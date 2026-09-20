8 produkti ar probiotikām, kas ir vērtīgāki par jebkurām kapsulām
Daži ikdienā ierasti produkti ir probiotiku avots un palīdz uzturēt zarnu veselību. Uztura speciālisti īpaši iesaka pievērst uzmanību fermentētiem produktiem.
Pēc speciālistu teiktā, lietojot tos pietiekamā daudzumā, tie var labvēlīgi ietekmēt veselību, jo palīdz uzturēt zarnu mikrobiotas līdzsvaru, veicina gremošanu un uzturvielu uzsūkšanos, raksta "Martha Stewart". Lai gan probiotikas ir pieejamas arī uztura bagātinātāju veidā, uztura speciālisti iesaka tās galvenokārt uzņemt ar pārtiku.
Kādi produkti satur probiotikas
1. Jogurts
Jogurts tiek uzskatīts par vienu no pazīstamākajiem probiotiku avotiem. Īpaši uzturvielām bagāts variants ir grieķu jogurts – tas satur olbaltumvielas, kalciju, fosforu, cinku un B grupas vitamīnus. Izvēloties produktu, ieteicams pievērst uzmanību tam, vai tā sastāvā ir dzīvas baktēriju kultūras.
2. Kefīrs
Kefīrs satur daudzveidīgāku mikroorganismu kopumu nekā jogurts. Tā pagatavošanas procesā piedalās pienskābes baktērijas un kefīra kultūras. Pateicoties tam, šis dzēriens kļūst par dažādu dzīvo mikroorganismu avotu.
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3. Kimči
Korejiešu ēdiens no fermentētiem dārzeņiem, visbiežāk kāpostiem, arī ir bagātīgs pienskābes baktēriju avots.
4. Skābēti kāposti
Skābēti kāposti apvieno šķiedrvielas un mikroorganismus, kas rodas fermentācijas procesā. Tomēr speciālisti pievērš uzmanību tam, ka ne visi skābētie kāposti obligāti satur dzīvas kultūras pietiekamā daudzumā, lai produktu varētu oficiāli uzskatīt par probiotiku avotu. Tāpēc, lai saglabātu labvēlīgos mikroorganismus, labāk izvēlēties nepasterizētus produktus.
5. Miso
Miso ir tradicionāla japāņu fermentēta pasta, kas tiek gatavota no sojas pupiņām. Ja mērķis ir uzņemt tieši dzīvās kultūras, speciālisti iesaka izvēlēties nepasterizētu miso, jo termiskā apstrāde var iznīcināt mikroorganismus.
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6. Tempe
Vēl viens fermentēts produkts no sojas pupiņām ir tempe. Tam ir blīva struktūra, un to var izmantot kā augu izcelsmes olbaltumvielu avotu. Papildus uzturvērtībai fermentācijas process veicina dažādu mikroorganismu veidošanos produktā.
7. Kombuča
Tējas sēne jeb kombuča ir fermentēts dzēriens, kas satur baktēriju un rauga kultūras. Mikroorganismu daudzums un sastāvs dažādos kombučas veidos var būtiski atšķirties. Tāpēc ne katrs dzēriens obligāti satur vienādu probiotiku daudzumu.
8. Daži siera veidi
Dzīvi mikroorganismi var saglabāties dažos sieros, kas ir nogatavināti bez turpmākas termiskas apstrādes.
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Starp šādiem produktiem speciālisti min Šveices sieru, provoloni, goudas sieru, čedaru, edamu, grjēru un dažus biezpiena veidus.
Kas ir labāk – produkti vai probiotiku uztura bagātinātāji
Pēc uztura speciālistu teiktā, ja nav konkrētu medicīnisku indikāciju, priekšroka būtu dodama pārtikas produktiem. Atšķirībā no kapsulām un pulveriem fermentēti produkti organismu nodrošina ne tikai ar mikroorganismiem, bet arī ar citām vērtīgām uzturvielām.
Cik bieži vajadzētu ēst šādus produktus
Nav noteiktas vienotas normas, cik daudz probiotiku būtu jāuzņem ar pārtiku. Uztura speciālisti iesaka šādus produktus regulāri iekļaut ikdienas uzturā.
Piemēram, par probiotisko kultūru avotu var kļūt jogurta porcija vai neliels daudzums kimči dienas laikā. Vienlaikus speciālisti uzsver, ka zarnu veselības uzturēšanai īpaši svarīga ir tieši regulāra šo produktu lietošana.