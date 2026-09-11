Soļu skaits samazina priekšlaicīgas nāves risku, bet ir būtiska nianse
Saskaņā ar jaunu pētījumu datiem, priekšlaicīgas nāves riska samazināšanu ietekmē ne tikai dienā veikto soļu skaits.
Bet... arī iešanas ātrums. Gan soļu skaits, gan iešanas temps ietekmē mirstību visu iemeslu dēļ un nāves risku no sirds un asinsvadu slimībām, liecina jauns pētījums, kas publicēts žurnālā "British Journal of Sports Medicine". Tas nozīmē, ka dažādas ikdienā veikto soļu skaita un iešanas ātruma kombinācijas var būt saistītas ar mazāku priekšlaicīgas nāves risku.
"Šie rezultāti ļauj piedāvāt elastīgas stratēģijas mirstības riska samazināšanai, balstoties uz veikto soļu skaitu, īpaši vidēja un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem ir grūti palielināt gan ikdienas soļu skaitu, gan iešanas intensitāti," norādīja pētnieki, uzsverot, ka lielākajā daļā iepriekšējo pētījumu netika analizēta saistība starp dažādām ikdienas soļu skaita un iešanas tempa kombinācijām un nāves risku.
Zinātnieki analizēja vidēja vecuma dalībnieku fitnesa izsekotāju datus no "UK Biobank". Dalībnieki ierīces nēsāja septiņas dienas laika posmā no 2013. līdz 2015. gadam.
Pēc 64 743 dalībnieku vecumā no 40 līdz 69 gadiem valkājamo ierīču datu analīzes pētnieki secināja, ka vislielākais priekšlaicīgas nāves riska samazinājums novērots cilvēkiem, kuri dienā veica no 7500 līdz 10 000 soļu neatkarīgi no iešanas ātruma.
Turklāt arī ātrāks iešanas temps vismaz 30 minūtes dienā (aptuveni 90 soļi minūtē) bija saistīts ar zemāku nāves risku visu iemeslu dēļ neatkarīgi no kopējā dienā veikto soļu skaita.
"Neatkarīgi no kopējā dienā veikto soļu skaita lielāka soļu veikšanas intensitātes saglabāšana varētu būt daudzsološa pieeja priekšlaicīgas mirstības novēršanai," teikts pētījumā.
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Cilvēkiem ar mazkustīgu dzīvesveidu, kuri dienā veic mazāk nekā 5000 soļu, "iešanas tempa palielināšana var būtiski samazināt nāves risku visu iemeslu dēļ un no sirds un asinsvadu slimībām", norāda pētnieki. Savukārt tie, kuri dod priekšroku lēnākai pastaigai, var gūt labumu, vienkārši palielinot kopējo dienā veikto soļu skaitu.