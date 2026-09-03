Sirsnīgs stāsts par Latvijas mediķiem, kuri paliatīvajai pacientei palīdzēja pavadīt vīru aizsaulē
Publiskajā telpā un ziņās ikdienā bieži dzirdam kritiku par Latvijas medicīnas sistēmu – garajām rindām, dažādiem trūkumiem un reizēm arī mediķu attieksmi. Taču daudz retāk izskan stāsti par brīžiem, kad cilvēki no sirds saka “paldies” mediķiem un aprūpes speciālistiem par viņu cilvēcību, iejūtību un palīdzību, kas nereti sniedzas krietni tālāk par amata pienākumiem.
Viens šāds aizkustinošs stāsts nesen izskanējis sociālajos tīklos. Paliatīvās aprūpes komanda palīdzējusi smagi slimai pacientei klātienē atvadīties no mūžībā aizgājušā vīra.
Pēc bērēm sievietes ģimene mediķiem veltīja ļoti sirsnīgus pateicības vārdus, uzsverot, ka iespēja mammai būt kopā ar ģimeni šajā smagajā brīdī viņiem nozīmējusi neizsakāmi daudz.
“Labvakar! Gribējām jums pateikties par milzīgo atbalstu un par to, ka noorganizējāt transportu, dodot mammai iespēju apmeklēt vīra bēres. Tas ir nenovērtējami. No visas sirds sakām lielu paldies jūsu komandai par visu labo, ko darāt!” rakstīja pacientes tuvinieki.
Arī pašai paliatīvās aprūpes komandai šis bijis īpašs un līdz šim nepieredzēts gadījums. Tās pārstāvis Aigars Lavrinovičs atzīst, ka iespēju palīdzēt pacientei atvadīties no vīra mediķi iepriekš nebija organizējuši.
“Šodien mūsu komandai bija īpaši neparasta diena! Nodrošinot pacientei paliatīvo aprūpi, organizējām viņai iespēju atvadīties no vīra, kurš devies mūžībā. To nekad iepriekš nebijām darījuši, bet...” par piedzīvoto dalījās Lavrinovičs, pateicoties kolēģiem par pašaizliedzīgo darbu un pacientes tuviniekiem – par sirsnīgajiem vārdiem.