Šķietami nekaitīgs simptoms divu bērnu mātei izrādās smagas slimības vēstnesis
Aizliktas ausis pēc lidojuma reti rada pamatu nopietnām bažām. Tomēr 22 gadus vecai divu bērnu māmiņai šis šķietami nekaitīgais diskomforts kļuva par pirmo nopietnas slimības pazīmi.
Kalifornijas iedzīvotāja Aida Bērkinsa 2025. gada maijā lidoja uz Čikāgu, vēsta "People". Pēc nolaišanās viņa pamanīja, ka ierastā ausu aizlikuma sajūta nepāriet. Arī pēc atgriešanās mājās problēma nepazuda, un drīz vien parādījās citi satraucoši simptomi.
"Man kaklā parādījās asinis, kas pa degunu iztecēja tikai tad, kad noliecos uz priekšu," stāstīja 22 gadus vecā Bērkinsa. "Mana dzirde kļuva arvien sliktāka. Pēc tam sāku aizvien vairāk nogurt un zaudēt svaru."
Sākumā ārsti uzskatīja, ka viņas pašsajūta saistīta ar augstuma slimību, taču galu galā nosūtīja sievieti pie otolaringologa jeb ausu, kakla un deguna ārsta.
Gaidot vizīti pie speciālista, Bērkinsas dzirde pasliktinājās vēl vairāk. "Viss skanēja tik apslāpēti, un man ausīs bija nepārtraukta zvanīšana, kas nepārgāja," viņa atcerējās.
Pēc vairākiem mēnešiem Bērkinsa beidzot nokļuva pie speciālista. Izmeklēšanas laikā ārsts atklāja veidojumu un konstatēja, ka sievietei ir iekaisusi aizdegunes mandele.
"Ārsts man teica, ka neko tādu iepriekš nav redzējis. Viņš nevarēja droši apgalvot, ka tas ir vēzis, taču sacīja, ka veidojums izskatās ļoti aizdomīgs," stāstīja Bērkinsa.
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Šā gada februārī pēc datortomogrāfijas un divām biopsijām Bērkinsa beidzot saņēma diagnozi. Viņas organismā bija plašs audzējs, kas bija skāris arī kakla limfmezglus pie galvaskausa pamatnes.
Bērkinsai diagnosticēja aizdegunes vēzi – retu galvas un kakla vēža veidu, kas attīstās rīkles augšējā daļā aiz deguna, netālu no galvaskausa pamatnes.
"Kad izdzirdēju, ka man ir vēzis, spēju domāt tikai par to, ka varu nepiedzīvot, kā izaug mani bērni un kā viņi piepilda savus sapņus. Tas bija briesmīgi," atzina Bērkinsa.
Pēc diagnozes noteikšanas Bērkinsa vairākus mēnešus saņēma ķīmijterapiju un staru terapiju, un pašlaik viņas ārstēšana tuvojas noslēgumam. Daloties savā stāstā, jaunā sieviete cer atgādināt citiem, ka vēzis nešķiro cilvēkus pēc vecuma.
Par laimi, ārstēšanas rezultāti pagaidām ir cerīgi. "Mana prognoze kopumā ir laba. Visi audzēji samazinās un reaģē uz ārstu nozīmēto ārstēšanu, tāpēc viņi ir optimistiski noskaņoti un uzskata, ka man izdosies uzveikt vēzi," viņa stāstīja.
Galvenais spēka avots jaunajai māmiņai visu šo laiku bijuši viņas bērni. "Mani bērni ir bijuši mans lielākais atbalsts un galvenais iemesls cīnīties un turpināt dzīvot," sacīja Bērkinsa.