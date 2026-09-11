Ciroze nesākas vienā dienā. Kā laikus pamanīt aknu bojājumu, skaidro ārste Sniedze Laivacuma
Nogurums un izmaiņas asinsanalīzēs var liecināt par aknu veselības problēmām. Ārste stāsta, kad nepieciešamas pārbaudes un kādi simptomi nedrīkst tikt ignorēti.
Aknas ir viens no noslogotākajiem orgāniem cilvēka ķermenī – īsts bioķīmisks centrs, kas nepārtraukti uztur organisma iekšējo līdzsvaru jeb homeostāzi. Mūsdienu dzīvesveids – pārstrādāta pārtika, alkohols, medikamenti un uztura bagātinātāji, stress un mazkustīgums – tām uzliek papildu slodzi. Problēma ir tā, ka aknu darbības traucējumi ilgi var noritēt nemanāmi – bez sāpēm un bez skaidriem signāliem. Kā zināt, kad aknas darbojas optimāli, bet kad strādā virsstundas?
Konsultē infektoloģe, hepatoloģe, medicīnas zinātņu doktore Sniedze Laivacuma.
Sāpes nav uzticams rādītājs
Aknas strādā klusi – tās filtrē asinis, neitralizē toksīnus, regulē hormonu līdzsvaru, piedalās gremošanā un uzkrāj enerģiju brīžiem, kad tā visvairāk nepieciešama. Arī aknu slimības bieži noris klusi, jo aknās nav sāpju receptoru. Tas nozīmē, ka pat būtiski bojājumi var neizraisīt sāpes. Līdz ar to rodas maldīgs priekšstats – ja nesāp, viss ir kārtībā.
Sāpju receptori atrodas nevis aknu parenhīmā, bet gan aknu kapsulā – apvalkā, kas aptver orgānu. Ja aknas palielinās, piemēram, taukainās aknu slimības gadījumā (šūnas uzkrāj taukus un kļūst apjomīgākas, tāpēc to kopējais tilpums pieaug), tas var izstiept kapsulu un radīt spiedošu sajūtu vai diskomfortu labajā paribē. Tomēr tās parasti nav asas sāpes, drīzāk smaguma vai pilnuma sajūta.
Pirmo signālu nav
Patiesībā specifisku pirmo signālu parasti nav. Lielākā daļa hronisku aknu slimību, piemēram, taukainā aknu slimība, B vai C hepatīts, ilgu laiku noris bez jebkādām sūdzībām. Cilvēks jūtas labi, tāpēc pie ārsta nevēršas, un izmaiņas bieži tiek atklātas nejauši, veicot gadskārtējās asins analīzes vai ultrasonogrāfiju.
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Simptomi visbiežāk parādās tikai tad, kad aknu bojājums jau ir progresējis. Cirozes gadījumā, kas ir hronisku aknu slimību gala stadija, attīstās izteiktas klīniskas pazīmes – dzelte (ādas un acu dzeltenums), izteikta ādas nieze, šķidruma uzkrāšanās vēdera dobumā (ascīts), ko redz kā vēdera apjoma palielināšanos, kāju tūska. Var rasties arī asinsizplūdumi, jo tiek traucēta asins recēšanas faktoru sintēze. Attīstās tā sauktā portālā hipertensija – paaugstināts spiediens vēdera dobuma asinsvados. Tajā brīdī slimība jau ir smaga, un ārstēšanas iespējas ir būtiski ierobežotas.
Vismaz reizi gadā
Aknu veselības izvērtēšana sākas ar asins analīzēm. Standarta rādītāji, kas atspoguļo aknu šūnu bojājumu, ir ALAT (alanīnaminotransferāze) un ASAT (aspartātaminotransferāze). Ja aknu šūnas ir bojātas, tie paaugstinās.
Papildus vērtē arī žults vielmaiņas rādītājus – bilirubīnu, sārmaino fosfatāzi (SF) un GGT (gamma-glutamiltransferāzi). Šie rādītāji palīdz noteikt, vai nav traucēta žults attece vai citi ar aknām un žultsceļiem saistīti procesi.
Ja analīzēs konstatē novirzes, ārsts var nozīmēt papildu izmeklējumus, piemēram, aknu ultrasonogrāfiju (USG), vīrusu hepatītu marķierus vai citus specifiskus testus.
Paaugstināti aknu enzīmi ne vienmēr nozīmē nopietnu slimību, svarīgs ir paaugstinājuma apmērs un dinamika. Ja rādītāji pārsniedz normu minimāli – par vienu, divām vai dažām vienībām –, tas vēl neliecina par būtisku patoloģiju. Savukārt, ja enzīmu līmenis ir desmitiem vai simtiem reižu virs normas, situācija ir nopietna un nepieciešama steidzama izvērtēšana.
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Izšķirīga nozīme ir arī tendencei – vienreizējs neliels paaugstinājums, piemēram, pēc ilgstošākas alkohola lietošanas, intensīvas fiziskas slodzes vai noteiktu medikamentu lietošanas, var būt pārejošs. Ir cilvēki, kuru aknas uz ārējiem faktoriem reaģē jutīgāk, enzīmu līmenis īslaicīgi paaugstinās un pēc tam normalizējas bez sekām. Tāpēc vienu analīzes rezultātu nevajadzētu interpretēt izolēti – rādītāji jāvērtē dinamikā, proti, vai paaugstinājums saglabājas, pieaug, samazinās vai normalizējas. Ja novirzes saglabājas ilgstoši, tad gan nepieciešams meklēt cēloni – taukaino aknu slimību, vīrusu hepatītu, medikamentu ietekmi, autoimūnus procesus vai citus faktorus.