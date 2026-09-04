Par to joprojām mēdz klusēt - šodien pasaulē atzīmē Pasaules seksuālās veselības dienu
Šodien, 4. septembrī, visā pasaulē atzīmē Pasaules seksuālās veselības dienu, kuras mērķis ir veicināt zināšanas un atklātas sarunas par delikātu tēmu - seksuālo veselību, cilvēka tiesībām un pieejamu veselības aprūpi.
Šogad uzmanības centrā ir vēstījums Every Body ("katrs ķermenis" - no angļu val.), uzsverot, ka seksuālā veselība un tiesības attiecas uz ikvienu cilvēku.
Pasaules seksuālās veselības dienu pēc Pasaules Seksuālās veselības asociācijas (World Association for Sexual Health – WAS) iniciatīvas pirmo reizi atzīmēja 2010. gadā. Ideju toreiz ierosināja asociācijas prezidente Rozmarija Koutsa (Rosemary Coates). Kopš tā laika 4. septembris kļuvis par ikgadēju starptautisku iniciatīvu, kurā veselības aprūpes speciālisti, kā arī pētnieki, pedagogi un sabiedriskās organizācijas pievērš uzmanību ar seksuālo veselību saistītiem jautājumiem.
Seksuālā veselība nenozīmē tikai to, ka neslimojam
Pasaules Veselības organizācija (PVO) seksuālo veselību skata daudz plašāk par reproduktīvo veselību vai seksuāli transmisīvo infekciju profilaksi. Tā ietver fizisko, emocionālo, mentālo un sociālo labklājību saistībā ar seksualitāti. Protams, arī drošas un cieņpilnas attiecības, kurās nav piespiešanas, diskriminācijas un vardarbības.
Seksuālā veselība ir nozīmīga visa cilvēka mūža garumā, ne tikai reproduktīvajā vecumā.
Tā ir saistīta ar attiecībām, pašsajūtu un dzīves kvalitāti, bet reproduktīvās veselības kontekstā – arī ar kontracepciju, auglību un neauglības ārstēšanu, grūtniecību, seksuāli transmisīvo infekciju profilaksi un ārstēšanu.
Šā gada vēstījums – Every Body
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Pasaules seksuālās veselības dienas tēma šogad, 2026. gadā, ir Every Body. Izvēloties vārdu savienojumu rakstīt divos vārdos, Pasaules Seksuālās veselības asociācija īpaši izceļ ķermeni, vienlaikus uzsverot, ka seksuālā veselība, tiesības, taisnīgums un labsajūta pienākas ikvienam cilvēkam bez izņēmuma.
Šā gada vēstījumā uzmanība pievērsta gan cilvēka iespējām pieņemt lēmumus par savu ķermeni, gan savstarpējai cieņai attiecībās. Tāpat tiek uzsvērta piekļuve zinātniski pamatotai informācijai un veselības aprūpes pakalpojumiem - neatkarīgi no cilvēka vecuma vai dzīves situācijas.
Latvijā aicina problēmas nenoklusēt
Atzīmējot Pasaules seksuālās veselības dienu, reproduktīvās medicīnas centrs Embrions aicina sabiedrību atklātāk runāt par seksuālo un reproduktīvo veselību un problēmu gadījumā neatlikt vizīti pie ārsta.
Klīnikas urologs Andris Ābele norāda, ka cilvēki pie speciālista nereti nonāk tikai tad, kad problēma jau samilzusi un kļuvusi par iemeslu nopietnam satraukumam. Jautājumi par erekciju, auglību, hormonālo veselību un citiem reproduktīvās veselības aspektiem būtu pārrunājami ar ārstu savlaicīgi, lai noskaidrotu problēmas cēloni un nepieciešamības gadījumā izvēlētos piemērotu ārstēšanu.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī vīriešu reproduktīvajai veselībai. Ja pārim ilgstoši neizdodas ieņemt bērnu, būtiski ir izvērtēt ne tikai sievietes, bet arī vīrieša veselību.
Latvijā neauglības diagnostikā ir pieejams arī valsts atbalsts – no valsts līdzekļiem tiek apmaksātas speciālistu konsultācijas un nepieciešamie izmeklējumi diagnozes noteikšanai, bet atbilstošos gadījumos iespējams turpināt ārstēšanu valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programmas ietvaros.