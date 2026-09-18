Sirds pateiks "paldies": ārsts nosauc piecus produktus, kurus vērts ēst biežāk
Ārste Nisa Aslama nosaukusi piecus sarkanas un violetas krāsas produktus, kurus vērts iekļaut uzturā jau šodien.
Sarkanās vīnogas
Pēc ārstes teiktā, atšķirībā no parastajām galda vīnogām jaunajām sarkanajām Boombites vīnogām ir piesātināti sarkans mīkstums un izteikta sarkanvioleta krāsa no mizas līdz pat ogas vidum. Tas nozīmē, ka antociānu pigmenti ir visā ogā.
Patiesībā tajās ir sešas reizes vairāk antociānu nekā tradicionālajās galda vīnogās ar tumšu mizu, raksta "The Daily Mirror." Sarkanās vīnogas satur arī polifenolus un resveratrolu – savienojumus, kas sastopami arī vairākos citos augos.
Pētījumi liecina, ka ar polifenoliem bagāts uzturs potenciāli var samazināt sirds un asinsvadu slimību attīstības risku par 46 %, savukārt resveratrols ir pazīstams ar savām antioksidanta un pretiekaisuma īpašībām.
Šīs vīnogas ir gardas gan svaigas, gan saldētas kā atsvaidzinoša uzkoda, kā arī pievienotas smūtijiem.
Mellenes
Mellenēm raksturīgo zili violeto krāsu piešķir antociāni, kas veido līdz pat 60 % no šajās ogās esošajiem polifenoliem. Mellenes lieliski var pievienot auzu pārslu putrai vai jogurtam.
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Sarkanie sīpoli
Sarkanie sīpoli satur antociānus – īpaši daudz to ir sausajā ārējā mizā. Tos var sasmalcināt un pievienot mērcēm vai svaigā veidā salātiem. Sarkanie sīpoli satur arī kvercetīnu, kas, kā liecina pētījumi, var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu.
Kazenes
Kazeņu sezona jau ir sākusies, tāpēc šis ir īstais laiks baudīt šīs tumšās ogas. Tās lieliski iederas salātos, taču tikpat labi tās var ēst arī vienas pašas. Piesātināto tumšo krāsu kazenēm piešķir antociāni.
Pētījumi liecina, ka šie savienojumi var labvēlīgi ietekmēt metabolisko sindromu. Tā dēvē vairāku veselības traucējumu kopumu, kas ietver paaugstinātu asinsspiedienu, paaugstinātu cukura līmeni asinīs, pārmērīgu taukaudu uzkrāšanos vidukļa apvidū un holesterīna līmeņa izmaiņas, skaidro ārste.
Sarkanie galviņkāposti
Iespējams, tas šķiet pavisam ikdienišķs produkts, ko bieži pasniedz kopā ar ceptu gaļu, taču sarkanie galviņkāposti satur iespaidīgu daudzveidību – 36 dažādus antociānu veidus.
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Tādēļ tie potenciāli var būt vērtīgi sirds veselībai. Turklāt sarkanie galviņkāposti satur C vitamīnu un daudz šķiedrvielu, kas palīdz uzturēt veselīgu gremošanas sistēmas darbību.