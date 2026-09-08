Kāpēc cilvēks turpina dzert, pat zinot, ka alkohols izposta viņa dzīvi?
"Ja tiešām gribētu – sen pārtrauktu."
Šo netaisnīgo un maldīgo frāzi dzird gandrīz katrs, kurš mēģina izkļūt no atkarības gūsta. Taču realitāte ir daudz sarežģītāka. Ja alkohola lietošanas pārtraukšanai pietiktu tikai ar mirkļa gribasspēku, pasaulē nebūtu miljoniem cilvēku, kuri gadiem ilgi cīnās, krīt un ceļas no jauna.
Atkarība ir slimība, kas pakāpeniski iznīcina cilvēka gribasspēku un spēju pretoties atkarības izraisītājam – alkoholam!
Tā nav rakstura vājuma pazīme. Tas ir dziļš, bioloģisks process, kurā ierauts gan prāts, gan nervu sistēma, gan dziļi iesakņojušies ikdienas ieradumi. Tieši tāpēc alkohola atkarība ir viena no smagajām cīņām, ko cilvēks var piedzīvot.
Kā alkohols nemanāmi pārņem vadību?
Tas nekad nesākas pēkšņi. Tas vienmēr sākas nevainīgi:
- Viena glāze pēc smagas nedēļas, lai "atslēgtos".
- Regulāri piektdienu vakari un nedēļas nogales rituāli.
- Pamazām – alkohols kļūst par vienīgo instrumentu stresam, nogurumam un emocijām.
Cilvēks pat nepamana to trauslo robežu, kurā ieradums pārvēršas par neredzamu cietumu.
Kāpēc ir tik grūti apstāties?
Ilgstoši lietojot alkoholu, ķermenis tam pilnībā pielāgojas. Kad šīs vielas vairs nav, organisms sāk protestēt: parādās neciešams iekšējais nemiers, trauksme, bezmiegs, aizkaitināmība un fiziska vilkme.
Sabiedrība to bieži noraksta uz slinkumu vai gribasspēka trūkumu. Patiesībā tas ir organisms, kas kliedz pēc palīdzības, jo tas vairs nemāk funkcionēt bez mākslīgā atbalsta. Šajā lūzuma punktā cīnīties vienatnē ir milzu izaicinājums.
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- Rīgā, -Latvijas aptieka 25, Dižozolu ielā 25, (Ziepniekkalna Mego)
- Rīgā,- Latvijas aptieka 55, Rīgas ielā 33
- Rīgā,- Latvijas aptieka, Skolas iela 5 (ARS, Medicīnas centrs)
- Rīgā,- Mēness aptieka, TC “ORIGO”, Stacijas laukums 4, Centra rajons
- Rīgā,- Mēness aptieka, TC “SĀGA”, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov.
- Rīgā,- Mēness aptieka, Matīsa iela 25
- Rīgā,- Mēness aptieka, K. Barona iela 46
- Rīgā,- Mēness aptieka, Biķernieku iela 160
- Rīgā,- Mēness aptieka, K. Valdemāra iela 112 (TC Rimi)
- Rīgā,- Kamēlijas aptieka, Brīvības iela 74
- Rīgā,- Mēness aptieka, Mazā Nometņu iela 32
- Valmierā,- Mēness aptieka, Rīgas iela 46
- Liepājā,- Mēness aptieka, Krūmu iela 41-43
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- Saldus,- Mēness aptieka, Slimnīcas iela 3
- Madona,- Mēness aptieka, Rūpniecības iela 49
- Rēzekne,- Mēness aptieka, Dārzu iela 28-27a
- Daugavpils,- Mēness aptieka, 15a1a
- Jūrmalā,- Mellužu aptieka, Mellužu prospekts 42
- Jelgavā - Ģintermuižas aptiekā, Filozofu ielā 69
- Jelgavā,- "Jelgavas Pils aptieka", Akadēmijas iela 2
- Jelgavā,- Mēness aptieka, Katoļu iela 18
- Ogrē,- Latvijas aptieka 5, Rīgas ielā 33
- Piņķos,- Piņķu aptieka, Babītes nov., Jūrmalas iela 14
- Tērvetē,- Augstkalnes aptieka, "Indrāni", Augstkalnes pag.
- Tukumā - Tukuma aptieka, Elizabetes ielā 8
- Tukumā,- Mēness iela, Pasta iela 14
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- Jaunolaines aptieka 1, Zeiferti, Jaunolaine, Olaines pag.
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