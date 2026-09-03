Liepājas Reģionālajā slimnīcā vienā operācijā atrisina vairākas pacientes veselības problēmas
Liepājas Reģionālajā slimnīcā dažādu specialitāšu ārsti vienā operācijā apvieno trūču un muskuļu diastāzes korekciju ar abdominoplastiku, nodrošinot pacientiem gan funkcionāli, gan estētiski labāku rezultātu. Šāda sadarbības pieeja ļauj risināt vairākas problēmas vienlaikus un piedāvā individuāli pielāgotu ārstēšanas plānu pēc konsultācijas.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā ķirurģiskas operācijas nereti tiek veiktas, sadarbojoties dažādu specialitāšu ārstiem. Šāda pieeja īpaši svarīga situācijās, kad pacientam vienlaikus jārisina vairākas problēmas. Viens no šādiem gadījumiem bija paciente, kurai pēc grūtniecībām bija izveidojies lieks ādas audu daudzums, kā arī bija vēdera muskuļu diastāze, nabas trūce un baltās līnijas trūce. Līdz ar to plastikas ķirurgs Dzintars Ozols un ķirurgs Māris Naļivaiko kopīgi veica operāciju, lai šīs problēmas novērstu vienā ķirurģiskā etapā.
Trūču un muskuļu diastāzes korekcija ir ķirurga kompetence, savukārt abdominoplastika, jeb vēdera priekšējās sienas estētiskā rekonstrukcija ir plastikas ķirurga kompetencē. Tāpēc šajā gadījumā abu speciālistu darbs dabiski papildināja viens otru. “Mums katram operācijā bija savs etaps. Dakteris M. Naļivaiko kā abdominālais ķirurgs rekonstruēja trūces, savukārt es atbildēju par vēdera priekšējās sienas vizuālo aspektu. Veicām abdominoplastiku, kuras laikā tika noņemti liekie audi un nostiepta vēdera priekšējā siena. Sadarbojāmies, lai pacientei būtu iespējami labs gan funkcionālais, gan estētiskais rezultāts,” stāsta Dz. Ozols.
Arī ķirurgs M. Naļivaiko apstiprina, ka šādos gadījumos dažādu speciālistu sadarbība ļauj vairākas problēmas risināt vienas operācijas laikā. “Pacientei bija divas trūces un muskuļu diastāze, kā arī pēc dzemdībām uz vēdera bija izveidojusies lieka āda. Lai visas šīs problēmas novērstu vienas operācijas laikā un nebūtu vajadzīgas vairākas ķirurģiskas iejaukšanās, operāciju veicām kopā ar plastikas ķirurgu,” piebilst M. Naļivaiko.
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M. Naļivaiko uzsver, ka dažādu specialitāšu ārstu sadarbība operāciju zālē ir ikdienas darba sastāvdaļa. Ķirurgi sadarbojas ar urologiem, ginekologiem, asinsvadu ķirurgiem un citu specialitāšu ārstiem, ja konkrētajā situācijā nepieciešamas viņu zināšanas un prasmes. “Ir grūti iedomāties, ka mēs varētu strādāt vienā ēkā, vienā ķirurģiskajā “frontē” un atteikt kolēģim, kurš lūdz palīdzību. Tā tas vienkārši nenotiek. Šī sadarbība ir izveidojusies gadu gaitā, un mēs vienmēr varam viens otram pajautāt padomu vai palīdzēt,” saka M. Naļivaiko.
Plastikas ķirurga pieejamība ļauj abdominoplastikas operācijas veikt tepat Liepājas Reģionālajā slimnīcā, nepieciešamības gadījumā piesaistot citu specialitāšu ārstus. “Šādas operācijas ir piemērota pacientiem, kuriem pēc būtiska svara zaudējuma vai grūtniecībām saglabājas izteikts lieko audu daudzums, kā arī atsevišķos gadījumos - vēdera priekšējās sienas funkcionāli traucējumi.” Taču ārsts norāda ka vispirms nepieciešama konsultācija, lai izvērtētu katra pacienta individuālo situāciju un izstrādātu piemērotāko ārstēšanas plānu. “Pacients var pierakstīties pie plastikas ķirurga vai ķirurga uz konsultāciju. Izvērtējot situāciju, mēs nodaļā ar kolēģiem kopīgi pārrunājam, kāds risinājums konkrētajā gadījumā būtu piemērotākais,” saka Dz. Ozols.
Atveseļošanās pēc šādas operācijas ir pakāpeniska. Pacients slimnīcu parasti var atstāt otrajā vai trešajā dienā, taču pilnīga atveseļošanās prasa ilgāku laiku. ”Ādas dzīšana ilgst aptuveni divas līdz trīs nedēļas, bet ja vienlaikus veiktas arī trūču rekonstrukcijas, vēdera priekšējās sienas muskulatūrai nepieciešams ilgāks adaptācijas periods. Tāpat kā jebkurai operācijai, arī šeit iespējamas komplikācijas, piemēram, seromas jeb šķidruma uzkrāšanās, brūces dzīšanas traucējumi vai infekcija. Ja viss norit veiksmīgi, rezultāts pacientam ir labs, taču jāņem vērā, ka atveseļošanās nenotiek vienas nedēļas laikā,” uzsver Dz. Ozols.
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Abdominoplastika ir maksas operācija. Tā var būt aktuāla gan pacientiem pēc grūtniecībām, gan cilvēkiem pēc liela svara zaudējuma, tostarp pēc bariatriskām operācijām, kad saglabājas ievērojams lieko audu daudzums. Taču katrs gadījums ir individuāls, tāpēc vispirms nepieciešama plastikas ķirurga vai ķirurga konsultācija, lai izvērtētu pacienta veselības stāvokli, sūdzības un iespējamās ārstēšanas iespējas. Ja nepieciešama arī trūču vai citu vēdera priekšējās sienas problēmu korekcija, ārstēšanas plāns tiek veidots, sadarbojoties attiecīgās specialitātes ārstiem. Šāda pieeja ļauj pacientam saņemt visaptverošu risinājumu, ņemot vērā gan veselības, gan funkcionālos un estētiskos aspektus.