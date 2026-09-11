Vai vistas zupa tiešām "izārstē" saaukstēšanos? Atbild uztura speciālisti
Kad jūtaties slikti, vai šķīvis siltas vistas zupas patiešām var palīdzēt justies labāk?
Kā raksta izdevums "Health" - tiešām var, jo buljons papildina organisma šķidruma rezerves, siltums var mazināt aizlikta deguna sajūtu, savukārt atsevišķas zupas sastāvdaļas nodrošina organismu ar vērtīgām uzturvielām.
Izdevums gan uzsver, ka pierādījumu par vistas zupas specifisku pretvīrusu vai pretiekaisuma iedarbību ir maz. Tomēr pietiekama šķidruma uzņemšana atveseļošanās laikā var palīdzēt organismam saglabāt spēkus slimības periodā.
"Man neizdevās atrast daudz citu pētījumu, kuros būtu aplūkoti tieši vistas zupas ieguvumi, atveseļojoties no saaukstēšanās," norāda uztura speciāliste Alisa Paika.
Kā norādīts, vistas zupas labvēlīgā ietekme uz veselību ir atkarīga no tās sastāva. Zupā var būt vistas buljons, gaļa un dažādi dārzeņi, piemēram, burkāni, ķiploki, sīpoli un selerijas.
Kā norāda sertificēta uztura speciāliste un Kalifornijas Valsts universitātes pasniedzēja Amanda Sauseda, šo vērtīgo sastāvdaļu kombinācija var padarīt vistas zupu veselībai noderīgāku nekā katru no tās sastāvdaļām atsevišķi.
Vistas zupas sastāvdaļas ir bagātas ar vitamīniem un antioksidantiem, kas var veicināt organisma dabisko atveseļošanās procesu. "Burkāni ir A vitamīna avots, kas ir ļoti svarīgs gan imūnsistēmas darbībai, gan kuņģa un zarnu traktu klājošo šūnu veselībai – tās ir viena no organisma pirmajām aizsardzības līnijām," skaidro Sauseda, atsaucoties uz žurnālā "Nutrients" publicētu pētījumu.
Savukārt citā žurnālā Nutrients publicētā pētījumā norādīts, ka sīpoliem un ķiplokiem piemīt pretvīrusu un pretiekaisuma īpašības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Turklāt saskaņā ar ASV Lauksaimniecības ministrijas datiem vistas kaulu buljons satur ievērojamu daudzumu elektrolītu, tostarp kāliju, fosforu un hlorīdus. Tie var būt īpaši noderīgi, ja slimības laikā organisms zaudējis daudz šķidruma.
Vai vistas zupai tiešām piemīt pretiekaisuma iedarbība?
Kā norāda uztura speciāliste Sāra Garone, pašlaik nav pētījumu, kas pārliecinoši apliecinātu, ka vistas zupai pašai par sevi piemīt pretiekaisuma iedarbība. Tomēr vairākām tās sastāvdaļām, tostarp burkāniem, ķiplokiem un sīpoliem, šādas īpašības patiešām piemīt.
Kā no vistas zupas gūt vislielāko labumu?
Sauseda iesaka vistas zupu gatavot mājās, jo tad iespējams kontrolēt divas būtiskas lietas – sāls daudzumu un izmantotās garšvielas. Viņa norāda, ka dažās veikalos nopērkamajās gatavajās zupās var būt pārāk daudz nātrija, kas var nelabvēlīgi ietekmēt asinsspiedienu un kairināt zarnu traktu. Ja tomēr izvēlaties gatavu zupu, uztura speciāliste iesaka tai pievienot svaigus dārzeņus, tā palielinot antioksidantu daudzumu.
Vistas zupu ieteicams ēst patīkami siltu. Kā norāda izdevums, silts ēdiens var radīt pozitīvas emocijas un sniegt mierinājuma sajūtu, kas slimošanas laikā noteikti nenāk par ļaunu. "Kopumā vistas zupa, iespējams, nav brīnumlīdzeklis, kas spēj apturēt slimību, taču, ja pēc tās jūtaties labāk, droši iekļaujiet to savā ēdienkartē," secināts rakstā.