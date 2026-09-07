Nekādā gadījumā neliec zemi! Ko darīt, ja iedzēlusi lapsene
Rudenī, lasot vai ēdot ābolus un bumbierus, var gadīties sastapt lapseni, kas mielojas ar augļiem. Kukainis var nemanīts ielīst arī atvērtā limonādes vai cita salda dzēriena bundžiņā. Dzēliens rokā parasti izraisa vien sāpes un pietūkumu, taču mutē vai rīklē tas var kļūt dzīvībai bīstams.
Ja lapsene iedzeļ rokā
Pēc dzēliena parasti rodas asas sāpes, apsārtums, nieze un pietūkums. Ja iedzelts pirkstā, plaukstā vai apakšdelmā, laikus jānoņem gredzeni, pulkstenis un ciešas aproces – roka var piepampt.
Lapsene, atšķirībā no medus bites, dzeloni ādā parasti neatstāj.
Ja tomēr dzelonis ir redzams, tas jāizņem pēc iespējas ātrāk. To var uzmanīgi nokasīt sāniski ar nagu vai plastikāta kartes malu. Ja dzeloni viegli iespējams satvert, to var izņemt arī ar pinceti – būtiskākais ir nekavēties.
Dzēliena vietu nomazgā ar ziepēm un ūdeni un atvēsina. Der auksta komprese vai audumā ietīta aukstuma paka, ko uz ādas patur aptuveni 10–20 minūtes. Ja iedzelts rokā vai kājā, to var pacelt augstāk, lai mazinātu tūsku. Dzēliena vietu nevajadzētu kasīt, jo bojātajā ādā var iekļūt infekcija.
Zemi uz dzēliena vietas labāk nelikt
Tautā zināma omīšu metode ir uz kukaiņa dzēliena uzlikt zemi vai dubļus, cerot mazināt pietūkumu. To darīt gan nevajadzētu. Augsne nav sterila, un uz bojātas ādas var nonākt mikroorganismi. Daudz drošāk ir dzēliena vietu nomazgāt un atvēsināt.
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Lapsene iedzēlusi mutē vai rīklē – zvani 113
Daudz bīstamāka situācija rodas, ja lapsene paslēpusies ābolā, bumbierī vai dzēriena skārdenē un iedzeļ mutē, mēlē vai rīklē. Mediķi norāda – ja kukainis iedzēlis mutes dobumā, vienmēr jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot 113. Tūska var nosprostot elpceļus un izraisīt smakšanu arī cilvēkam, kuram iepriekš nav bijusi alerģija pret kukaiņu indi. Kamēr mediķi ir ceļā, cietušajam ieteicams dot sūkāt ledu vai maziem malkiem dzert aukstu šķidrumu un dzesēt kaklu no ārpuses.
Arī Slimību profilakses un kontroles centra materiālos īpaši brīdināts par atvērtām skārdenēm – lapsenes mēdz tajās ielīst, tāpēc pirms dzeršanas var nepamanīt kukaini un tas var nonākt mutē.
Alerģija un anafilakse – kuri simptomi ir bīstami?
Pietūkums un apsārtums tikai dzēliena vietā parasti ir lokāla reakcija. Taču pēc lapsenes dzēliena iespējama arī smaga alerģiska reakcija jeb anafilakse.
Mediķi iesaka nekavējoties zvanīt Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, ja parādās apgrūtināta elpošana vai smakšana, strauji pietūkst seja, kakls, mute vai rīkle, rodas auksti sviedri, reibonis, samaņas traucējumi, strauja sirdsdarbība, sāpes krūtīs, slikta dūša, vemšana vai sāpes vēderā. Īpaši satraucoši ir gadījumi, kad pietūkums parādās ne tikai dzēliena vietā.
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Ja cilvēkam iepriekš ārsts izrakstījis adrenalīna autoinjektoru smagas alerģijas gadījumam, tas jālieto atbilstoši ārsta norādījumiem. Ja cietušais zaudē samaņu un neelpo normāli, jāzvana 113 un jāsāk atdzīvināšana, sekojot dispečera norādījumiem.
Īsumā - vienkāršākais veids, kā no nelaimes izvairīties
Tāpēc rudenī, pirms iekosties gardā ābolā vai bumbierī, īpaši nokritušā vai bojātā auglī, to vērts rūpīgi apskatīt. Savukārt ārā atstātu atvērtu salda dzēriena skārdeni nevajadzētu automātiski celt pie mutes – vispirms jāpārliecinās, vai tajā nav ielīdusi lapsene. Ja lapsene iedzeļ rokā, visbiežāk pietiks ar brūces nomazgāšanu, aukstumu un pašsajūtas novērošanu. Ja tā iedzeļ mutē vai rīklē, nekavējoties jāzvana 113.