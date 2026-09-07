10 noteikumi veselīgām aknām - produkti, kurus drīkst ēst un kuri var kaitēt
Slimām aknām nepieciešams pareizs uzturs, kas samazinātu slodzi uz šo orgānu un varētu uzlabot veselības stāvokli. Pacientiem ir svarīgi atcerēties, ka pastāv vispārīgi aknu diētas principi.
Kā norāda izdevums "Rynek Zdrowia", galvenais aknu diētas mērķis ir mazināt slodzi uz šo orgānu un samazināt pastāvīgus pašsajūtas traucējumus, tostarp smaguma un pilnuma sajūtu labajā paribē, vēdera uzpūšanos, nelabumu, sāpes vēderā, nogurumu un gremošanas traucējumus.
"Viens no galvenajiem aknu veselības saglabāšanas priekšnoteikumiem ir normāls ķermeņa svars, sabalansēts uzturs, fiziskās aktivitātes un alkohola lietošanas maksimāla ierobežošana."
Autori uzskaitījuši vispārīgus noteikumus, kas jāievēro ēdienu gatavošanas un lietošanas laikā, ja nepieciešams atbalstīt aknu veselību.
- Olbaltumvielu patēriņam jābūt 1,0–1,2 g uz kilogramu ķermeņa svara.
- Tauku daudzums jāierobežo līdz 40–60 gramiem dienā – dzīvnieku taukus ieteicams aizstāt ar augu izcelsmes taukiem.
- Galvenajam enerģijas avotam uzturā jābūt ogļhidrātiem.
- Ieteicams pilnībā atteikties no alkohola lietošanas un smēķēšanas.
- Ieteicamais ēdienreižu skaits dienā – 4–6 reizes.
- Svarīgi ēdienu lēni un rūpīgi sakošļāt.
- Dienā jāuzņem 25 grami šķiedrvielu.
- Dārzeņus un augļus ieteicams lietot svaigus, vārītus vai sautētus bez taukvielu pievienošanas.
- Zupas jāgatavo uz dārzeņu buljona bāzes.
- Jāatsakās no ļoti pārstrādātiem, zemas kvalitātes produktiem un produktiem ar augstu sāls daudzumu vai arī jāierobežo to lietošana.
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Ko ēst, lai atbalstītu aknu veselību
Publikācijā skaidrots, ka aknu veselībai ieteicama viegli sagremojama pārtika un kvalitatīvi produkti. Tostarp:
- dārzeņi, tostarp pākšaugi, brokoļi, ziedkāposti, spināti, ķiploki, burkāni, bietes un zaļie lapu dārzeņi;
- augļi – ogas, greipfrūti, vīnogas, āboli, avokado, citroni, banāni;
- graudaugu produkti – kviešu maize, pilngraudu maize, brūnie rīsi, manna, prosa, kuskuss, auzu pārslas;
- treknas un liesas jūras zivis, kas bagātas ar omega-3 taukskābēm, – lasis, tuncis, skumbrija, sardīnes, siļķe, forele;
- augu izcelsmes tauki – olīveļļa un rapšu eļļa;
- rieksti – valrieksti, lazdu rieksti, mandeles;
- liesa gaļa;
- zaļā tēja;
- piena produkti – nepārsniedzot ieteicamo diennakts olbaltumvielu daudzumu;
- kafija – tajā esošās vielas labvēlīgi ietekmē aknu šūnas, tāpēc var lietot arī graudaugu kafijas dzērienus.
Kas var radīt papildu slodzi aknām
Autori uzsvēruši, ka ne visi produkti labvēlīgi ietekmē aknu veselību. Pacientiem, kuriem jau ir attīstījusies aknu slimība vai pastāv tās attīstības risks, pilnībā jāizvairās no alkohola lietošanas. Tāpat nav ieteicams lietot:
- pārstrādātus produktus;
- produktus ar augstu cukura un citu saldinātāju saturu;
- ceptus vai krāsnī gatavotus ēdienus ar lielu sāls daudzumu;
- treknu gaļu, treknu liellopu gaļu un treknu cūkgaļu;
- jēlu vai daļēji jēlu gaļu un zivis.