Nervi netur un stress ņem virsroku? Trīs augi, kas var palīdzēt atgūt mieru
Stress, trauksme un ilgstoša spriedze var pamatīgi noslogot nervu sistēmu un ietekmēt gan pašsajūtu, gan miegu. Zāļu pazinējs un holistiskās uztura pieejas speciālists Luiss Mohika žurnāla "Ko Ārsti Tev Nestāsta" jaunākajā numurā iesaka trīs augus – auzu salmus, svēto baziliku un citronmelisu –, kas var palīdzēt nervu sistēmas darbības atbalstam.
2014. gadā man bija ļoti izteikti simptomi, ko izraisīja vēl nediagnosticēta Laimas slimība pēc ērces koduma.
Pagāja vairāk nekā gads, līdz saņēmu pareizu diagnozi. Pa šo laiku slimība bija skārusi nervu sistēmu. Man kļuva grūti fokusēt skatienu, bija izteikts nogurums, un jutu acu pārslodzi. Nespēju gandrīz neko izlasīt uz lapas, neizjūtot reiboni un pārslodzi. Virsnieres bija pilnībā izsīkušas, bet nervu sistēma bija pārslogota. Bija grūti gulēt, jo nezināmo simptomu izraisītais nemiers un organisma ilgstošā fizioloģiskā pārslodze neļāva atslābt.
Tolaik strādāju veselīgas pārtikas veikalā Vudstokā, Ņujorkas štatā, kur biju izveidojis un vadīju pilnvērtīgu ārstniecības augu nodaļu. Kādā no ierastajām svētdienas 12 stundu maiņām, dienai ritot, neiroloģiskie simptomi kļuva arvien grūtāk panesami. Piegāju pie plaukta ar ārstniecības augiem un vērīgi uz tiem paskatījos. Visus tos labi zināju, arī pēdējos gados biju tos izmantojis savas veselības atbalstam.
Paņēmu burku un intuitīvi sāku tajā likt augus, kuru smarža, garša vai sajūta šķita manam stāvoklim piemērota. Beigās izvēlējos auzu salmus, svēto baziliku un citronmelisu. Pagatavoju no tiem uzlējumu un sāku to dzert katru dienu.
Efekts bija gandrīz tūlītējs. Vienlaikus jutos mierīgāks, atslābināts un saņēmis atbalstu. Kopš tā laika šo barojošo un līdzsvarojošo uzlējumu esmu ieteicis tūkstošiem cilvēku organisma atveseļošanās procesā pēc stresa un traumas. Auzu salmi, svētais baziliks un citronmelisa veido tādu kā ārstniecības augu “svēto trīsvienību”, kas palīdz ķermenim nomierināties, papildus stabilizējot cukura līmeni asinīs, barojot nervu sistēmu un dodot virsnierēm iespēju atjaunoties. Pastāstīšu ar katru no tiem.
Auzu salmi
Auzu salmi ir viens no augiem, kas man ir sniedzis vislielāko atbalstu. Tos var sastapt divos līdzīgi nosauktos produktus – auzu salmi un auzu galotnes. Auzu galotnes dažkārt dēvē arī par piengatavām auzām. Auzu galotnes ir auzu sēklas, kurās uzturvielas ir koncentrētākā veidā. Savukārt auzu salmi ir auga stublāji un lapas, kuros uzturvielu koncentrācija ir mazāka, tomēr tie joprojām ir ļoti barojoši.
Gadu gaitā esmu izmēģinājis abus produkta veidus un uzskatu, ka tie abi var būtiski atbalstīt nervu sistēmu. Daži apgalvo, ka auzu sēklas iedarbojas ātrāk, taču gan klientiem, gan pats sev esmu novērojis līdzīgu efektu ar abiem variantiem. Tādēļ izvēlies to, kas tev ir pieejams. Ja iespējams iegādāties abus veidus, vari arī apsvērt iespēju tos sajaukt vienādās proporcijās.
Tas ir tas pats augs, no kura ievāc graudus auzu pārslu gatavošanai. Ja kādreiz esi ēdis auzu putru vai kaut vai redzējis tās reklāmu, droši vien jau intuitīvi saisti auzas ar mierinājumu, sātīgumu, barojošu un veselīgu ēdienu.
Auzu salmu uzlējums satur daudz kalcija, B grupas vitamīnu un minerālvielu, tostarp dzelzi, mangānu, cinku, magniju un silīciju. Silīciju organisms izmanto saistaudu atjaunošanai un nervu reģenerācijai. B1 vitamīns jeb tiamīns palīdz nervu šūnām savstarpēji sazināties un organismam pārvērst ogļhidrātus enerģijā, tādējādi sekmējot stabilāku cukura līmeni asinīs. Savukārt B2 vitamīns jeb riboflavīns palīdz samazināt iekaisumu un oksidatīvo stresu nervu sistēmā.
2020. gadā 132 pieaugušie piedalījās 29 dienu ilgā pētījumā, kura mērķis bija noskaidrot efektīvāko auzu salmu ekstrakta devu. Dalībniekus sadalīja četrās grupās: trīs grupas saņēma dažādas ekstrakta devas, bet viena grupa saņēma placebo. Pētījuma beigās visiem dalībniekiem, kuri lietoja auzu salmus neatkarīgi no devas, tika konstatēts būtisks stresa samazinājums, vienlaikus uzlabojās arī atmiņa un garīgā veiktspēja.
Auzu salmi satur slāpekļa oksīdu, kas paplašina asinsvadus. Tas var veicināt lielāku asins plūsmu smadzenēm. Tie var arī kavēt enzīma monoamīnoksidāzes B (MAO-B) darbību, kas palīdz saglabāt dopamīna līmeni smadzenēs. Dopamīns ir nozīmīgs neirotransmiters, kam ir būtiska loma intereses, aizrautības un motivācijas uzturēšanā. Auzu salmos ir arī savienojums, kas var kavēt noteiktus enzīmus organismā, kuri saistīti ar trauksmes veidošanos. Zāļu pazinēji jau izsenis ir zinājuši to, ko zinātne tikai tagad sāk pamatot. Auzu salmi var būt nozīmīgs līdzeklis nervu sistēmas darbības atbalstam, cukura līmeņa regulēšanai un visa organisma barošanai.
Vienīgā nevēlamā reakcija, ko esmu novērojis, ir bijusi cilvēkiem ar celiakiju. Lai gan paši auzu salmi nesatur glutēnu, tos nereti apstrādā kopā ar kviešiem un citiem glutēnu saturošiem graudiem, tāpēc ir iespējams krustenisks piesārņojums. Ja tev ir glutēna alerģija vai nepanesība, izvēlies sertificētus bezglutēna auzu salmus.
Vairāk lasi žurnālā “Ko ārsti tev nestāsta” nr. 5