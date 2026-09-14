Ne tikai atmiņas problēmas: neirologs nosauc 5 agrīnas demences pazīmes, kas saistītas ar ēšanu
Kad vecāki, vecvecāki vai citi tuvinieki sasniedz noteiktu vecumu, ir tikai dabiski sākt rūpīgāk pievērst uzmanību pārmaiņām viņu veselībā, cenšoties pēc iespējas agrāk pamanīt iespējamās problēmas. Turklāt tas mudina apzinātāk pievērst uzmanību arī paša novecošanas pazīmēm.
Tas, protams, ietver arī zināšanas par agrīnām demences pazīmēm. Lai gan demenci izārstēt nav iespējams (demence ir vispārīgs apzīmējums vairākiem kognitīvo spēju traucējumu veidiem, no kuriem izplatītākā ir Alcheimera slimība), ir pieejamas ārstēšanas metodes, kas var palēnināt slimības progresēšanu, ļaujot cilvēkiem ar šo diagnozi ilgāk saglabāt augstāku dzīves kvalitāti, raksta "HuffPost".
Lai gan atmiņas problēmas ir viens no galvenajiem demences simptomiem, kam cilvēki pievērš vislielāko uzmanību, tā nebūt nav vienīgā agrīnā pazīme. Par demences attīstību var liecināt arī noteiktas pārmaiņas ēšanas paradumos un uzvedībā maltīšu laikā.
"Kā neirologs, kurš gadu desmitiem pētījis smadzeņu veselību un atmiņu, viens no biežākajiem jautājumiem, ko dzirdu no ģimenēm, ir: Mana mamma sākusi ēst dīvaini. Vai tas nozīmē, ka viņai ir Alcheimera slimība?" "HuffPost" sacīja neirologs, Džonsa Hopkinsa Universitātes Prāta un smadzeņu institūta asociētais profesors un grāmatas Nepārspējamās smadzenes autors Madžids Fotuhi.
Fotuhi skaidroja, ka atbilde ir sarežģītāka par vienkāršu "jā" vai "nē", tomēr ir konkrētas pārmaiņas, kas nereti var būt brīdinājuma signāls. Neirologi nosaukuši piecas izmaiņas ēšanas paradumos, kas var liecināt par demenci.
Pārmaiņas, kurām vērts pievērst uzmanību
Fotuhi uzsvēra – ja tuviniekam parādās jauni un neparasti ēšanas paradumi, taču viņa atmiņa, spriestspēja un spēja tikt galā ar ikdienas darbiem kopumā šķiet normāla, tas vien vēl nav iemesls bažām par Alcheimera slimību.
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Viņš skaidroja, ka šādas pārmaiņas var liecināt par kaut ko citu – piemēram, depresiju, trauksmi, medikamentu blakusparādībām vai zobu veselības problēmām.
"Tieši tāpēc izteiktas un ilgstošas pārmaiņas ēšanas paradumos būtu pienācīgi jāizvērtē ārstam, nevis jāizdara minējumi," norādīja Fotuhi, piebilstot, ka jebkuras pārmaiņas ēšanas paradumos būtu jāizvērtē medicīnas speciālistam. Ņemot to vērā, tālāk aplūkotas piecas izmaiņas ēšanas paradumos, kurām vērts pievērst uzmanību.
1. Maltītes kļūst vienkāršākas
"Viena no agrīnākajām pārmaiņām, ko mēdz pamanīt ģimenes, ir tāda, ka tuvinieks, kurš gadu desmitiem gatavojis sarežģītus ēdienus, sāk gatavot arvien vienkāršākas maltītes, bet vēlāk pārstāj gatavot vispār," sacīja NYU Langone Health neiroloģijas klīniskais asociētais profesors un Isaac Health galvenais medicīnas direktors Džoels Salinass.
Salinass norādīja, ka sarežģītu ēdienu pagatavošanai nepieciešama plānošana un spēja secīgi veikt vairākas darbības – prasmes, kuras demences gadījumā var pasliktināties. Neirologs un grāmatas Normāla spiediena hidrocefālija: no diagnostikas līdz ārstēšanai autors Ādams Medniks piebilda, ka grūtības ar ēdienreižu plānošanu, produktu iegādi un ēdiena gatavošanu var būt agrīnas demences pazīmes.
Tas, ka cilvēks ir pārstājis gatavot sarežģītus ēdienus, pats par sevi nenozīmē, ka viņam ir demence. Taču, ja tas novērojams kopā ar citām šeit minētajām pazīmēm, tam ir vērts pievērst uzmanību.
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2. Intereses zudums par ēdienu
Visi trīs neirologi norādīja, ka intereses zudums par ēdienu ir izplatīts demences simptoms, un tam var būt vairāki iemesli. Fotuhi skaidroja, ka pārmaiņas smadzenēs var izraisīt ožas pasliktināšanos, kas savukārt mazina baudījumu no ēdiena, jo liela daļa no tā, ko uztveram kā garšu, patiesībā ir saistīta ar smaržu.
To pašu norādīja arī Salinass: "Pavājināta oža atņem lielu daļu no ēšanas baudījuma. Cilvēks ar demenci ēdienu var raksturot kā bezgaršīgu vai pliekanu."
Cilvēkiem ar demenci ir arī lielāks depresijas risks, kas, pēc Fotuhi teiktā, var mazināt interesi par dažādām aktivitātēm, tostarp ēšanu.
Turklāt visi trīs eksperti norāda, ka ēšanas laikā vienlaikus jālieto galda piederumi un jāiesaistās sarunā, un cilvēkam ar demenci tas var radīt stresu. "Trokšņaina, pārlieku stimulējoša vai nepievilcīga vide situāciju vēl vairāk pasliktina, apgrūtinot spēju koncentrēties un iesaistīties,” piebilda Medniks.
3. Aizmiršana paēst vai aizmiršana, ka maltīte jau ir bijusi
Tā kā demence ietekmē atmiņu, visi trīs neirologi norāda, ka tās dēļ cilvēks var aizmirst paēst vai arī neatcerēties, ka jau ir ēdis. To vēl vairāk veicina tas, ka demence ietekmē organisma raidītos izsalkuma un sāta signālus.
"Demence apgrūtina organisma iekšējo izsalkuma un sāta signālu uztveršanu un sasaistīšanu ar ārējiem signāliem, piemēram, diennakts laiku vai ēdiena redzēšanu," sacīja Medniks.
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Viņš skaidroja, ka bojājumi smadzeņu apvidos, kas regulē apetīti, var mazināt vēlmi ēst, savukārt atmiņas zuduma dēļ cilvēks var aizmirst paēst, neatcerēties, ka tikko ir ēdis, vai vairs neatpazīt un nepaziņot par izsalkuma sajūtu. "Iznākums var būt dažāds – cilvēks var ēst pārāk maz vai arī atsevišķos gadījumos pārēsties," viņš norādīja.
4. Izteikti nemainīgas ēdiena izvēles
Pat cilvēkam bez demences atbilde uz jautājumu "Ko ēdīsim vakariņās?" ne vienmēr ir vienkārša. Kā ārsti skaidroja iepriekš, maltītes sagatavošana prasa plānošanu, produktu iegādi un ēdiena gatavošanu. Tieši tāpēc, pēc ekspertu teiktā, cilvēkiem ar demenci ir raksturīgi atkal un atkal izvēlēties vienus un tos pašus ēdienus vai produktus.
"Ja domāšana prasa lielu piepūli, katrs lēmums maksā savu cenu, bet viena un tā paša ēdiena izvēle nozīmē par vienu lēmumu mazāk. Pazīstams ēdiens ir arī paredzams, un tas var radīt lielāku drošības sajūtu laikā, kad daudz kas cits šķiet neskaidrs," sacīja Salinass.
Fotuhi tam piekrita, skaidrojot, ka šāds stīvums bieži vien vienlaikus izpaužas arī citās dzīves jomās – piemēram, cilvēks uzstāj uz vienu un to pašu dienas režīmu vai vēlas valkāt vienu un to pašu apģērbu.
5. Pastiprināta kāre pēc saldumiem
"Nosliece uz saldumiem neapšaubāmi ir viena no visbiežāk novērotajām pārmaiņām," norādīja Medniks, skaidrojot, ka tā, visticamāk, rodas smadzeņu atalgojuma sistēmas un impulsu kontroles mehānismu bojājumu dēļ.
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Fotuhi norādīja, ka pēkšņi radusies pastiprināta kāre pēc saldumiem visbiežāk novērojama cilvēkiem ar frontotemporālo demenci (FTD) – atsevišķu smadzeņu slimību grupu, kas bojā smadzeņu pieres un deniņu daivas.
"Pieres daiva parasti palīdz mums kontrolēt impulsus un ēdiena izvēli. Kad tā ir bojāta, šī kontrole pavājinās, un bieži rodas spēcīga kāre pēc saldiem un cieti saturošiem produktiem, kas dažkārt var būt ļoti izteikta," viņš skaidroja.
Pielāgoties pārmaiņām ēšanas paradumos var nebūt viegli, tāpēc nebaidieties meklēt palīdzību – vai nu pie sava tuvinieka ārstējošā ārsta, vai pie sertificēta uztura speciālista, kurš specializējas geriatrijā. "Viņi var ieteikt risinājumus, kas palīdzēs maltītes padarīt gan pēc iespējas pilnvērtīgākas, gan mazāk stresa pilnas," sacīja sertificētā uztura speciāliste geriatrijas jomā Elisona Neova.
Izmaiņas ēšanas paradumos nenozīmē, ka cilvēkam noteikti ir demence, tomēr tās ir vērts izvērtēt kopā ar ārstu. Pirms izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, pirmais solis ir pieteikties vizītei pie ārsta. Tas palīdzēs noskaidrot situāciju un saprast, kā vislabāk sniegt nepieciešamo atbalstu.