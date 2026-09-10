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Mediķi atklāj skarbo patiesību: ir septiņas pazīmes, kas liecina, ka sākat novecot
Lielākā daļa no mums kādā dzīves posmā ir ilgojušies pēc laikiem, kad sejā vēl nebija grumbu, bet pāris glāzes vīna nākamajā dienā neizraisīja mokošas paģiras. Novecošana, protams, ir privilēģija, kas sniedz dzīves gudrību un pieredzi, taču, pārejot nākamajā dzīves posmā, mainās arī mūsu ķermenis.
Pēc ārstu teiktā, ir svarīgi atšķirt pārmaiņas, kas saistītas ar dabisku novecošanu, no simptomiem, kuriem būtu jāpievērš uzmanība. Tas ir īpaši būtiski Latvijā, jo sirds un asinsvadu slimības joprojām ir viens no lielākajiem veselības apdraudējumiem.
Britu ģimenes ārsts Dr. Babaks Ašrafi izdevumam "Metro" skaidro, ka pirmās novecošanas pazīmes var būt visai nemanāmas un tās ir viegli nepamanīt. Lai gan jaunībai raksturīgā enerģijas un spēka mazināšanās var nebūt iepriecinoša, daudzas pārmaiņas organismā ir pilnīgi dabiskas. Vienlaikus nevajadzētu visus simptomus automātiski norakstīt uz vecumu.