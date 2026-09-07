Telefons jātur arvien tālāk? Kā mainās redze un ko iespējams darīt
Sākumā pārmaiņas ir gandrīz nemanāmas. Pēc darba dienas pie datora acis nogurst ātrāk, restorāna ēdienkarte pieklusinātā gaismā kļūst grūtāk salasāma, bet telefonā skatoties sākam to turēt mazliet tālāk. Redze dzīves laikā mainās, un mūsdienu briļļu lēcas iespējams pielāgot daudz precīzāk nekā tikai pēc dioptriju skaita.
Nogurušas acis pēc darba dienas
Daudziem lielākā redzes slodze sākas, tiklīdz tiek ieslēgts dators. Stundām ilgi skatāmies vienā attālumā, pārslēdzam uzmanību starp monitoru un telefonu un, koncentrējoties darbam, mirkšķinām retāk. Rezultāts var būt acu sausums, miglošanās vai galvassāpes. Šo diskomfortu bieži mēģina skaidrot ar ekrānu izstaroto zilo gaismu, taču Amerikas Oftalmoloģijas akadēmija norāda – pašreizējie pierādījumi neliecina, ka parastu digitālo ierīču zilā gaisma būtu digitālā acu noguruma cēlonis vai bojātu acis.
Daudz lielāka nozīme ir ilgstošai fokusēšanai tuvumā, nepietiekamiem pārtraukumiem un retākai mirkšķināšanai. Cilvēkiem ar intensīvu tuvuma darbu viens no iespējamiem risinājumiem ir Eyezen® briļļu lēcas. To dizainā paredzēts papildu optiskais atbalsts fokusēšanai tuvumā, lai mazinātu redzes slodzi ikdienā.\
Kāpēc pēc 40 pēkšņi kļūst par mazu arī telefona burti?
Aptuveni pēc 40 gadu vecuma acīm pakāpeniski kļūst grūtāk skaidri saskatīt tuvumā esošo. Pirmais signāls bieži nav sajūta, ka “redzu sliktāk”. Drīzāk grāmatu vai telefonu gribas atvirzīt tālāk, smalks fonts sliktākā apgaismojumā kļūst apgrūtinošs un pēc ilgākas lasīšanas acis ātrāk nogurst. Presbiopija nav slimība – tā ir normāla ar vecumu saistīta pārmaiņa.
Viena iespēja ir atsevišķas brilles dažādiem uzdevumiem, taču ērtāks risinājums daudziem ir progresīvās briļļu lēcas, piemēram, Varilux®. Vienās brillēs tās apvieno stiprumus tālumam, vidējam attālumam un tuvumam, tādēļ nav nepieciešams nepārtraukti mainīt vairākus briļļu pārus.
Vai pie stūres vakarā redzam tikpat labi kā dienā?
Vēl viena situācija, kurā redzes izmaiņas mēdz pamanīt visātrāk, ir braukšana tumsā.
Rudenī un ziemā redzes sistēmai vienlaikus jātiek galā ar vājāku apgaismojumu, slapja ceļa atspīdumiem un pretimbraucošo automašīnu lukturiem. Ja ceļa zīmes kļuvušas grūtāk salasāmas vai gaismas avoti sāk izplūst, redzi vērts pārbaudīt.
Papildu komfortam dienas braucieniem iespējams izvēlēties arī īpašas briļļu lēcas.
Transitions XTRActive® ir fotohromās lēcas, kas reaģē arī uz redzamo gaismu un tādēļ spēj ietonēties aiz automašīnas vējstikla. Savukārt Drivewear® apvieno adaptīvu toni ar polarizāciju, palīdzot mazināt atspīdumus un uzlabot redzes komfortu braukšanas laikā dienasgaismā. Drivewear® nav paredzētas braukšanai naktī.
Brilles arvien vairāk pielāgo cilvēkam, nevis tikai receptei
Mūsdienīga redzes korekcija sākas ar jautājumu, kā cilvēks ikdienā izmanto savu redzi?
Vienam svarīgākais ir komforts astoņu stundu darba dienā pie datora, citam iespēja ar vienām brillēm lasīt, strādāt un skatīties tālumā, bet vēl kādam – droša un komfortabla braukšana. Tieši tāpēc arī cilvēkiem ar vienādām dioptrijām piemērotākais briļļu risinājums var būt atšķirīgs. Un redzes pārbaudi nevajadzētu atlikt tikai tāpēc, ka šķiet – “es taču vēl redzu”. Pakāpeniskas pārmaiņas acis un smadzenes spēj labi kompensēt, tāpēc pats cilvēks tās ne vienmēr pamana uzreiz.
Redzes pārbaude ir pieejama “Fielmann” optikās. Pārbaudes laikā speciālists izvērtēs redzi un palīdzēs piemeklēt ikdienas vajadzībām piemērotāko korekcijas risinājumu. Vizītei iespējams iepriekš pieteikties ŠEIT vai pa klientu informācijas tālruni +371 22 313 929.
Labām brillēm nav tikai jāpalīdz redzēt asāk. Tām jāpalīdz redzēt ērti tieši tajā dzīvē, kādu dzīvojam.