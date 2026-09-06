Deviņas sirdij veselīgas uzkodas, ko iesaka uztura speciālisti
Arī uzkodas starp ēdienreizēm var palīdzēt rūpēties par sirds veselību, jo, izvēloties uzturvielām bagātus produktus, iespējams uzņemt vielas, kas labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu, vēsta "Health".
Uzturam ir būtiska nozīme sirds veselībā. Atsevišķi produkti var palīdzēt samazināt sirds un asinsvadu slimību, kā arī infarkta un insulta risku. Arī pārdomāti izvēlētas uzkodas var būt daļa no sirdij veselīga uztura.
Izdevums apkopojis 10 uzkodas, kuras iespējams iekļaut ikdienas ēdienkartē.
1. Humuss ar dārzeņiem
Humusu gatavo no sablendētiem turku zirņiem, olīveļļas, citrona sulas un tahini jeb samaltām sezama sēklām. Humusa kombinācija ar dārzeņiem nodrošina organismu ar šķiedrvielām un olbaltumvielām. Šķiedrvielas palīdz regulēt holesterīna līmeni, savukārt olbaltumvielas veicina sāta sajūtu.
Šķiedrvielas un olbaltumvielas stimulē tādu sāta hormonu kā peptīda YY (PYY) un glikagonam līdzīgā peptīda-1 (GLP-1) izdalīšanos. Tas var palīdzēt izvairīties no pārēšanās un saglabāt veselīgu ķermeņa svaru, kas ir būtiski arī sirds veselībai.
2. Riekstu maisījums
Rieksti satur vairākas sirds veselībai nozīmīgas uzturvielas, tostarp šķiedrvielas, olbaltumvielas un veselīgos taukus.Regulāra riekstu lietošana uzturā var palīdzēt samazināt sirds slimību riska faktorus, tostarp "sliktā" jeb zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) holesterīna līmeni. Pētījumi liecina, ka lielāks riekstu patēriņš saistīts ar par 24% zemāku koronārās sirds slimības risku.
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3. Uzkoda ar lasi, avokado un gurķi
Vienkāršai un sirdij veselīgai uzkodai var izmantot gurķa šķēles, avokado biezeni un konservētu vai kūpinātu lasi, produktus kārtojot citu virs cita.Avokado ir bagāts ar kāliju, magniju un šķiedrvielām. Kālijs un magnijs palīdz regulēt asinsspiedienu, savukārt šķiedrvielas palīdz uzturēt normālu lipīdu, tostarp holesterīna, līmeni asinīs.Lasis ir labs omega-3 taukskābju, tostarp eikozapentaēnskābes (EPA) un dokozaheksaēnskābes (DHA), avots. Šīm taukskābēm piemīt pretiekaisuma īpašības, un tās palīdz uzturēt veselīgu asinsriti.
4. Auzu pārslas ar ogām
Uz nakti izmērcētas auzu pārslas ir sātīga un vienkārši pagatavojama uzkoda. Auzas satur šķīstošās šķiedrvielas beta-glikānu, kas var palīdzēt samazināt holesterīna līmeni. Beta-glikāns kavē holesterīna uzsūkšanos gremošanas traktā un veicina tā izvadīšanu no organisma. Auzu pārslas var arī palīdzēt regulēt cukura līmeni asinīs un asinsspiedienu, kas labvēlīgi ietekmē sirds veselību.
5. Pupiņu salāti
Pupiņas ir viens no sirds veselībai labvēlīgiem produktiem. Tās ir bagātas ar šķīstošajām šķiedrvielām, kas saista holesterīnu un kavē tā uzsūkšanos asinīs. Kādā pētījumā konstatēts, ka, četras nedēļas katru dienu uzturā lietojot vienu glāzi dažādu konservētu pupiņu maisījuma, kopējā holesterīna līmenis samazinājās par 5,46%, bet ZBL holesterīna līmenis — par 8,08%.
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6. Grieķu jogurts
Grieķu jogurts ir kālija, magnija un kalcija avots. Šīm minerālvielām ir nozīmīga loma asinsspiediena regulēšanā. Pētījumā, kurā piedalījās 915 cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu, tika konstatēts, ka cilvēkiem, kuri uzturā regulāri lietoja vairāk jogurta, biežāk bija zemāks asinsspiediens.
7. Čia sēklu pudiņš
Pētījumi liecina, ka čia sēklas var palīdzēt samazināt kopējā holesterīna, ZBL holesterīna un triglicerīdu līmeni, vienlaikus palielinot "labā" jeb augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) holesterīna līmeni. Čia sēklas satur daudz magnija, kas arī var palīdzēt regulēt asinsspiedienu.
8. Tumšā šokolāde
Tumšā šokolāde ir bagāta ar pretiekaisuma un antioksidantu savienojumiem, tostarp flavonoīdiem. Tie var uzlabot asinsvadu darbību, palīdzēt novērst asins recekļu veidošanos un pazemināt asinsspiedienu. Šokolādē esošie flavonoīdi var samazināt sirds slimību risku, aizsargājot pret aterosklerozi un palīdzot regulēt paaugstinātu asinsspiedienu un lipīdu līmeni asinīs.
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9. Tomātu zupa
Tomāti ir koncentrēts likopēna avots. Likopēns ir karotinoīds — augu pigments, kam piemīt antioksidanta īpašības un kas var labvēlīgi ietekmēt sirds veselību. Likopēns var palīdzēt mazināt iekaisuma procesus asinsvados un uzlabot to darbību. Tas arī aizsargā šūnas no bojājumiem, neitralizējot kaitīgās molekulas jeb brīvos radikāļus.