga – esmu izdarījusi vienu mazu lietu, lai parūpētos par viņas veselību.
Tieši šoruden es sapratu arī to, ka bērna sagatavošana skolai nav tikai par to, kas nonāk mugursomā, jo ne visu svarīgo bērnam tajā var ielikt. Skolas somā nevar ielikt saulainās vasaras dienas, mājas sajūtu un mammas apskāvienu, taču bērnam var dot pašu svarīgāko – savu mīlestību, rūpes, veidojot mazus ikdienas ieradumus, kas palīdz augt veselam un stipram.
Lai mūsu bērni priecīgi dodas pretī jaunām zināšanām, drosmīgi iepazīst pasauli un aug enerģiski un dzīvespriecīgi!
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