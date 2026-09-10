Kas notiek ar tavu sirdi, ja graudaino biezpienu ēd katru dienu?
Graudainais biezpiens ir iecienīts olbaltumvielu avots, īpaši veselīga uztura cienītājiem, taču ne visi veikalā nopērkamie produkti ir vienlīdz draudzīgi sirds veselībai. Uztura speciālistes skaidro, kam pievērst uzmanību, izvēloties graudaino biezpienu, un kā to vislabāk iekļaut ikdienas uzturā.
Graudaino biezpienu var ēst vienu pašu, pievienot omletei, pankūku mīklai, smēriņiem vai makaronu mērcēm. Tas palielina olbaltumvielu daudzumu maltītē un palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu.
Kā vēsta Parade, uztura speciāliste Megija Mihalčika uzsver, ka graudainais biezpiens var būt pilnvērtīga sabalansēta uztura sastāvdaļa. Tas satur kvalitatīvas olbaltumvielas, kalciju, kāliju, fosforu un B12 vitamīnu.
Tomēr dažādu ražotāju produktu sastāvs var ievērojami atšķirties – atsevišķos graudainā biezpiena veidos var būt samērā daudz nātrija un piesātināto tauku, kuru pārmērīga uzņemšana sirds veselībai nav vēlama.
Tāpēc, izvēloties graudaino biezpienu, ir vērts izlasīt marķējumu, nevis paļauties tikai uz produkta veselīgo reputāciju. Uztura speciāliste Sāra Mormena norāda, ka tajā atrodamas gan sirds veselībai vērtīgas uzturvielas, gan tādas, kuru daudzumam uzturā būtu jāseko līdzi. Savukārt uztura speciāliste Tara Spisaka iesaka pievērst uzmanību arī porcijas lielumam, lai ar vienu produktu neuzņemtu pārāk daudz sāls un tauku.
Var aizstāt treknākus produktus
Graudainais biezpiens var kļūt par sirdij draudzīgāku izvēli, ja ar to aizstāj produktus, kuros ir vairāk piesātināto tauku, sāls vai rafinētu ogļhidrātu. Piemēram, atkarībā no izvēlētā produkta tajā var būt mazāk piesātināto tauku nekā skābajā krējumā, majonēzē vai dažos treknākos sieros.
Pat ja treknāku produktu aizstāj tikai daļēji, iespējams samazināt kopējo tauku daudzumu ēdienā. Graudaino biezpienu var izmantot smēriņos, mērcēs vai lazanjā. To sablendējot, piemēram, ar tomātu mērci, var iegūt krēmīgu un olbaltumvielām bagātāku makaronu mērci.
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Tomēr viss atkarīgs no konkrētā produkta. Trekns un bagātīgi sālīts graudainais biezpiens ne vienmēr būs labāka izvēle par citu piena produktu.
Liesāku vai treknāku?
Gan olbaltumvielas, gan tauki palīdz nodrošināt sāta sajūtu, taču liels piesātināto tauku daudzums uzturā nav vēlams sirds un asinsvadu veselībai. Cilvēkiem, kuriem jau ir sirds un asinsvadu slimības, paaugstināts to risks vai augsts holesterīna līmenis, Mihalčika iesaka izvēlēties liesāku graudaino biezpienu.
Tādējādi iespējams uzņemt olbaltumvielas, kalciju un citas vērtīgas uzturvielas, vienlaikus samazinot piesātināto tauku daudzumu.
Graudainais biezpiens ir labs olbaltumvielu avots, taču pašas olbaltumvielas nav tieša aizsardzība pret sirds slimībām. To priekšrocība ir cita –
olbaltumvielām bagāts ēdiens palīdz veidot sātīgāku un sabalansētāku maltīti un dažkārt ļauj aizstāt uzturvērtības ziņā mazāk piemērotus produktus.
Īpaša uzmanība jāpievērš sāls daudzumam
Viens no galvenajiem aspektiem, kam uztura speciālistes iesaka pievērst uzmanību, ir nātrija daudzums. Atkarībā no ražotāja vienā graudainā biezpiena porcijā tā var būt samērā daudz.
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Spisaka norāda, ka liels nātrija daudzums uzturā dažiem cilvēkiem var veicināt asinsspiediena paaugstināšanos.
Īpaši svarīgi to ņemt vērā cilvēkiem, kuriem jau ir paaugstināts asinsspiediens vai citas sirds un asinsvadu veselības problēmas.
Tas gan nenozīmē, ka nātrija dēļ no graudainā biezpiena būtu pilnībā jāatsakās. Svarīgāk ir vērtēt kopējo dienas laikā uzņemto sāls daudzumu.
Ja graudaino biezpienu ēd kopā ar kūpinātu zivi, šķiņķi, sālītiem riekstiem vai citiem produktiem ar lielu sāls daudzumu, kopējais nātrija patēriņš var strauji pieaugt. Tāpēc labāk to kombinēt ar svaigiem dārzeņiem, ogām, augļiem un citiem nesālītiem produktiem.
Ko par sāli un piena produktiem saka sirds veselības speciālisti?
Arī Amerikas Sirds asociācija iesaka pieaugušajiem dot priekšroku piena produktiem ar zemu tauku saturu, tostarp liesākam graudainajam biezpienam. Asociācija norāda, ka pārmērīga piesātināto tauku uzņemšana var paaugstināt ZBL jeb tā dēvētā sliktā holesterīna līmeni asinīs un līdz ar to palielināt sirds slimību un insulta risku.
Svarīgs ir arī sāls daudzums. Kardiologi iesaka dienā uzņemt ne vairāk kā 2300 mg nātrija, bet lielākajai daļai pieaugušo par optimālu mērķi uzskata ne vairāk kā 1500 mg dienā. Pārmērīgs nātrija daudzums var paaugstināt asinsspiedienu, tādēļ asociācija iesaka salīdzināt produktu marķējumus un, ja iespējams, izvēlēties variantus ar mazāku nātrija daudzumu.
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Kālijs un kalcijs – vērtīgas uzturvielas
Graudainajā biezpienā ir arī kālijs un kalcijs. Kālijs organismā piedalās procesos, kas saistīti ar normāla asinsspiediena uzturēšanu, tomēr graudaino biezpienu nevajadzētu uzskatīt par galveno šīs minerālvielas avotu.
Savukārt kalcijs ir nepieciešams ne tikai kaulu veselībai – tas piedalās arī muskuļu darbībā un citos svarīgos organisma procesos.
Uz graudainā biezpiena iepakojuma var būt norādīts arī holesterīna daudzums. Uztura speciālistes skaidro, ka svarīgāk par koncentrēšanos uz vienu atsevišķu rādītāju ir vērtēt produktu kopumā – tā tauku, piesātināto tauku, nātrija un olbaltumvielu daudzumu.
Ar ko vislabāk ēst graudaino biezpienu?
Uztura speciālistes ir vienisprātis – graudainais biezpiens var būt daļa no sirdij draudzīga uztura, ja tiek izvēlēts piemērots produkts un ievērots saprātīgs porcijas lielums.
Brokastīs vai uzkodā to var kombinēt ar tomātiem, ogām, valriekstiem, čia sēklām vai kanēli. Vēl viena iespēja ir graudainais biezpiens ar augļiem un pilngraudu maizes grauzdiņš ar avokado – šāda maltīte nodrošinās olbaltumvielas, šķiedrvielas un nepiesātinātos taukus. Graudainais biezpiens var aizstāt arī daļu rikotas lazanjā vai treknākas sastāvdaļas citos ēdienos.