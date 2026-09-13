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Šodien 06:19
Ko dzert bez ūdens, lai atbalstītu aknu veselību? Uztura speciāliste nosauc piecus vērtīgākos dzērienus
Ūdens palīdz aknām veikt to dabiskās funkcijas, tostarp izvadīt no organisma vielmaiņas galaproduktus.
Kā raksta izdevums "Health", neviens dzēriens patiesībā nespēj aknas "attīrīt" vai "detoksicēt", taču daži dzērieni var palīdzēt uzturēt to veselību.
Raksta autore, sertificēta uztura speciāliste un medicīnas apskatniece Lindsija Desoto norāda, ka aknu veselībai vislabāk ir pievērst uzmanību sabalansētam uzturam, kurā iekļauti augļi, dārzeņi, pilngraudu produkti, liesi olbaltumvielu avoti un veselīgie tauki.
Eksperte uzsver, ka neviens atsevišķs dzēriens nespēj kompensēt nepilnvērtīgu uzturu, tomēr daži dzērieni var labvēlīgi ietekmēt aknu veselību.