Četri augu produkti, kuros ir vairāk olbaltumvielu nekā divās olās
Divas lielas olas satur aptuveni 12,6 gramus olbaltumvielu, taču ir vairāki augu valsts produkti, kuros vienā porcijā olbaltumvielu ir ievērojami vairāk, turklāt tie nodrošina organismu arī ar šķiedrvielām, vitamīniem un minerālvielām, vēsta "Health".
Edamame pupiņas
Viena glāze vārītu edamame pupiņu satur aptuveni 18,5 gramus olbaltumvielu jeb gandrīz par 47% vairāk nekā divas olas. Edamame ir nenogatavojušās sojas pupiņas, kas papildus olbaltumvielām ir bagātas ar šķiedrvielām — vienā glāzē to ir aptuveni astoņi grami. Tās satur arī folātus, magniju un kāliju.
Lēcas
Vienā glāzē lēcu ir aptuveni 17,9 grami olbaltumvielu. Tās ir arī labs šķiedrvielu avots — vienā glāzē ir aptuveni 15,6 grami šķiedrvielu. Lēcas satur arī folātus, magniju, cinku, dzelzi un kāliju. Viena glāze lēcu var nodrošināt aptuveni 90% no pieaugušam cilvēkam ieteicamās folātu dienas devas.
Tofu
Pusglāze tofu satur aptuveni 22 gramus olbaltumvielu — ievērojami vairāk nekā divas olas. Tofu gatavo no sojas pupiņām, un tas ir populārs augu izcelsmes olbaltumvielu avots. Tas satur arī kalciju, dzelzi, cinku un selēnu.
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Baltās pupiņas
Viena glāze vārītu balto pupiņu satur aptuveni 19,7 gramus olbaltumvielu. Tās ir bagātas arī ar šķiedrvielām, folātiem, dzelzi, magniju un selēnu. Šķiedrvielu un olbaltumvielu kombinācija palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu.
Kad dienas laikā vislabāk uzņemt olbaltumvielas?
Lai gan nereti tiek uzskatīts, ka olbaltumvielām bagātākai maltītei vajadzētu būt vakariņās, uztura speciālisti uzsver, ka nav viena konkrēta dienas laika, kad olbaltumvielas organisms izmantotu vislabāk. Pētījumi liecina, ka olbaltumvielu iekļaušana brokastīs var palīdzēt palielināt sāta sajūtu un atsevišķos gadījumos labvēlīgi ietekmēt muskuļu masu un spēku.
Tomēr kopumā svarīgāk ir olbaltumvielas uzņemt pietiekamā daudzumā un samērā vienmērīgi visas dienas garumā, nevis lielāko daļu apēst vienā ēdienreizē. Pētījumā secināts, ka aptuveni 30 gramu olbaltumvielu uzņemšana brokastīs, pusdienās un vakariņās var būt efektīvāka nekā visas dienas olbaltumvielu devas koncentrēšana vienā ēdienreizē.
Veselam pieaugušajam, kas vecāks par 19 gadiem, ieteicamais olbaltumvielu daudzums ir aptuveni 0,8 grami uz kilogramu.